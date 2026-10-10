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Летящие в Эр-Рияд самолеты перенаправили в Медину и Джидду
Летящие в Эр-Рияд рейсы перенаправили в Медину и Джидду из-за атаки
Пассажирские рейсы, направлявшиеся в столицу Саудовской Аравии, временно перенаправляются на посадку в международные аэропорты Медины и Джидды в связи с закрытием воздушной гавани Эр-Рияда, сообщили в авиадиспетчерских службах.
Из-за временной приостановки работы аэропорта Эр-Рияда прибывающие рейсы отправляют в другие города, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Собеседник агентства отметил, что информации о времени возможного возобновления работы воздушной гавани пока нет.
Ранее главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило факт атаки на аэропорт Эр-Рияда, в результате которой пострадали несколько человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аэропорт Эр-Рияда приостановил работу.
В пятницу пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда.
В тот же день сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт.