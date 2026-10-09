  • Новость часаНазвана цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
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    МИД начал выяснять обстоятельства задержания основателя «Рыбаря»
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки дрона
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    Турция предложила создать два коридора безопасности в Черном море
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 11:47 • Новости дня

    Пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пилот саудовской государственной авиакомпании Saudia погиб в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, сообщили СМИ.

    В заявлении авиаперевозчика, которое приводит телеканал Al Ekhbariya, говорится, что «инцидент, произошедший в международном аэропорту имени короля Халида, привел к гибели одного из наших сотрудников. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего капитана Хамуда аль-Кальтами», передает ТАСС.

    В авиакомпании подтвердили, что в результате атаки 8 октября один из самолетов получил повреждения на стоянке, пассажиров на борту не было. Лайнер загорелся из-за попадания снаряда. Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа дважды заявлял об ударах по аэропорту Эр-Рияда в четверг.

    Как сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии, аэропорт возобновил работу в пятницу после двух атак из Йемена, передает РИА «Новости».

    Ранее ведомство сообщало о гибели трех саудовских подданных и нескольких пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаках на аэропорт Эр-Рияда погибли трое саудовских подданных.

    В четверг над самолетом в аэропорту Эр-Рияда заметили дым.

    Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    8 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО способно заблокировать выход в Финский залив для России за несколько часов, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Североатлантический альянс может перекрыть для России выход в Балтийское море, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету The Times.

    «Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тыс. опытных боевых военнослужащих. <…> Мы сможем закрыть Балтийское море в течение нескольких часов», – заявил Цахкна.

    Политик заявляет, что такие действия могут привести к блокаде Калининграда и лишить Россию доходов от продажи сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил НАТО в превращении Балтийского региона в зону конфронтации.

    Ведомство сообщило о планах ЕС и Североатлантического альянса заблокировать судоходство в Балтийском море.

    МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике.

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    9 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти, самым популярным направлением подготовки среди приезжающих в Россию оказалась медицина, которую выбирает почти четверть учащихся из-за рубежа, сообщает ВЦИОМ.

    Медицина сохраняет лидерство среди направлений подготовки иностранных студентов (23%), оставаясь абсолютным фаворитом среди студентов из Южной Азии (79%) и Ближнего Востока (42%), сообщает ВЦИОМ.

    Учащиеся из стран СНГ чаще выбирают педагогику (22%) и науки об обществе (17%). Студенты из стран Африки к югу от Сахары также проявляют высокий интерес к общественным наукам (23%) и инженерному делу (19%).

    Для большинства иностранцев (72%) поступление в российский вуз связано с первым приездом в страну. Главными барьерами на этапе адаптации становятся непривычный климат и языковой барьер (по 24%), тоска по дому (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).

    При этом доля студентов, не столкнувшихся с проблемами, выросла до 24%. Помощь в адаптации им чаще всего оказывают земляки (28%) и семья (22%), а также наставники (16%) и администрация вузов (15%).

    Большинство опрошенных (56%) получают образование исключительно на русском языке, еще 32% совмещают русский и английский. Удовлетворенность профессиональными компетенциями преподавателей выразили 87% студентов, а 80% считают атмосферу в университетах безопасной, дружелюбной - 77% и толерантной – 76%.

    Россия успешно реализует стратегию международного образования, предлагая востребованные программы и создавая безопасную и комфортную среду. Студенты успешно справляются с трудностями адаптации, в целом высоко оценивают российские вузы и сохраняют позитивный настрой на протяжении обучения.

    Исследование проведено совместно с Платформой «Неравнодушный человек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    Летом Москва увеличила число грантов для обучения учащихся из других государств.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

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    8 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации

    Евкуров: Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО

    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации, предполагающую одновременный штурм и закрепление на рубежах.

    С началом контрбатарейной борьбы российские военные разработали новую тактику наступления, при которой одни подразделения штурмуют позиции противника, а другие закрепляются на занятых рубежах, рассказал он, передает ТАСС.

    «В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, потому что мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы остальные войска, которые двигаются дальше, могли это делать, не оглядываясь назад. Это тоже была новая форма боевых действий», – сообщил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг газета The Telegraph заявила об уязвимости систем ПВО Украины перед российской армией.

    В прошлом месяце российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине.

    Летом президент Владимир Путин связал удары противника по российской инфраструктуре с поражениями на передовой.

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    9 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

    Журналист Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий и журналист Владимир Познер ответил на критику со стороны украинских СМИ после интервью британскому изданию, в котором он выразил уверенность в победе России.

    Журналист прокомментировал реакцию на его разговор с британским медиа Radio Times, в котором он заявил о неизбежной победе России на поле боя, пишет Lenta.ru со ссылкой на НСН.

    По словам ведущего, он не ожидал столь бурной критики.

    «Я считаю, что это мнение основано на фактах. Оно не эмоциональное. Оно выражает мое отношение к происходящему, но, конечно, не ко всему, потому что тема огромная», – подчеркнул Познер.

    Он пообещал в ближайшее время опубликовать на своем личном сайте открытое письмо, чтобы расставить все точки над i и окончательно прояснить позицию.

    Интервью Познера вышло на YouTube в конце сентября и стало первым за четыре с половиной года. В ходе беседы журналист отметил активную роль НАТО в боевых действиях и заявил о причастности Запада к началу конфликта на Украине.

    В 2024 году телеведущий Владимир Познер отказался от предложений работы на западных телеканалах.

    В среду режиссер Никита Михалков назвал спецоперацию посланным свыше способом очнуться.

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    8 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Остановлена работа метро в Киеве

    Власти Киева приостановили работу метро из-за падения напряжения в электросети

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевская городская администрация сообщила о временной приостановке движения поездов и работы эскалаторов в столичном метрополитене из-за падения напряжения в сети.

    Работа метрополитена украинской столицы приостановлена из-за снижения напряжения от внешних питающих центров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.

    В среду в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщали, что в части регионов Украины в четверг будут действовать графики почасовых отключений электричества на протяжении всего дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения.

    В среду на Украине анонсировали почасовые отключения света.

    Во вторник в украинской столице начались отключения электроэнергии.

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    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    8 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму

    Метеоролог Тишковец: Зима будет теплой, но крайне неустойчивой

    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чередование оттепелей и морозов, снегопады и ледяные дожди могут стать характерными чертами предстоящей зимы в Центральной России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сезон, по его оценке, будет мягким и влажным, однако погодные колебания создадут сложности для транспорта и коммунальных служб. Наступление метеорологической зимы в Москве ожидается во второй половине ноября, а устойчивого снежного покрова – в декабре.

    На климат в Центральной России влияет такое далекое от нашей страны климатическое явление, как Эль-Ниньо, говорит Тишковец. По его словам, статистика показывает: в условиях сильного Эль-Ниньо зима в Центральной России в 81% случаев бывает теплее климатической нормы, а осадков, как правило, выпадает больше положенного.

    «Эль-Ниньо уже стал самым мощным за всю историю наблюдений. Температура поверхности воды превышает норму на четыре градуса, то есть с большим запасом. Пик этого климатического явления придется на финал текущего года. Ближайший сезон, конечно, будет ощущать это на себе с точки зрения неустойчивости климатической системы как таковой», – рассказывает Тишковец.

    По его словам, предстоящая зима в регионе будет на два–четыре градуса теплее климатической нормы. В декабре ожидается примерно на 10% больше осадков, чем обычно, в январе их количество будет близким к норме, а февраль станет особенно влажным: превышение составит 30–50%.

    «Учитывая такой прогностический сценарий, грядущая зима будет крайне неустойчивой. Климат будет «истерить» и находиться в «нервозном» состоянии. Мы будем переживать одну за другой волны тепла и умеренного холода, обильные осадки, которые будут восстанавливать снежный покров. Но при оттепелях он будет таять и по высоте отставать от нормы. Снегопады будут сменяться ледяными дождями и просто дождями, а потом все будет возвращаться заново вместе с гололедными явлениями. А значит, увеличится и количество особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений», – отмечает эксперт.

    Метеоролог подчеркивает, что ничего хорошего в таком неустойчивом состоянии климатической системы нет – большие колебания параметров атмосферы и опасные явления погоды скажутся на дорожной обстановке, работе коммунальных служб и транспорта.

    Но при этом синоптик также признал, что сейчас спрогнозировать погоду на зимние праздники невозможно. «Я не могу сказать, какая погода будет на Новый год или 23 февраля. По климатической норме к концу декабря у нас должен сформироваться снежный покров высотой 10–15 сантиметров. Однако декабрь ожидается на два-три градуса теплее обычного, поэтому наступление зимы задержится, а теплая погода сохранится дольше. Это не значит, что холодов не будет: зима остается зимой. Но в целом она будет мягкой и влажной. При этом избыток осадков необязательно означает обильные снегопады: нас ждут и снег, и мокрый снег, и дождь, и ледяной дождь», – говорит Тишковец.

    Пока же осень продолжает радовать типичной золотой порой и настоящим ренессансом бабьего лета, добавляет синоптик. Температура в сентябре и октябре превышает норму на два-три градуса. «С учетом теплой осени более значимый снег в этом году появится позже. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, но в этот раз сдвинется на вторую половину месяца. Понижение температуры ниже +5 градусов, критериального значения для автомобильной зимы, произойдет только в первой декаде ноября. Около нуля с небольшими устойчивыми морозами ситуация начнет складываться во второй половине ноября. А более или менее значимый снежный покров, на мой взгляд, станет устойчиво формироваться только с наступлением декабря», – поясняет собеседник.

    Тем не менее автомобилистам, по мнению специалиста, все же стоит придерживаться привычной даты смены летних шин на зимние – 15 октября.

    Синоптик также предупредил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов не превышает 70%. Тем не менее они дают общее видение того, как будет развиваться погода в грядущем сезоне, и позволяют выстроить стратегию поведения. Метеорологов, по его мнению, в конце 2026 и весь 2027 год ждет много работы, ведь климатическая нестабильность будет постоянно «выстреливать» погодными неприятностями и сюрпризами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сохранить урожай до весны. Для долгого хранения яблок подходят осенние и зимние сорта с плотной мякотью, держать их лучше при температуре от 0 до +4 градусов и влажности 85-90%, не моя перед закладкой и не размещая рядом с картофелем. Свекле нужна температура от 0 до +2 градусов, а при значениях выше +7 корнеплоды начинают прорастать. Мыть свеклу перед хранением также не рекомендуется, а ботву срезают острым ножом, оставляя черешки длиной не более одного сантиметра.

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    8 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

    Стоимость транспортировки тела Кашпировского на Украину оценили в 2,5 млн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Доставка тела умершего психотерапевта Анатолия Кашпировского в украинскую Винницу обойдется его родственникам примерно в 2,5 млн рублей, пишут СМИ.

    В эту стоимость входят оформление документов, цинковый гроб и транспортировка в Винницу через несколько стран, передают «Вести» со ссылкой на Mash.

    Тело экстрасенса планируют везти через Белоруссию и Польшу. Также рассматриваются варианты транспортировки через Армению, Грузию или Молдавию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг родственники Анатолия Кашпировского решили похоронить его на Украине.

    В среду стало известно, что владельцем дома психотерапевта в США стал его сын, который не приехал на похороны.

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    8 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    @ Сергей Отрошко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил о гибели людей в Британии и Канаде от доставленного с Украины вещества.

    Тарабрин сообщил о смертях жителей Британии и Канады от доставленного с Украины химиката. По его словам, жертвы заказали отравляющее вещество через интернет, после чего оно было отправлено в западные страны под видом пищевого консерванта, передает ТАСС.

    «Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Дошло уже до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости», – заявил Тарабрин на сессии Исполнительного совета организации, комментируя позицию западных стран.

    Он отметил, что из уважения к родственникам не будет публично раскрывать имена погибших граждан. По словам постпреда, если ОЗХО относит подобные инциденты к сфере своего внимания, то эти случаи должны стать предметом обсуждения в организации наравне с другими отравлениями в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва сообщила о систематическом применении украинскими войсками токсичных химикатов.

    В прошлом году российские военные сбили в ЛНР беспилотник с химическим оружием.

    В 2024 году Россия представила ОЗХО доказательства использования Украиной отравляющих веществ в Курской области.

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    9 октября 2026, 03:20 • Новости дня
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    @ news.un.org

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание по ситуации на Украине по запросу европейских членов Совбеза, сообщили в председательствующей в октябре миссии Греции при организации.

    Согласно расписанию работы Совбеза, заседание по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» состоится 9 октября в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».

    В миссии Греции при ООН уточнили, что заседание запросили европейские страны группы Е5. Группа Е5 объединяет европейских членов Совета Безопасности ООН. В ее нынешний состав входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о трусости сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые боятся посещать места ударов ВСУ и множат предвзятые доклады.

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    8 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии постановили отменить автоматическое получение статуса беженца и право на упрощенный въезд для украинских мужчин призывного возраста с 9 октября.

    Власти Германии лишили украинских мужчин призывного и военнообязанного возраста, прибывающих в ФРГ с 9 октября, права на упрощенный въезд и автоматическое получение статуса беженца, передает РИА «Новости».

    Согласно постановлению министерства внутренних дел ФРГ, опубликованному в правительственном вестнике, нововведения касаются иностранцев, которые подлежат исполнению воинских обязанностей на Украине. Исключение составят те граждане, которые смогут подтвердить выполнение этих обязательств.

    Для въезда в Германию украинским военнообязанным придется предъявить на границе паспорт с официальной отметкой пограничной службы о законном выезде с Украины. Для остальных категорий украинских беженцев механизм временной защиты в Германии официально продлевается до 4 марта 2028 года.

    В середине июля страны Евросоюза согласовали предоставление защиты новым заявителям-мужчинам только при подтверждении выполнения ими воинских обязанностей на Украине. Решение официально вступило в силу с 31 июля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сами украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

    Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших украинских беженцев.

    Летом граждане этой страны стали расползаться по миру из-за недоверия к европейским государствам.

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    8 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Вице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

    Шмыгаль: В Киеве возникли перебои со светом после повреждения энергообъекта

    Вице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве
    @ REUTERS/Anna Voitenko

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве был поврежден важный энергетический объект, из-за чего в городе возникли перебои с подачей электричества, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль сообщил о повреждении «одного из важных для Киева энергообъектов», не уточнив, о чем именно идет речь, пишет ТАСС. Министерство энергетики Украины добавило, что в результате взрывов «произошло отключение нескольких элементов электрической сети», которая обеспечивает питание Киева. Из-за этого в отдельных районах города возникли перебои с электроснабжением.

    В ведомстве предупредили, что восстановление электроснабжения потребует времени, и призвали население экономить электроэнергию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду четыре области на Украине частично остались без электроснабжения.

    Во вторник в Киеве начались отключения электроэнергии.

    В тот же день на Украине ввели графики отключения света.

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    9 октября 2026, 04:05 • Новости дня
    Хегсет подтвердил планы Пентагона провести прямую трансляцию расстрела
    Хегсет подтвердил планы Пентагона провести прямую трансляцию расстрела
    @ Daniel Torok/White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что казнь через расстрел военного Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе, планируется показать в прямом эфире.

    «Верно», – заявил Хегсет в соцсети X, сделав репост сообщения телеканала CBS о том, что «военные США планируют транслировать казнь в прямом эфире».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны США Пит Хегсет объявил о запланированном публичном расстреле военного Нидала Хасана.

    В среду Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом.

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    8 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Родственники психотерапевта Анатолия Кашпировского приняли решение похоронить психотерапевта на Украине, где он родился и начинал свою деятельность, сообщил его племянник Юрий Мамаев.

    «Близкие Анатолия собираются вывезти тело на Украину. Возможно, они делают это прямо сейчас», – заявил Мамаев, передает ТАСС.

    Кашпировский умер 3 октября в больнице в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

    Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт. Широкую известность получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине.

    В понедельник директор Кашпировского Сергей Рудых заявил о закрытом формате похорон.

    В воскресенье сообщалось, что сын психотерапевта отказался приезжать на похороны отца.

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