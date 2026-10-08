Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Над самолетом в аэропорту Эр-Рияда заметили дым
Reuters: Над самолетом в аэропорту Эр-Рияда заметили дым
Очевидцы зафиксировали сильное задымление над одним из воздушных судов на территории аэропорта столицы Саудовской Аравии, сообщили СМИ.
Над самолетом в аэропорту Эр-Рияда заметили поднимающийся дым, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Власти Саудовской Аравии пока не давали официальных комментариев по поводу случившегося, другие подробности инцидента остаются неизвестными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Эр-Рияде прогремела серия взрывов.
В среду аэропорт саудовской столицы возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.
Йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по аэропорту Адена перед посадкой пассажирского борта.