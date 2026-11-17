Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. Непонятно, как это спасет Украину.0 комментариев
Хуситы сообщили о гибели 11 человек при ударах Саудовской Аравии по Йемену
Минздрав хуситов: В Йемене из-за саудовских ударов погибли 11 человек
В Йемене в провинциях Сана и Ходейда из-за авиаударов Саудовской Аравии погибли более 10 человек, среди них саперы и парамедики, сообщил представитель министерства здравоохранения созданного хуситами правительства Анис аль-Асбахи.
«По предварительным данным, семь человек погибли и девять получили ранения в результате удара саудовской авиации по фабрике по производству губок «Аль-Хавлани» в провинции Ходейда... Еще четыре человека – саперы, которые занимались разминированием, и парамедики – погибли от авиаудара в провинции Саада на севере Йемена», – заявил аль-Асбахи.
Он рассказал, что спасатели продолжают разбирать завалы здания фабрики, которая получила серьезные повреждения, и искать пропавших без вести, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД России назвал неприемлемыми удары по Саудовской Аравии с территории Йемена.
В воскресенье хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по аэропорту Эр-Рияда.
На прошлой неделе они отвергли обвинения королевства в нападении на Мекку.