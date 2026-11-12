Армия Израиля ликвидировала командира бригады ХАМАС в больнице Газы

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира бригады ХАМАС в больнице Газы

Tекст: Игорь Иножарский

Удар по высокопоставленному командиру и другим представителям военного крыла ХАМАС на территории медицинского комплекса в Хан-Юнисе был нанесен в среду поздно вечером, пишет Israel National News.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пояснили, что боевики использовали больницу в качестве командного центра для планирования атак против израильских военнослужащих и государства. Кроме того, палестинское движение хранило на территории комплекса оружие, а службы внутренней безопасности и разведки ХАМАС проводили там допросы и пытки.

Медицинские помещения также применялись в качестве наблюдательных пунктов и укрытий. Военные подчеркнули, что подобные действия представляют собой грубое нарушение международного права и циничное использование гражданской инфраструктуры. Перед атакой израильские силы приняли меры для снижения ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и воздушного наблюдения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа. В сентябре израильские военные ликвидировали командира снайперов палестинской группировки в районе Хан-Юниса. В прошлом году армия Израиля уничтожила главу военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара.