  • Новость часаЭксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры
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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 13:54 • Новости дня

    Шойгу заявил о потенциале России и ОАЭ в военно-технической сфере

    Шойгу заявил о потенциале военно-технического сотрудничества России и ОАЭ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Абу-Даби заявил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты обладают значительным потенциалом для расширения военного и военно-технического сотрудничества.

    «В первую очередь – военное и военно-техническое сотрудничество, где у наших стран имеется серьезный потенциал», – заявил Шойгу в ходе переговоров с генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Аль Шамси, передает РИА «Новости».

    Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что он лично возглавил российскую межведомственную делегацию по поручению президента Владимира Путина. Целью визита является ускорение решения ряда вопросов в области безопасности на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ.

    Сергей Шойгу запланировал обсуждение с высшим руководством ОАЭ вопросов двустороннего взаимодействия и военно-технического сотрудничества.

    15 ноября 2026, 22:07 • Новости дня
    NYT: Атомный авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока

    NYT: Авианосец США направился в Ближневосточный регион

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна на фоне зашедших в тупик переговоров с США, после чего в сторону Ближнего Востока направился авианосец ВМС США Theodore Roosevelt.

    На территории Бахрейна расположена крупная военно-морская база США. Возобновление атак после двухмесячного затишья происходит из-за отсутствия прогресса в мирном диалоге между Вашингтоном и Тегераном, пишет The New York Times.

    «Воскресная атака произошла через два дня после того, как американские военные заявили, что сбили два беспилотника, выпущенных Ираном в сторону Бахрейна, не причинив при этом никаких ранений или ущерба», – сказано в статье.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пояснили, что удар в пятницу стал местью за американскую атаку на телекоммуникационную вышку в Иране.

    При этом в последние недели США активно перебрасывают силы на Ближний Восток, в частности, 16 ноября ожидается прибытие авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщил в воскресенье американский военный чиновник.

    Американские и израильские военные, по словам источников газеты, разработали планы возобновления ударов, которые, вероятно, будут направлены на энергетическую инфраструктуру и другие объекты, имеющие жизненно важное значение для иранской экономики.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул готовность страны противостоять угрозам.

    «Иран продолжит отвечать на любую военную агрессию со стороны Соединенных Штатов или других стран», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на базе в Бахрейне. В пятницу командование американских вооруженных сил сообщило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников. В среду в Иране допустили возможность нанесения ударов по американским военным базам в европейских странах.

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    14 ноября 2026, 12:24 • Новости дня
    Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсаций за ракетные удары

    Страны Персидского залива призвали ООН обязать Иран возместить ущерб от атак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви призвал Совбез ООН обязать Иран выплатить компенсации за ущерб от ракетных атак по странам региона.

    С 28 февраля Тегеран выпустил по арабским странам Персидского залива более 7 тыс. ракет и беспилотных летательных аппаратов. «Мы призываем Совет Безопасности и международное сообщество привлечь к ответственности виновных в этих нападениях и обязать Иран возместить причиненный ими ущерб», – заявил генеральный секретарь во время выступления в Совбезе, передает ТАСС.

    Аль-Будайви отметил, что любые будущие договоренности по урегулированию отношений с Тегераном должны учитывать обеспокоенности аравийских монархий. Это касается иранской ядерной программы, разработки баллистических ракет и беспилотников, а также поддержки региональных группировок.

    Политик указал на необходимость прямого участия государств Персидского залива в любых переговорах, затрагивающих их национальную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования в Кувейте.

    Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал безосновательными обвинения в ракетном ударе по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

    Также постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил об обязанности пяти стран региона выплатить исламской республике компенсации за участие в войне США и Израиля.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    14 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Боец Двалишвили попросил власти ОАЭ освободить осужденного Нурмагомедова

    Грузинский боец ММА Двалишвили попросил власти ОАЭ освободить Нурмагомедова

    Tекст: Вера Басилая

    Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили обратился к властям Объединенных Арабских Эмиратов с просьбой освободить осужденного за драку россиянина Усмана Нурмагомедова.

    После победы над бразильцем Марлоном Моралесом на турнире в Абу-Даби грузинский спортсмен пробежался по октагону с национальным флагом и попросил отпустить всех осужденных за недавнюю потасовку, передает ТАСС.

    «Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста», – заявил Мераб Двалишвили.

    В пятницу судебный департамент Абу-Даби сообщил о приговоре Усману Нурмагомедову и еще семерым участникам конфликта к шести месяцам тюрьмы и последующей депортации. Им также назначен штраф в размере 81,7 тыс. долларов, тогда как самого Мераба Двалишвили и его друга оштрафовали на 13,6 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мераба Двалишвили отпустили на свободу после инцидента с россиянином. Усмана Нурмагомедова арестовали в Объединенных Арабских Эмиратах на шесть месяцев. В четверг участника массовой драки задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.

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    15 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе после подрыва на мине

    КСИР: Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе из-за подрыва на мине

    Tекст: Ольга Иванова

    В южных водах Персидского залива пошел ко дну подорвавшийся на морской мине супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти на борту.

    Супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, затонул в южной части Персидского залива после подрыва на морской мине. Второе судно, следовавшее по неразрешенному Ираном маршруту в Ормузском проливе, загорелось, передает ТАСС.

    «Один из этих кораблей – супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, – после взрыва и очень сильного пожара затонул в южных водах Персидского залива», – сообщили в отделе по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    В ведомстве уточнили, что оба танкера при поддержке американской армии пытались тайно пройти по южному маршруту пролива с отключенными системами опознавания. Местным рыбакам рекомендовали соблюдать осторожность, чтобы не наткнуться на затонувшее судно, а судоходным компаниям и экипажам запретили приближаться к закрытой зоне Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер получил повреждения в результате подрыва на морской мине к востоку от Ормузского пролива.

    В пятницу Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве двух танкеров.

    Во вторник третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

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    13 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку

    Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку с Двалишвили

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов арестован в Объединенных Арабских Эмиратах на шесть месяцев после драки с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мерабом Двалишвили.

    Нурмагомедов получил полгода ареста после драки с грузинским бойцом в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Судебный департамент Абу-Даби в соцсетях отметил, что к шести месяцам тюремного заключения и крупным денежным штрафам были приговорены восемь участников драки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможным наказанием для Нурмагомедова назвали тюремное заключение сроком до года и штраф за участие в потасовке.

    В четверг участников драки задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Двалишвили постыдным поступком.

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    14 ноября 2026, 21:23 • Новости дня
    Принц Саудовской Аравии посетил Чечню

    Принц Саудовской Аравии прибыл в Чечню и осмотрел район имени Путина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о прибытии в республику с рабочим визитом государственного министра Саудовской Аравии принца Турки ибн Мухаммеда ибн Фахда Аль Сауда.

    Государственный министр и член Совета министров Саудовской Аравии прибыл в республику с рабочим визитом и осмотрел строящийся район Грозного, передает РИА «Новости».

    В аэропорту принца встретили руководитель региона и посол Саудовской Аравии в России Сами Мохаммед Альсадхан.

    «Первым делом вместе с принцем посетили новый район имени президента России Владимира Путина», – написал Кадыров.

    Для саудовской делегации организовали экскурсию по строящемуся району, рассказали о ходе работ и продемонстрировали проекты будущих объектов инфраструктуры. По оценке руководителя региона, увиденное произвело на зарубежных гостей приятное впечатление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы МИД России Александр Алимов обсудил с послом Саудовской Аравии Сами Мухаммедом Ас-Садханом конфликт вокруг Йемена. В сентябре президент России Владимир Путин отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии республики.

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    13 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Минфин США пообещал продолжить экономическое давление на Иран

    Бессент: США продолжат кампанию экономического давления на Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит кампанию экономического давления на Тегеран.

    «Президент Трамп не считает, что нам нужна сделка, и мы просто продолжим усиливать давление на них», – сказал Бессент телеканалу CNBC. Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Центральное командование ВС США предупредило Армию обороны Израиля о необходимости подготовки к возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

    Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии необходимости договоренностей с Ираном для американской стороны.

    В августе министр финансов США Скотт Бессент объявил о выводе конфликта на финальную стадию экономической операцией против Ирана.

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    13 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    США заявили о сбитии двух летевших в Бахрейн иранских беспилотников

    СЕНТКОМ: Американские военные отразили атаку иранских дронов на Бахрейн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    «КСИР запустил два ударных беспилотника в сторону Бахрейна, оба были сбиты американскими военными, пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение на странице СЕНТКОМ в соцсети.

    Ранее воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили об успешном нанесении удара по радару армии США в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами двух эсминцев США. Летом иранская армия сообщила об ударах беспилотников по военной базе Сахир в Бахрейне.

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    14 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине к востоку от Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В запретной зоне к востоку от Ормузского пролива нефтяной танкер получил повреждения и загорелся в результате подрыва на морской мине, сообщили Военно-морские силы Ирана.

    Об инциденте с нефтяным танкером в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил армии Ирана.

    По данным местной гостелерадиокомпании, которая привела текст заявления иранских военных, пострадавшее судно являлось нарушителем. В результате взрыва мины танкер был охвачен пожаром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе. Во вторник третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту. В воскресенье нефтяной танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива.

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    14 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    Россия и ОАЭ обсудили безопасное судоходство в Ормузском проливе

    МИД: Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Абу-Даби с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения напряженности в Персидском заливе, сообщил МИД.

    «Стороны рассмотрели актуальные направления развития традиционно дружественных российско-эмиратских связей, имеющих характер стратегического партнерства», – передает сообщение МИД.

    В ведомстве отметили, что на переговорах проведена «сверка часов» по глобальным и региональным вопросам, при этом приоритетное внимание уделялось сохраняющейся напряженности в зоне Персидского залива.

    Лавров и Аль Нахайян подчеркнули безальтернативность решения разногласий дипломатическими методами и указали на необходимость безопасного судоходства в Ормузском проливе. Лавров напомнил о российской концепции коллективной безопасности в заливе и подтвердил готовность к формированию архитектуры безопасности в регионе.

    Кроме того, обсуждались конфликты в Палестине, Ливане, Судане и Ливии, а также ситуация вокруг Украины, для которой Лавров подтвердил необходимость искоренения первопричин кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни обсудили пути деэскалации напряженности между США и Ираном. Глава российского МИД заявил о поддержке Москвой шагов арабских стран Персидского залива по предотвращению войны на Ближнем Востоке.

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    14 ноября 2026, 16:16 • Новости дня
    КСИР сбил американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм

    КСИР: ПВО Ирана сбила американский беспилотник в районе Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Противовоздушная оборона воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции уничтожила беспилотный летательный аппарат армии США MQ-1 над островом Кешм недалеко от Ормузского пролива, сообщили в КСИР.

    Беспилотник MQ-1 США был уничтожен новыми продвинутыми системами противовоздушной обороны над островом Кешм, передает РИА «Новости».

    Иранские военные регулярно отчитываются о перехвате американских беспилотников различного типа.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что Тегеран ответил собственными атаками. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако он остается неурегулированным, и сохраняется риск возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу иранские силы противовоздушной обороны перехватили американский аппарат MQ-9.

    В прошлую пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении 16-го американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм.

    В начале месяца командование ВВС КСИР заявило об уничтожении двух американских беспилотников в Ормузском проливе.

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    13 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Ирак начал поставлять нефть в сирийский порт Банияс в обход Ормуза

    Ирак начал поставлять от 120 тыс. до 150 тыс. баррелей нефти в порт Банияс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирак приступил к поставкам нефти с южных месторождений в сирийский порт Банияс, сообщил генеральный директор Basra Oil Company Абдель Керим Насер.

    Ирак начал транспортировку от 120 тыс. до 150 тыс. баррелей нефти в день в сирийский город-порт на берегу Средиземного моря, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    «Этот шаг направлен на укрепление экономического сотрудничества между Багдадом и Дамаском, а также на диверсификацию маршрутов экспорта иракской нефти в направлении Средиземного моря», – заявил Насер.

    В конце августа премьер-министр Ирака Али аз-Зейди сообщил о работе по поставкам нефти на рынок через Банияс и иорданский порт в Акабе. Багдад намерен использовать сирийский порт как альтернативу Ормузскому проливу для доставки нефти на мировой рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты объяснили проблемы поставок иракского сырья через Сирию.

    В октябре Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти в обход Ормузского пролива.

    В августе Ирак и Иран приблизились к соглашению по бесперебойному проходу судов через Ормузский пролив.

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    14 ноября 2026, 02:48 • Новости дня
    Рубио объяснил, что Вашингтон сочтет победой в конфликте с Ираном

    Рубио назвал победой США лишение Ирана потенциала ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Вашингтона в конфликте с Ираном подразумевает окончательное лишение Тегерана финансовых и научно-технических возможностей для создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я думаю, победа заключается в обеспечении того, чтобы у них никогда так или иначе не было ядерного оружия. Это означает, что у них не было бы денег на него и не было бы оборудования для этого», – заявил Рубио, отвечая на вопросы после выступления в Федералистском обществе в Вашингтоне.

    По словам госсекретаря, нанесенный США экономический ущерб иранскому режиму уже настолько велик, что, как он полагает, нет необходимости прибегать к военным действиям, поскольку власти Ирана «так сильно ослаблены», передает ТАСС.

    Иранские власти при этом неоднократно подчеркивали, что не стремятся к созданию ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Белый дом заявил, что пока не видит необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

    Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    Он заявил о необходимости закрепить в соглашении гарантию отсутствия у Ирана ядерного оружия.

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    14 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили два беспилотника хуситов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили два беспилотника йеменского движения хуситов «Ансар Аллах», сообщил официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.

    «В районах Эр-Рияда и южного региона были перехвачены и уничтожены два беспилотника, запущенных террористической группировкой хуситов», – цитирует аль-Малики РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил об ударе беспилотником по военно-транспортному самолету на аэродроме Шарура на юго-востоке Саудовской Аравии.

    В среду официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны трех крылатых ракет.

    Во вторник йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ударов по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

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    14 ноября 2026, 09:35 • Новости дня
    Иранская полиция освободила находившегося 20 дней в плену заложника

    Tasnim: В Иране освободили заложника и задержали семерых похитителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий полицией юга провинции Систан и Белуджистан полковник Мохаммад Али Лакзаи сообщил об освобождении заложника, которого преступники удерживали 20 дней ради выкупа.

    На юго-востоке Ирана в городе Ираншехр полиция освободила мужчину после 20 дней плена и задержала семерых подозреваемых, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    «Сотрудники полиции, проведя оперативно-разыскные мероприятия, установили укрытие подозреваемых и в ходе стремительной скоординированной операции задержали семерых похитителей, а заложника, который 20 дней находился у них в плену, освободили целым и невредимым», – заявил Лакзаи.

    Мотивом преступления стало вымогательство. В укрытии злоумышленников обнаружили автомат Калашникова, 70 боевых патронов, четыре магазина, два автомобиля и золото стоимостью около 13,1 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники Корпуса Стражей исламской революции ликвидировали боевика в иранской провинции Систан и Белуджистан.

    Также суд Бахрейна приговорил девять человек к пожизненному лишению свободы за шпионаж в пользу Ирана.

    Кроме того, власти Исламской Республики объявили о задержании шести обвиняемых в передаче информации оппозиционным телеканалам.

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    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

      Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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