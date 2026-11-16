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Шойгу заявил о потенциале России и ОАЭ в военно-технической сфере
Шойгу заявил о потенциале военно-технического сотрудничества России и ОАЭ
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Абу-Даби заявил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты обладают значительным потенциалом для расширения военного и военно-технического сотрудничества.
«В первую очередь – военное и военно-техническое сотрудничество, где у наших стран имеется серьезный потенциал», – заявил Шойгу в ходе переговоров с генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Аль Шамси, передает РИА «Новости».
Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что он лично возглавил российскую межведомственную делегацию по поручению президента Владимира Путина. Целью визита является ускорение решения ряда вопросов в области безопасности на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ.
Сергей Шойгу запланировал обсуждение с высшим руководством ОАЭ вопросов двустороннего взаимодействия и военно-технического сотрудничества.