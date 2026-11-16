«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Пассажиры пострадали при столкновении автобуса со столбом в Москве
МВД: В Москве автобус въехал в столб, пострадали три человека
В столице водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб на Коровинском шоссе, сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД.
«Предварительно, на Коровинском шоссе водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – столб», – цитирует ведомство РИА «Новости».
В полиции добавили, что врачи осматривают троих пассажиров автобуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Петербурге троллейбус наехал на дорожный знак и столб освещения из-за не уступившего дорогу легкового автомобиля.
В июле причиной наезда рейсового автобуса на дерево в Москве назвали кратковременное ухудшение здоровья водителя.
В мае шесть человек получили травмы при столкновении маршрутного автобуса со стоящим грузовым автомобилем на Ереванской улице столицы.