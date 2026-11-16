Пассажиры пострадали при столкновении автобуса со столбом в Москве

МВД: В Москве автобус въехал в столб, пострадали три человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Предварительно, на Коровинском шоссе водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – столб», – цитирует ведомство РИА «Новости».

В полиции добавили, что врачи осматривают троих пассажиров автобуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Петербурге троллейбус наехал на дорожный знак и столб освещения из-за не уступившего дорогу легкового автомобиля.

В июле причиной наезда рейсового автобуса на дерево в Москве назвали кратковременное ухудшение здоровья водителя.

В мае шесть человек получили травмы при столкновении маршрутного автобуса со стоящим грузовым автомобилем на Ереванской улице столицы.