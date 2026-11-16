Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей с начала ноября

Tекст: Вера Басилая

С 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника в сторону Московского региона летели около 600 беспилотников, большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах, а 191 аппарат нейтрализовали на подлете к городу, передает РИА «Новости».

В ночь на 13 ноября в сторону столицы направлялись 467 дронов, из которых 144 сбили на подлете к Москве. В начале месяца, в ночь на 3 ноября, в Московскую область летели 493 аппарата, 187 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны на подлете к городу.

Самой крупной в октябре стала попытка атаки в ночь на 30 октября, когда в сторону Московского региона летели 862 беспилотника, из них 170 были нейтрализованы около столицы. В сентябре наиболее массированной стала атака в ночь на 20 сентября, когда уничтожили 1,6 тыс. аппаратов, в том числе 450 – на подлете к Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 беспилотников.

В четверг силы противовоздушной обороны подавили атаку 31 летевшего к столице дрона.

В начале месяца мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации 187 беспилотников на подлете к городу.