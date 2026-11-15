Россия заработала на газовых ошибках Европы

Европа расплачивается за борьбу с российским газом

Tекст: Ольга Самофалова

За первые три квартала года ЕС закупил российского СПГ на 6,72 млрд евро. Это на 12% больше, чем годом ранее. Еще 4,9 млрд евро европейские страны заплатили за российский трубопроводный газ – на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшими покупателями стали Венгрия (2 млрд евро), Болгария (1,2 млрд евро) и Греция (1 млрд евро).

Таким образом, за девять месяцев европейские страны потратили на российский газ почти 12 млрд евро – на 10% больше, чем годом ранее. Основными получателями этих средств стали «Газпром», поставляющий трубопроводный газ по «Турецкому потоку», и «Новатэк», обеспечивающий морские поставки российского СПГ.

В пятерку крупнейших покупателей российского газа, учитывая как морские, так и трубопроводные поставки, вошли сразу несколько стран ЕС. По данным за сентябрь 2026 года, первое место заняла Франция: она закупила российского СПГ на 352,3 млн долларов. Это на треть больше августовского показателя и в 1,8 раза превышает объем закупок за аналогичный период прошлого года.

«Речь идет о сжиженном природном газе. Франция обладает одними из самых внушительных мощностей для приёма СПГ в ЕС, а компания TotalEnergies – пожалуй, крупнейший иностранный поставщик российского СПГ, производящегося на ямальском заводе, в котором у французов сохраняется заметная доля», – отмечает Александр Флоров, заместитель директора МИЭП МГИМО, главный редактор портала «ИнфоТЭК».

Второе место сохранила Венгрия, увеличившая импорт трубопроводного газа до 273,5 млн долларов. Это на 14% больше, чем в августе, и на 12% больше в годовом выражении. На третьем месте Болгария, закупившая по трубопроводу газа на 241 млн долларов. За месяц поставки выросли на 40%, а за год – в 2,7 раза.

На четвертой строчке расположилась Греция с объемом закупок 173,6 млн долларов. Пятерку замыкает Словакия, импортировавшая газ на 133,2 млн долларов. Ее закупки выросли втрое в годовом выражении и на 19% за месяц.

Впрочем, рост расходов европейцев на российский газ вовсе не означает, что российские компании специально повышают для них цены. С этим ЕС при поддержке США успешно справляется и самостоятельно. Подорожание обусловлено сочетанием других негативных факторов.

Во-первых, из-за конфликта на Ближнем Востоке прекратился экспорт газа из Катара. Во-вторых, европейские импортеры допустили просчет при формировании запасов топлива. Закачивать газ в подземные хранилища необходимо как можно раньше – начиная с весны. Однако на этот раз ближневосточный конфликт привел к росту цен, и европейские компании решили отложить закупки в надежде на их снижение.

Лето не принесло ожидаемого облегчения: ситуация на газовом рынке продолжила ухудшаться, но импортеры вновь предпочли выжидательную позицию. В результате к началу отопительного сезона запасы газа в европейских подземных хранилищах оказались на исторически низком уровне. Это стало еще одним фактором, подталкивающим цены вверх.

В итоге стоимость тысячи кубометров газа в Европе уже превысила 1000 долларов, а зимой при сочетании нескольких неблагоприятных обстоятельств может достичь и 2500 долларов. Например, продолжительные морозы приведут к резкому росту спроса и ускоренному отбору газа из подземных хранилищ.

«Стоимость газа, который поступает по долгосрочным контрактам, пересчитывается раз в квартал на основе средних значений котировок за предыдущий квартал. Это означает, что в первом квартале 2027 года российское голубое топливо еще больше подорожает для европейцев и имеет все шансы повторить рекорды предыдущего энергетического кризиса. Во многом ориентиром для нас может служить цена за тысячу кубических метров трубопроводного газа из РФ, которая наблюдалась в январе-марте 2022 года», – говорит Флоров.

При этом с января 2027 года Евросоюз намерен полностью отказаться от российского СПГ. Причем сделать это он собирается в разгар зимы, когда спрос на газ традиционно повышен. А с сентября 2027 года Брюссель планирует прекратить и импорт российского трубопроводного газа. Все это происходит на фоне ближневосточного кризиса, сроки завершения которого пока остаются неопределенными.

«Физического дефицита газа, скорее всего, не будет. То есть нет риска, что европейцы прям будут заморожены. Этот газовый кризис – проблема скорее экономическая. То есть цены будут высокими не только на оптовом рынке, но в итоге и до розницы дойдет через повышение цен на газ, на электроэнергию, на отопление, на ЖКХ и так далее. Если будут прям сверхвысокие цены на газ, то и стоимость угля начнет возрастать, потому что его станут больше потреблять, но зимой он не является естественной заменой газа», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Рост цен отразится на населении стран ЕС через увеличение коммунальных платежей, однако гораздо серьезнее последствия могут оказаться для промышленности. «Можно сказать, что в Европе идет перманентный газовый кризис, и страдают прежде всего промышленные потребители, которые ориентированы на экспорт. Из-за дорогой энергии их продукция становится неконкурентоспособной на глобальном рынке, где есть производители таких же товаров, но с ценами пониже благодаря более низким ценам на газ и энергию в целом», – сказал Юшков. В результате европейские предприятия могут начать сокращать производство, что приведет к новой волне деиндустриализации.

«Сейчас промышленность будет испытывать те же проблемы, что и пять лет назад: им придется сокращать спрос. В основном страдают либо потребители газа как сырья, либо потребители газа как энергоносителя, а также крупные потребители электроэнергии. Часть предприятий приостановит работу. Но самое главное, что инвестиционная активность крупных игроков будет отворачиваться от ЕС. Многие крупные компании активно инвестировали в производства в КНР и до кризиса. Это, к примеру, BASF и Volkswagen», – заключает Флоров.