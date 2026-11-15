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Россия заработала на газовых ошибках Европы
Европа расплачивается за борьбу с российским газом
Европа наращивает расходы на российский газ, несмотря на желание отказаться от него. По данным Евростата, за девять месяцев закупки обошлись европейцам почти в 12 млрд евро. И дело не в том, что Москва повысила цены: европейские власти и их американские союзники сами создали условия для подорожания газа. Наоборот, рост расходов показывает, насколько европейский рынок по-прежнему зависит от российских энергоресурсов.
За первые три квартала года ЕС закупил российского СПГ на 6,72 млрд евро. Это на 12% больше, чем годом ранее. Еще 4,9 млрд евро европейские страны заплатили за российский трубопроводный газ – на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшими покупателями стали Венгрия (2 млрд евро), Болгария (1,2 млрд евро) и Греция (1 млрд евро).
Таким образом, за девять месяцев европейские страны потратили на российский газ почти 12 млрд евро – на 10% больше, чем годом ранее. Основными получателями этих средств стали «Газпром», поставляющий трубопроводный газ по «Турецкому потоку», и «Новатэк», обеспечивающий морские поставки российского СПГ.
В пятерку крупнейших покупателей российского газа, учитывая как морские, так и трубопроводные поставки, вошли сразу несколько стран ЕС. По данным за сентябрь 2026 года, первое место заняла Франция: она закупила российского СПГ на 352,3 млн долларов. Это на треть больше августовского показателя и в 1,8 раза превышает объем закупок за аналогичный период прошлого года.
«Речь идет о сжиженном природном газе. Франция обладает одними из самых внушительных мощностей для приёма СПГ в ЕС, а компания TotalEnergies – пожалуй, крупнейший иностранный поставщик российского СПГ, производящегося на ямальском заводе, в котором у французов сохраняется заметная доля», – отмечает Александр Флоров, заместитель директора МИЭП МГИМО, главный редактор портала «ИнфоТЭК».
Второе место сохранила Венгрия, увеличившая импорт трубопроводного газа до 273,5 млн долларов. Это на 14% больше, чем в августе, и на 12% больше в годовом выражении. На третьем месте Болгария, закупившая по трубопроводу газа на 241 млн долларов. За месяц поставки выросли на 40%, а за год – в 2,7 раза.
На четвертой строчке расположилась Греция с объемом закупок 173,6 млн долларов. Пятерку замыкает Словакия, импортировавшая газ на 133,2 млн долларов. Ее закупки выросли втрое в годовом выражении и на 19% за месяц.
Впрочем, рост расходов европейцев на российский газ вовсе не означает, что российские компании специально повышают для них цены. С этим ЕС при поддержке США успешно справляется и самостоятельно. Подорожание обусловлено сочетанием других негативных факторов.
Во-первых, из-за конфликта на Ближнем Востоке прекратился экспорт газа из Катара. Во-вторых, европейские импортеры допустили просчет при формировании запасов топлива. Закачивать газ в подземные хранилища необходимо как можно раньше – начиная с весны. Однако на этот раз ближневосточный конфликт привел к росту цен, и европейские компании решили отложить закупки в надежде на их снижение.
Лето не принесло ожидаемого облегчения: ситуация на газовом рынке продолжила ухудшаться, но импортеры вновь предпочли выжидательную позицию. В результате к началу отопительного сезона запасы газа в европейских подземных хранилищах оказались на исторически низком уровне. Это стало еще одним фактором, подталкивающим цены вверх.
В итоге стоимость тысячи кубометров газа в Европе уже превысила 1000 долларов, а зимой при сочетании нескольких неблагоприятных обстоятельств может достичь и 2500 долларов. Например, продолжительные морозы приведут к резкому росту спроса и ускоренному отбору газа из подземных хранилищ.
«Стоимость газа, который поступает по долгосрочным контрактам, пересчитывается раз в квартал на основе средних значений котировок за предыдущий квартал. Это означает, что в первом квартале 2027 года российское голубое топливо еще больше подорожает для европейцев и имеет все шансы повторить рекорды предыдущего энергетического кризиса. Во многом ориентиром для нас может служить цена за тысячу кубических метров трубопроводного газа из РФ, которая наблюдалась в январе-марте 2022 года», – говорит Флоров.
При этом с января 2027 года Евросоюз намерен полностью отказаться от российского СПГ. Причем сделать это он собирается в разгар зимы, когда спрос на газ традиционно повышен. А с сентября 2027 года Брюссель планирует прекратить и импорт российского трубопроводного газа. Все это происходит на фоне ближневосточного кризиса, сроки завершения которого пока остаются неопределенными.
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«Физического дефицита газа, скорее всего, не будет. То есть нет риска, что европейцы прям будут заморожены. Этот газовый кризис – проблема скорее экономическая. То есть цены будут высокими не только на оптовом рынке, но в итоге и до розницы дойдет через повышение цен на газ, на электроэнергию, на отопление, на ЖКХ и так далее. Если будут прям сверхвысокие цены на газ, то и стоимость угля начнет возрастать, потому что его станут больше потреблять, но зимой он не является естественной заменой газа», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.
Рост цен отразится на населении стран ЕС через увеличение коммунальных платежей, однако гораздо серьезнее последствия могут оказаться для промышленности. «Можно сказать, что в Европе идет перманентный газовый кризис, и страдают прежде всего промышленные потребители, которые ориентированы на экспорт. Из-за дорогой энергии их продукция становится неконкурентоспособной на глобальном рынке, где есть производители таких же товаров, но с ценами пониже благодаря более низким ценам на газ и энергию в целом», – сказал Юшков. В результате европейские предприятия могут начать сокращать производство, что приведет к новой волне деиндустриализации.
«Сейчас промышленность будет испытывать те же проблемы, что и пять лет назад: им придется сокращать спрос. В основном страдают либо потребители газа как сырья, либо потребители газа как энергоносителя, а также крупные потребители электроэнергии. Часть предприятий приостановит работу. Но самое главное, что инвестиционная активность крупных игроков будет отворачиваться от ЕС. Многие крупные компании активно инвестировали в производства в КНР и до кризиса. Это, к примеру, BASF и Volkswagen», – заключает Флоров.