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    15 октября 2026, 08:40 • Экономика

    Цены на газ душат Европу

    Цены на газ душат Европу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Европа снова получила 1000 долларов за тысячу кубометров. В предыдущий газовый кризис цены зимой поднимались даже выше 2000 долларов. Повторить прошлый исторический рекорд сейчас вряд ли получится. Но это мало радует. Потому что уже сейчас цены выросли почти в три раза от начала года, и это скажется на всем.

    Цены, на газ в Европе на этой неделе достигли 1008 долларов за тысячу кубометров. Потом, правда, была коррекция до 985 долларов, но это всего 2% и погоды не меняет. Общий тренд на супердорогой газ никуда не девается.

    Европа сталкивается с одним газовым кризисом за другим. В последний раз биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен, как тогда, не было за всю историю подсчетов, с 1996 года. В начале весны 2022 года котировки достигли исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Сейчас, конечно, не исторический рекорд, однако это очень высокие цены. Вместо ожидаемых 350 долларов они выросли в три раза – до 1000 долларов за тысячу кубометров.

    «Меньше года назад Goldman Sachs обещал Европе газ в 2026 году в среднем около 350 долларов за тысячу кубометров. Потому что на рынок шла волна нового СПГ. Но война в Персидском заливе отменила этот сценарий за одну весну. Механика у кризисов 2021, 2022 и 2026 годов общая. Европа перевела газ на биржевую цену, а биржевую цену задает последний танкер, за который ЕС торгуется с Азией. Стоит выпасть крупному поставщику, и котировки летят вверх до уровня, при котором Азия уступает партию. В 2022 году встала труба, в 2026-м – пролив», – говорит эксперт ИРТТЭК Михаил Вакилян.

    Новый виток роста цен, конечно, связан с конфликтом на Ближнем Востоке. «Напрямую ЕС слабо зависел от поставок из Персидского залива – доля Катара в общих поставках газа составляла порядка 3%. В то же время в начале конфликта европейские импортеры не стали активно навязывать конкуренцию рынку АТР, из-за чего часть объемов перенаправилась в Азию. Страны ЕС планировали дождаться нормализации ситуации. Однако ретроспективно такая стратегия выглядит ошибочной, так как нормализации ситуации на рынке СПГ пока так и не произошло. Сейчас импортеры спешно пытаются заполнить ПХГ, что и толкает цены наверх. В результате сейчас ПХГ в ЕС заполнены только на 74% при норме для текущего времени года более чем в 85%», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    Вакилян указывает на схожесть ситуации с низкими запасами сейчас и в 2021 году: на 6 октября хранилища ЕС заполнены на 15 процентных пунктов ниже пятилетней нормы, в сентябре 2021-го отставание от пятилетней нормы было почти таким же, 15,5 пункта. И в 2021 году цены на газ дошли до 2190 долларов к 21 декабря.

    «Сейчас при сопоставимой дыре рынок держится около 1000 долларов. Разницу обеспечивает более низкий спрос. Часть европейской химии, удобрений и металлургии после 2022 года закрылась или переехала, и этим заводам газ больше не нужен. То есть запас газовой прочности Европы сейчас во многом состоит из остановленных цехов», – говорит Вакилян.

    Подготовка к зиме в этом году хуже предыдущих лет. В Германии на 5 октября запасы газа были на уровне 58,7%, там ждут роста цен на газ на 20% к концу года. Населению счета приходят с задержкой.

    Динамика цен будет зависеть от погоды и ситуации на Ближнем Востоке.

    «В случае холодной погоды и отсутствия катарского экспорта цены могут подняться и до 1200-1300 долларов за тысячу кубометров.

    Хотя такого же шока, как в 2022 году, мы не ожидаем, так как сейчас энергобаланс ЕС меньше зависит от газа», – говорит Кауфман. На его взгляд, даже в случае скорого открытия Ормуза не стоит ждать полной нормализации цен на газ: на фоне низкой заполненности ПХГ они могут остаться на повышенном уровне – более 600 долларов за тысячу кубометров на горизонте ближайшего года.

    Такие цены, конечно, бьют по экономике ЕС и населению. «Дорожают отопление, производство электроэнергии, удобрений, химической продукции и металлов. Предприятия либо повышают цены, разгоняя инфляцию, либо сокращают прибыль и производство, а населению остается меньше денег на другие покупки. Единой цифры роста расходов на отопление по ЕС нет, она зависит от страны, тарифа, субсидий и потребления. Биржевой рост переносится в платежки с задержкой», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

    И в такой кризисной ситуации ЕС запрещает с 1 января 2027 года поставки любого российского СПГ. «Европа сама отключит поставщика посреди отопительного сезона. Тогда как Европа забирает три четверти продукции "Ямал СПГ", то есть заместить придется около 15 млн тонн в год, это порядка 1,7 млрд кубометров в месяц. Свободной трубы для возврата объемов нет, поэтому реальный вопрос состоит в том, отложит ли Брюссель запрет ямальского газа», – говорит Вакилян. Однако политически Европе сложно будет отменить запрет и вернуться к российскому газу, хотя эксперты этого не исключают.

    «Даже в разгар энергокризиса 2022 года ни одна страна ЕС не объявляла чрезвычайную ситуацию, хотя газ тогда стоил под 3900 долларов. Европа будет платить и урезать потребление»,

    – говорит Вакилян.

    «Сейчас могут помочь дополнительные партии СПГ, экономия газа и увеличение выработки электроэнергии другими источниками там, где есть свободные мощности. Холодная зима одновременно с перебоями альтернативных поставок усилила бы экономические аргументы за переговоры с Россией, но утверждать, что ЕС обязательно на них пойдет, нельзя», – считает Чернов.

    Однако ЕК законодательно ввела норму, что при объявленной чрезвычайной ситуации и серьезной угрозе снабжению Еврокомиссия может приостановить импортный запрет на газ на четыре недели.

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