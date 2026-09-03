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    3 сентября 2026, 08:44 • Экономика

    Россия предлагает Китаю новую силу

    Россия предлагает Китаю новую силу
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Еще не построенный газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» меняет название. Президент Владимир Путин дал ему имя «Сила Байкала», заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Более того, он заявил о готовности переходить к строительству газопровода. Что означает смена названия и что же Россия собирается строить без коммерческого контракта с Китаем?

    Проект газопровода «Сила Сибири – 2» в экспортной его части может получить имя «Сила Байкала». Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Причем, по его словам, это название придумал президент Владимир Путин.

    Кроме того, проект газопровода «Сила Сибири – 2» находится на завершающем этапе перехода к строительству, сообщил министр энергетики.

    Что это все означает? Смена названия газопровода часто связана с изменением его маршрута. При этом, начинать строительство трубы к китайской границе без коммерческого контракта - это очень неправильно, так как ухудшает переговорные позиции Газпрома. Поэтому эксперты считают, что речь не об этом.

    «Если бы реально началось строительство трубы без подписания коммерческого контракта, то это было бы очень вредно. Китай и так очень жесткий переговорщик, поэтому контракт до сих пор не подписан», - говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если мы потратим миллиарды долларов на строительство трубы и уткнемся в границу с Китаем, то, конечно, Пекин будет просить продавать газ за три копейки, ведь мы все равно деньги на строительство уже потратили, и деваться некуда. Поэтому нельзя строить газопровод пока ты не продал газ, который по нему пойдет.

    Здесь не нужно добавлять излишнего оптимизма, что стройка уже идет. Пока не договоримся по цене и не подпишем коммерческий контракт, никакой стройки не будет», - говорит эксперт.

    Первоначально «Сила Сибири – 2» уже имела другое название - газопровод «Алтай». И тогда смена названия потребовалась из-за изменения маршрута. Изначально газопровод хотели класть напрямую из республики Алтай в Китай без участия транзитной страны. Но здесь был минус - российский газ приходил бы в Китай в тот же район, куда уже приходит среднеазиатский газ, и там имеется сильная конкуренция. Поэтому точку входа на китайский рынок решено было заменить на более выгодную - так появился маршрут через Монголию и проект под новым названием «Сила Сибири – 2».

    На этот раз об изменении точки входа на китайский рынок, судя по всему, речи все же не идет. И маршрут через Монголию никуда не девается. Тем более, что в 2025 году Китай и Россия подписали юридически обязывающий меморандум, где уже был согласован маршрут.

    Однако видоизменения маршрута планируются на российской территории таким образом, что газопровод пройдет рядом с Байкалом, что и привело к рождению нового названия.

    Дело в том, что ранее президент поставил перед Газпромом глобальную задачу - интегрировать в одну газотранспортную систему запад и восток страны. Для этого, с одной стороны, уже строится газопровод-перемычка, чтобы связать между собой «Силу Сибири-1» и газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» (готовность на 75%). Во-вторых, идут подготовительные работы к строительству еще одной перемычке-газопроводе, для соединения «Силы Сибири-1» с Единой системой газоснабжения России за счет строительства «Силы Сибири – 2». Возможно, что именно о переходе к строительству этой перемычки говорит министр энергетики.

    Планируется, что «Сила Сибири – 2» будет уходить из Томской области на восток и пройдет рядом с Красноярском, Саянском, Ангарском и Иркутском, и далее соединится с «Силой Сибири-1», который начинается от Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Это российская часть «Силы Сибири-2» или «Силы Байкала» поможет газифицировать регионы к югу от озера Байкал. Ранее Газпром хотел с помощью этой трубы газифицировать республику Бурятию и Забайкальский край.

    Для организации поставок газа в Китай потребуется построить газопровод-отвод из Иркутской области на юг, который пройдет по территории республики Бурятия южнее озера Байкал до выхода к границе России и Монголии в районе населенного пункта Наушки. Отсюда, судя по всему, и название «Сила Байкала».

    «Смысл нового имени я вижу в географии. Западная и восточная газотранспортные системы России сомкнутся именно в Прибайкалье, у Ковыкты. Так что название указывает на точку, ради которой российская часть трубы имеет смысл сама по себе. На объемы и маршрут это не влияет, так как проектная документация привязана к участкам и объектам, а не к бренду. Заодно с проекта снимается шлейф двадцати лет «почти подписанного» контракта», - говорит эксперт ИРТТЭК Михаил Вакилян.

    Что касается «перехода к строительству» «Силы Сибири-2», то, по его словам, за год после подписания юридически обязывающего меморандума между Газпромом и CNPC было пройдено то, что и есть предстроительный этап: трассировка, инженерные изыскания, проектирование участков, схема финансирования и перечень подрядчиков. «Переход к строительству» означает, что дальше начинаются закупки труб и мобилизация на трассе, полагает Вакилян.

    Проект «Силы Сибири-2» можно разделить на две части - на российский участок и экспортный участок.

    «Российский участок от Ямала до Иркутской области связывает две газотранспортные системы и дает газ для газификации Сибири и Дальнего Востока. Он нужен стране безотносительно Китая. Этот участок можно строить без китайской подписи. Дальнему Востоку нужно 9–10 млрд кубометров в 2026 году и 34 млрд к 2035 году.

    А вот экспортное продолжение через Монголию без зафиксированной цены и обязательств по отбору строить нельзя. Труба за миллиарды долларов, построенная раньше юридических гарантий сбыта, превращается в аргумент покупателя, а не продавца. Стоит трубе дойти до границы, и единственный покупатель получает право диктовать цену», - поясняет Вакилян. Поэтому стройка будет продолжаться на российской территории, но не далее.

    Что касается переговорных позиций двух стран по этому проекту, то за год баланс сдвинулся в пользу Москвы. «Кризис в Ормузском проливе показал Пекину цену зависимости от морского СПГ. Катарские поставки встали, азиатские спотовые цены взлетели. Трубопровод из России после этого выглядит для Китая уже не как дешевый газ, а как страховка от моря, а за страховку платят иначе», - говорит Вакилян.

    До контракта, по его словам, ближе, чем год назад, но сигналом будет не новое название или заявление о готовности строить, а публичная формула цены и обязательства китайской стороны по покупке нашего газа.

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    Россия предлагает Китаю новую силу

    Еще не построенный газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» меняет название. Президент Владимир Путин дал ему имя «Сила Байкала», заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Более того, он заявил о готовности переходить к строительству газопровода. Что означает смена названия и что же Россия собирается строить без коммерческого контракта с Китаем? Подробности

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