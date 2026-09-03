Tекст: Антон Антонов

«Это такая же история, которая имела место, я думаю, все знают и помнят, со Скрипалями, которые вроде как пострадали, только непонятно от кого», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Она напомнила, что никто точно не знает, где сейчас находятся сами Скрипали. При этом, отметила Захарова, никаких попыток найти их не предпринимается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ ввела новые санкции против России.

Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок.

При этом никаких доказательств для таких обвинений у Берлина нет.

