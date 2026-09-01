МИД Бельгии объявил о вызове российского посла

МИД Бельгии вызвал российского посла из-за дрона в Лейпциге

Tекст: Катерина Туманова

«Как государство-член ЕС и союзник НАТО, Бельгия полностью солидарна с Германией, и я полностью поддерживаю меры, объявленные моим немецким коллегой», – написал он в соцсети Х.

Прево добавил, что «распорядился вызвать российского посла», после чего добавил пространное объяснение о необходимости защищаться от России, которая «не может проводить такие операции в наших странах без последствий».

Он пообещал обсудить ситуацию с европейскими коллегами на встрече в формате Гимних в Ирландии завтра.

«Такими операциями» Прево называет обнаружение беспилотников вблизи аэропорта Лейпцига, третий из которых оказался со взрывчаткой. Следователи выявили на одном из найденных аппаратов генетические следы. Ответственность за который немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии заявили об ужесточении въезда для граждан России. МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.