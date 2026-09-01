Путин предупредил недругов России об угрозе «схлопотать и по зубам»

Путин: Желающие нас слопать могут схлопотать и по зубам

Tекст: Катерина Туманова

«Смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке или слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. Россия готова сделать это, несмотря на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул», – приводит слова Путина ТАСС.

Президент пояснил, что при аналогии косаток с коллективным Западом, то это «страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное, а коллективному Западу в советские времена были даны конкретные и до сих пор живущие определения – это акулы империализма».

Аллегорию из мира животных Путин предложил использовать 29 августа на встрече с учителем китайского языка из Белгородской области Дмитрием Баланчуковым. Они обсудили суровую природу Северного полюса, где огромных белых медведей поедают еще более крупные косатки.

«Представляете, вот там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Это все очень интересно. Такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – сказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил флоту наказать Европу за пиратство. Посол Нечаев предупредил об ответных мерах при закрытии Русского дома в Берлине. Эксперт Клинцевич заявил, что Россия определила цели для ответа Западу на захват наших торговых судов.