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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»
    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    Пекин пообещал ЕС ответные меры за санкции против китайских банков
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

    18 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

    Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    17 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ в лесу

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На Харьковском направлении российский боец спецоперации на Украине голыми руками поймал украинский FPV-дрон и разбил его о дерево.

    Кадры происшествия опубликованы RT в Telegram. На видео запечатлено, как российский военнослужащий в лесополосе перехватывает подлетевший к позициям FPV-дрон ВСУ с боевым зарядом.

    Он схватил беспилотник голыми руками, после чего несколько раз ударил его о дерево, пока дрон не вышел из строя. Военнослужащий при этом не получил ранений.

    Позже солдат пояснил свой поступок словами: «Понимаю, да, я мог [не выжить], но лучше я один, чем сразу нескольких наших парней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ с помощью сетей. Также российские военнослужащие разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, используя обычную веревку в качестве ловушки.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    17 июля 2025, 21:04 • Новости дня
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вблизи Ельца в Липецкой области рыбаки запечатлели на видео момент поражения украинского беспилотника российским боевым вертолетом Ка-52, сообщают СМИ.

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат самолетного типа пролетает над местом, где находятся очевидцы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. Вслед за ним летит российский вертолет Ка-52. В определенный момент экипаж вертолета выпускает снаряд по цели, после чего в небе происходит взрыв.

    Рыбаки громко прокомментировали произошедшее словами: «Хорош! Красава!».

    Ранее экипаж Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области.

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    18 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Владимирской области Александр Авдеев напомнил о попытках Киева посеять вражду на Руси в далеком прошлом.

    Авдеев рассказал, что в 1169 году Андрей Боголюбский объединил 11 княжеств и взял город Киев штурмом, передает телеканал «Звезда». По его словам, город был взят и сожжен за то, что «град сей сеял рознь между российскими землями и семьями».

    Напомним, Путин в пятницу встретился с главой Владимирской области. В ходе встречи глава государства отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

    Авдеев пригласил Путина на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы в Суздале.

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    18 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на слова Урсулы фон дер Ляйен о санкциях, напомнил о ее гинекологическом прошлом и подверг сомнению понимание европейским политиком сути вопроса.

    Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что 18-й пакет санкций, принятый Евросоюзом, нанес «удар в сердце военной машины России», передает ТАСС.

    Медведев сыронизировал над словами европейского политика, отметив: «Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что очередной пакет антироссийских санкций был нацелен на ключевые компоненты российской экономики и обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии Борису Писториусу и канцлеру Германии Фридриху Мерцу о фашистских корнях. Медведев также обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны с использованием спутниковых данных и ракет.

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    18 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    По информации WP, в ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход спецоперации, находясь в обороне, передает ТАСС. По словам источника издания, Трамп подчеркнул необходимость перехода Киева в наступление для достижения каких-либо успехов.

    В разговоре глава США также задал вопрос, может ли Украина нанести удары по Москве или Петербургу. В ответ Владимир Зеленский отметил, что такие действия возможны при наличии «правильного оружия».

    Напомним, администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    18 июля 2025, 07:46 • Новости дня
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уточнить процесс замещения американского вооружения, которое Европа отправит киевскому режиму, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия намерена внести вклад в поставки вооружения Украине в сотрудничестве с США и европейскими партнерами, сказал Мерц, передает ТАСС.

    «Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной», – указал он.

    По его словам, детали соглашений должны быть обсуждены максимально быстро, и сейчас соответствующие консультации уже ведутся.

    Канцлер сообщил, что министры обороны стран-партнеров обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot на Украину. Он уточнил, что этот процесс займет несколько дней или недель, но переговоры проходят на конкретном уровне, и решения пока не приняты.

    До этого канцлер Германии заявил о готовящихся поставках дальнобойных вооружений Украине, созданных британской и немецкой оборонной промышленностью.

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    18 июля 2025, 03:44 • Новости дня
    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару.

    Трамп подверг критике власти Бразилии за расследование против Болсонару, которого обвиняют в попытке переворота после президентских выборов 2022 года. Трамп призвал прекратить судебный процесс, передает ТАСС.

    Лула да Силва заявил, что призывы Трампа являются атакой на суверенитет страны. В обращении к нации он подчеркнул, что попытки иностранного вмешательства в судебную систему южноамериканской республики представляют серьезную угрозу государству. Лула да Силва выразил возмущение поддержкой Трампа среди некоторых бразильских политиков, назвав их «настоящими предателями своего Отечества».

    Кроме того, Лула да Силва анонсировал возможные ответные меры на введенные США пошлины. «Если потребуется, мы задействуем все законные инструменты для защиты нашей экономики: от обращений во Всемирную торговую организацию до применения Закона об экономической взаимности», – заявил он.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия выступает за многополярность и сотрудничество, но интересы страны для него приоритетны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    18 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    AC: Трамп согласился с планом НАТО о капитуляции России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп якобы выразил согласие с намерением Североатлантического альянса по достижению капитуляции России в конфликте с Украиной, сообщило издание American Conservative.

    «В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО», – говорится в публикации American Conservative, передает РИА «Новости».

    Этот план подразумевает капитуляцию России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Запад считает, что российской стороне необходимо полностью отказаться от освобожденных территорий и согласиться на вступление Украины в НАТО.

    Напомним, Трамп заявил о планах ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    В Белом доме пояснили, что Россия должна юридически согласиться на прекращение огня, или она столкнется с высокими тарифами и вторичными санкциями.

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    18 июля 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД предупредил о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России

    Захарова предупредила о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России

    МИД предупредил о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предупредила, что ужесточение антироссийской риторики Токио и рост сотрудничества Японии с НАТО могут привести к новым рискам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Япония целенаправленно усиливает антироссийскую риторику, говорится в заявлении Марии Захаровой, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что новая «Белая книга по обороне», опубликованная в Японии, вновь содержит обвинения в адрес России в контексте украинского кризиса и сотрудничества с КНДР, а также необоснованные заявления о влиянии Москвы на ситуацию в Азии.

    По словам Захаровой, Токио ужесточает риторику о мнимых угрозах не только от России, но и КНДР и КНР, чтобы оправдать ускоренную милитаризацию и укрепление сотрудничества с западными союзниками, прежде всего из НАТО.

    Как отмечает Захарова, Москва регулярно доводит до японской стороны по дипломатическим каналам предупреждение о рисках такой политики для стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также для двусторонних отношений. Она подчеркнула, что Россия продолжает изучать опубликованный японский обзор, особенно разделы, касающиеся противоракетной обороны, передает ТАСС.

    Захарова заявила, что Россия отреагирует дополнительно, в случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности России.

    Ранее МИД России выразил Японии протест по поводу масштабных учений у российских границ.

    Власти Китая выразили недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне» из-за преувеличения угрозы со стороны КНР.

    Японский посол в Москве Акира Муто подтвердил неизменность политики Токио по заключению мирного договора с Россией и определению границ.

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    18 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    Евросоюз внес в санкционный список против России два китайских банка

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз включил в 18-й пакет антироссийских санкций два китайских банка, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

    В 18-й пакет антироссийских санкций, утвержденный Евросоюзом, вошли два китайских банка – Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank, передает ТАСС со ссылкой на информацию газеты South China Morning Post. Решение о включении этих кредитных организаций принято на основании данных дипломатических источников.

    Оба банка располагаются в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Этот регион непосредственно граничит с российскими дальневосточными областями.

    Ранее Евросоюз ввел санкции против китайских компаний за экспорт товаров для ВПК России.

    Китай осудил включение своих банков в санкционный список Евросоюза и пообещал защитить свои компании.

    Напомним, совет Евросоюза утвердил новый пакет ограничительных мер против России, включающий рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    17 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Белый дом подтвердил введение санкций против России, если не будет перемирия

    Белый дом подтвердил введение санкций против России в случае отказа «прекратить огонь»

    Белый дом подтвердил введение санкций против России, если не будет перемирия
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предупредил о новых ограничениях для России, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто перемирие, а Москва не прекратит огонь на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Левитт заявила, что администрация США намерена ввести против России дополнительные торговые пошлины и вторичные санкции, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или сделку по Украине, передает ТАСС.

    По ее словам, позиция Вашингтона остается неизменной: Россия должна юридически согласиться на прекращение огня, или она столкнется с высокими тарифами и вторичными санкциями.

    Левитт добавила, что США будут внимательно следить за развитием ситуации и готовы к дальнейшим мерам давления.

    Ранее Дональд Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые ультиматумы в адрес России неприемлемы.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна справляется с беспрецедентным давлением и готова к новым ограничительным мерам со стороны Запада.

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    18 июля 2025, 03:59 • Новости дня
    American Conservative раскритиковал угрозы Трампа в адрес России

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию, заняв несостоятельную и непрактичную позицию – он готов поддержать курс НАТО на безоговорочные требования к России по ситуации на Украине, пишет American Conservative.

    Как пишет American Conservative, Трамп теперь фактически согласился со стратегией НАТО, которая предусматривает «капитуляцию» России на условиях Запада. Ключевые требования Запада включают вывод российских войск со всех занятых территорий, которые Украина считает своими, а также согласие России на вступление Украины в НАТО, отмечает издание.

    В материале отмечается, что эти требования были бы уместны лишь при поражении российских войск, однако реальная ситуация на фронте противоположна: Россия побеждает.

    Издание подчеркивает, что такая стратегия Запада является провальной, поскольку не предполагает никаких выгодных уступок для Москвы. По сути, «от великой державы требуют безоговорочной капитуляции в войне, которую она даже не проиграла, не говоря уже о сокрушительном поражении», пишет издание.

    American Conservative считает, что Трамп должен отказаться от поддержки подобной политики и либо полностью вывести США из конфликта на Украине, либо выработать условия, способные привести к реальным переговорам между Киевом и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней. Судя по западным СМИ, в Европе и США выразили недовольство предложенными мерами.

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    17 июля 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп призвал Минюст раскрыть данные по делу Эпштейна

    Трамп предложил Минюсту и ФБР опубликовать скрытые материалы по Эпштейну

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обратился к Министерству юстиции и ФБР с призывом раскрыть нераскрытые данные по делу Джеффри Эпштейна.

    Левитт заявила, что Трамп считает необходимым опубликовать все нераскрытые данные по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, передает ТАСС.

    По ее словам, президент заявил, что если есть любые дополнительные достоверные сведения по делу Эпшетйна, то их «должны выложить».

    Ранее лидер Республиканской партии в Сенате США Джон Тьюн также выступил с призывом полностью раскрыть материалы по этому делу. Его заявление прозвучало на фоне обвинений в адрес Трампа о возможных связях с Эпштейном.

    Президент США Трамп раскритиковал бывших сторонников, которые усомнились в расследовании дела Джеффри Эпштейна и потребовали раскрытия документов.

    СМИ писали, что Трамп оказался в растерянности из-за последствий расследования дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста.

    Подруга Джеффри Эпштейна заявила о намерении раскрыть Конгрессу США подробности по делу финансиста.

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    18 июля 2025, 15:42 • Новости дня
    Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы
    Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости продвижения политики максимального дистанцирования России от Евросоюза.

    Такой тезис он озвучил в своем Telegram-канале, комментируя введение очередного пакета санкций со стороны ЕС. Медведев отметил, что теперь в список наиболее одиозных стран Евросоюза входят, в частности, Германия и Франция.

    «Следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Евросоюза, куда теперь попадают и Германия с Францией», – заявил Медведев.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия может принять меры для защиты своих интересов в ответ на 18-й пакет санкций Евросоюза.

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      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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