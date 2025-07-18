Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

Tекст: Валерия Городецкая

По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.