Правительство одобрило законопроекты о регулировании криптовалют в России

Правительство одобрило пакет законопроектов о правилах обращения криптовалют

Tекст: Вера Басилая

Правительство России утвердило пакет законопроектов, регулирующих обращение криптовалют на территории страны, говорится в материалах на сайте Минфина. В перечень вошли документы «О цифровой валюте и цифровых правах», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О внесении изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Законопроекты разрабатывались в рамках мер по «обелению» отдельных секторов экономики.

В рамках регулирования вводятся требования к обращению цифровых валют и определяются правила доступа для широкого круга инвесторов, включая неквалифицированных участников. В частности, сделки с цифровой валютой разрешается совершать только через регулируемых посредников. Резиденты смогут приобретать цифровые валюты за границей и переводить купленные через российских посредников валюты за рубеж, однако о таких операциях потребуется уведомлять ФНС России.

Неквалифицированные инвесторы получат право приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты из перечня Банка России, но только после прохождения тестирования и не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

Квалифицированным инвесторам лимиты не устанавливаются. Лицензии на операции с цифровыми валютами смогут получать цифровые депозитарии, обменные организации, а также биржи, брокеры и доверительные управляющие, при условии соответствия специальным требованиям.

Законодательство также предусматривает модернизацию оборота цифровых финансовых активов, утилитарных и гибридных цифровых прав. Выпуск и обращение цифровых прав разрешается в публичных сетях. За нарушение требований к обмену цифровых валют вводится административная ответственность.

Ранее правительство утвердило новые правила, обязывающие майнеров предоставлять данные о полученной криптовалюте и адресах в Федеральную налоговую службу.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о контроле и санкциях на рынке криптовалют.

Замглавы Минфина Иван Чебесков заявил о наличии в России порядка 20 млн граждан, использующих криптовалюту, и о необходимости собственной инфраструктуры для их защиты.