Эксперт предложил вернуть советскую 10-летнюю систему школьного обучения

В ОП предложили вернуть советскую 10-летнюю систему школьного обучения

Tекст: Алексей Дегтярев

Возврат к системе 8-ми и 10-летнего школьного обучения и сокращение срока учебы в вузе позволят снизить средний возраст рождения первого ребенка, сказал Рыбальченко, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что сейчас молодой человек учится 11 лет в школе, четыре года в бакалавриате и два года в магистратуре, а затем еще три года проходит адаптационный период как специалист. По его словам, ранее специалисты завершали обучение и начинали трудовую деятельность на два года раньше, что влияло на возраст вступления в брак и рождения детей.

Рыбальченко привел пример проекта «Эффективная начальная школа», где дети осваивают начальную программу за три года, как было в советское время, без потери качества знаний.

«Мы проводили исследование, в результате которого выяснили, что уровень знаний школьников, закончивших 10 классов и 11 классов, не отличается», – заявил он.

Он также отметил, что для реальной оценки демографического эффекта потребуется не менее 10 лет, однако предложил ввести дополнительные меры поддержки молодых семей, включая семейное налогообложение, программы доступного арендного жилья и бесплатный переход студентов – молодых родителей на вечернее или заочное обучение. Рыбальченко подчеркнул необходимость комплексных мер для повышения уверенности молодежи в создании семьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки заявило, что с 2027-2028 учебного года стартует внедрение реформированной системы высшего образования. Новые правила коснутся всех университетов России.