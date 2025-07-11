Названы сроки массового введения новой системы высшего образования

Массовое внедрение новой системы высшего образования анонсировано на 2027-2028 год

Tекст: Денис Тельманов

О массовом запуске новой системы высшего образования в России в 2027-2028 учебном году сообщил Telegram-канал Минобрнауки РФ, передает РИА «Новости». В министерстве уточнили: «Когда ждать изменений? 2027/28 учебный год – массовый запуск по всей стране».

Модернизация высшей школы проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Переход к обновленной системе предполагает изменение структуры образовательных программ, включая выделение базового и специализированного образования.

С мая 2023 года действует пилотный проект, охвативший шесть ведущих университетов страны, среди которых Московский авиационный институт, МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В этих вузах студенты уже обучаются по новой схеме, которая предполагает поэтапное получение базового и углубленного высшего образования.

Отдельное внимание уделено аспирантуре – теперь это самостоятельная ступень профессионального образования, направленная на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с руководством правительства и профильными министрами по вопросам высшего образования.

Все российские вузы в 2027 году перейдут на новую модель высшего образования, а первым этапом станет расширение набора студентов по президентскому указу.

В вузах России планируется ускоренное импортозамещение зарубежного программного обеспечения из-за отзыва лицензий, руководствуясь стратегией цифровой трансформации отрасли до 2030 года.