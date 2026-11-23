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Медведев уличил Запад в двойных стандартах при распространении ядерного оружия
Медведев заявил о двойных стандартах стран Запада в сфере ядерного сдерживания
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что страны Запада руководствуются двойными стандартами в вопросах распространения ядерного оружия.
Политик в своей статье для «Московского журнала международного права» отметил, что присоединение ФРГ к системе ядерного сдерживания на Западе считают нормальным, тогда как гипотетические аналогичные действия Москвы вызвали бы скандал.
«Совершенно очевидно, какова была бы реакция стран НАТО в случае, если бы наша страна в рамках существующих или новых договоренностей с тем же Ираном предложила использовать на территории последнего германскую модель: военно-техническое обеспечение российских ядерных миссий при сохранении контроля за российским командованием», – заметил Медведев.
Он добавил, что позиция Запада об отсутствии проблем применительно к Германии является опасным заблуждением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил об обсуждении с лидерами России и Китая недопущения получения Ираном ядерного оружия.
Медведев обратил внимание на методичные вбросы в общественно-политический дискурс Германии идеи о получении собственного ядерного оружия.
Он допустил возможность нанесения ядерных ударов по Финляндии и Швеции из-за их вступления в НАТО.