Медведев заявил о двойных стандартах стран Запада в сфере ядерного сдерживания

Tекст: Ольга Иванова

Политик в своей статье для «Московского журнала международного права» отметил, что присоединение ФРГ к системе ядерного сдерживания на Западе считают нормальным, тогда как гипотетические аналогичные действия Москвы вызвали бы скандал.

«Совершенно очевидно, какова была бы реакция стран НАТО в случае, если бы наша страна в рамках существующих или новых договоренностей с тем же Ираном предложила использовать на территории последнего германскую модель: военно-техническое обеспечение российских ядерных миссий при сохранении контроля за российским командованием», – заметил Медведев.

Он добавил, что позиция Запада об отсутствии проблем применительно к Германии является опасным заблуждением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил об обсуждении с лидерами России и Китая недопущения получения Ираном ядерного оружия.

Медведев обратил внимание на методичные вбросы в общественно-политический дискурс Германии идеи о получении собственного ядерного оружия.

Он допустил возможность нанесения ядерных ударов по Финляндии и Швеции из-за их вступления в НАТО.