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Кабмин выделил 50 млрд рублей на паромы для защиты Калининграда от блокады
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выделении около 50 млрд рублей на строительство двух железнодорожных паромов для предотвращения транспортной блокады Калининградской области.
Правительство направит средства из Фонда национального благосостояния на строительство судов, призванных снизить риски от противоправных действий некоторых стран, передает ТАСС.
«Калининградская область имеет особую географию, и в силу этого противоправные действия некоторых стран – нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады – затрудняют работу предприятий, которые там находятся. Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением необходимыми товарами, сырьем, строятся два новых железнодорожных парома», – заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Инициатива включена правительством в перечень инфраструктурных проектов, что с учетом бюджетного финансирования позволит полностью обеспечить строительство паромов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении более 5,5 трлн рублей на реализацию государственной программы развития транспортного комплекса.
В прошлом месяце правительство направило около 1,7 млрд рублей на закупку экологичного общественного транспорта для Калининградской и Нижегородской областей.
Военный эксперт Андрей Колесник заявил, что атака беспилотников на грузовое судно, следовавшее в Калининград, – это удар по логистике эксклава.