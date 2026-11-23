23 ноября день рождения Николаса Мадуро. Президент Венесуэлы встречает его в американской тюрьме. Однако судьба Мадуро вовсе не предопределена – и у него есть шанс вернуться на родину.0 комментариев
Подросток в Туве получил семь лет колонии за убийство мальчика
Суд в Туве приговорил к семи годам воспитательной колонии 17-летнего подростка за убийство 14-летнего мальчика.
Житель тувинского города Ак-Довурака приговорен к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии за участие в убийстве 14-летнего мальчика, сообщает СУ СК по Туве.
«Собранные следственными органами СК России по Республике Тыва доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 17-летнему жителю города Ак-Довурака. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)», – сообщили в ведомстве.
По данным следствия, преступление произошло ночью в мае 2026 года на Центральной улице Ак-Довурака, когда между подростками вспыхнула ссора на почве личной неприязни. Обвиняемый вместе с 16-летним соучастником избил потерпевшего и нанес ему ножевые ранения в грудную клетку.
От полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении. Уголовное дело в отношении второго нападавшего в настоящий момент выделено в отдельное производство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Якутии приговорил 17-летнего подростка к пяти годам колонии за убийство ровесника.
Также 17-летнего жителя Тувы приговорили к шести годам воспитательной колонии за убийство бывшего одноклассника на новогоднем школьном празднике.
Кроме того, в Туве начали служебную проверку после гибели 17-летнего подростка от ножевого ранения на территории школы.