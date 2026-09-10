ЛДПР предложила продлить работу детских садов до 20:00

Tекст: Дарья Григоренко

Мария Воропаева направила соответствующее обращение министру просвещения России Сергею Кравцову, передает ТАСС. В документе предлагается выработать единые федеральные стандарты для регионов и муниципалитетов, чтобы унифицировать режим работы дошкольных учреждений.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о выработке единых федеральных стандартов для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленных на унификацию режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций с обязательным обеспечением возможности пребывания детей до 20:00», – говорится в тексте обращения.

Парламентарий пояснила, что сейчас федеральные правила допускают различные режимы пребывания дошкольников, однако единого требования об обеспечении работы садов до восьми вечера нет. Во многих регионах учреждения закрываются в 17:00 или 18:00, тогда как рабочий день большинства родителей заканчивается позже.

Для реализации инициативы потребуется увеличить продолжительность рабочего дня воспитателей и нянечек. В связи с этим партия планирует добиваться введения нескольких смен в детсадах по аналогии со школами, а также существенного повышения зарплат сотрудникам. Соответствующие законопроекты будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос продления времени работы детских садов.

Представители Общественной палаты предложили продлить работу дошкольных учреждений до восьми часов вечера.

В ответ Минпросвещения напомнило о праве детских садов самостоятельно устанавливать график по запросу родителей.