    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    24 октября 2025, 02:35 • Новости дня

    В Чечне рассказали, как будут бороться женщинами без платков на головах

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник Главы Чеченской Республики – первый заместитель министра ЧР по делам молодежи Амир Сугаипов призвал чеченских женщин носить платки, чтобы соответствовать традиционному образу и обычаям республики, отметив, что с покрытой головой девушка выглядит достойнее.

    Власти Чечни призвали чеченских женщин носить платки, передает ИА «Чечня Сегодня». Помощник Главы Чеченской Республики Амир

    Сугаипов заявил, что с девушками, которые не будут прислушиваться к этим рекомендациям, будут проводиться разъяснительные беседы, в том числе с родителями, передает ИА «Чечня Сегодня».

    «Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев – с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», – сказал он.

    По мнению Сугаипова, многие женщины полагают, что, наряжаясь подобным образом, они производят впечатление на парней, но, по его словам, ни один достойный мужчина, который чтит традиции, религию и уважает самого себя, «не будет гнаться за такими».

    Помощник главы Чечни подчеркнул, что сохранение порядка и нравственных устоев – общая задача всех жителей республики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, верховный муфтий России высказался по поводу ношения платков и хиджабов. Представителям Чечни не следует участвовать в соревнованиях поп-ММА, заявил осенью 2024 года министр по физкультуре и спорту региона Ахмат Кадыров.

    23 октября 2025, 19:16 • Новости дня
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что удары по территории России с применением ракет Tomahawk или другого дальнобойного вооружения будут рассматриваться как попытка эскалации, передает ТАСС.

    «Это попытка эскалации. Но если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», – сказал он.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    Комментарии (45)
    23 октября 2025, 17:43 • Новости дня
    Россиянка Мельникова завоевала золото чемпионата мира по гимнастике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская спортсменка Ангелина Мельникова стала победительницей финала в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

    Соревнования проходили в Индонезии, где Мельникова по итогам четырех видов набрала 55,066 балла, передает ТАСС.

    Спортсменке 25 лет, и это уже вторая золотая медаль чемпионата мира в личном многоборье в ее карьере. До этого она одержала победу на мировом первенстве в 2021 году.

    Ранее Мельникова завоевала лидерство в квалификации чемпионата мира в Джакарте.

    В сентябре Мельникова отметила дружелюбное отношение соперниц на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже.

    В июле ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню «Младший лейтенант».

    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Комментарии (12)
    23 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Чемезов уточнил, что если до 2030 года будет введен дополнительный цех, производство Ту-214 увеличится до 20 единиц ежегодно, передает ТАСС.

    Действующая редакция государственной программы развития авиационной отрасли предусматривает поставку 990 самолетов для гражданской авиации до 2030 года. В этот план включены 142 самолета SSJ New, 270 МС-21-310, 51 Ил-114-300 и 113 Ту-214. Кроме того, предусмотрена поставка 12 Ил-96-300, 105 ТВРС-44 «Ладога», 158 ЛМС-192 «Освей» и 139 ЛМС-901 «Байкал».

    Ожидается обновление комплексной программы развития авиаотрасли (КПГА) до конца этого года, сообщал ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Напомним, в сентябре в воздух поднялся первый импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям.

    Комментарии (4)
    23 октября 2025, 21:21 • Новости дня
    В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
    В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
    @ Matthias Balk/DPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Во избежание случаев телефонного мошенничества возможное ограничение международной связи на стационарных домашних телефонах обсуждается как превентивная мера для защиты пенсионеров, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде и Совета по развитию финансового рынка при СФ.

    По словам Боярского, мошеннические звонки переместились с популярных мессенджеров на стационарные линии.

    «И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди – это пенсионеры. Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь. Но в принципе, я думаю, что надо идти по тому же пути и выключать, а кому надо – удобный механизм снятия этой возможности сделать», – приводит его слова ТАСС.

    Парламентарий обратил внимание и на проблему виртуальных телефонных станций, подчеркнув, что подобные сервисы позволяют злоумышленникам арендовать городские номера и представляться сотрудниками различных служб. Использование таких сервисов также должно ограничиваться.

    Боярский выразил надежду на скорое внедрение системы идентификации устройств по IMEI, что позволит гражданам привязывать сим-карты к определенным устройствам, исключая их использование в других телефонах. Такой шаг, по словам депутата, снизит риски перевыпуска карт и компрометации аккаунтов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России с 1 сентября за организацию передачи сим-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появилось отдельное наказание. Также в МВД объяснили интерес мошенников к корпоративным номерам компаний.

    Комментарии (4)
    23 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

    «Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    В среду Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    Комментарии (20)
    23 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Разведчики и десантники группировки войск «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он уточнил, что под огнем противника российское бойцы высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ.

    «Сейчас плацдарм надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Этот успех открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона», – написал о в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщал, что российские военные наносят  удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города. Российские войска также захватили  ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне. В Подполье заявили о разгроме готовившей атаку через Днепр группе ВСУ в Камышанах.


    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    По его словам, некоторые государства сознательно жертвуют своей идентичностью, культурой и стабильностью ради привлечения мигрантов, чтобы компенсировать снижение количества коренного населения, передает ТАСС.

    «Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов, вплоть до фактического поощрения неконтролируемой – именно неконтролируемой, даже хаотичной – миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и культурной самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью», – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что для России принципиальным остается выбор в пользу максимальной поддержки семьи.

    Накануне Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    Комментарии (11)
    23 октября 2025, 05:47 • Новости дня
    Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев убирать за питомцами в подъездах
    Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев убирать за питомцами в подъездах
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев домашних животных убирать за питомцами в местах общего пользования многоквартирных домов, включая подъезды.

    Пока хозяева домашних животных обязаны убирать за питомцами только во время выгула на улице. Новый законопроект предусматривает обязанность убирать продукты жизнедеятельности животных и в местах общего пользования многоквартирных домов, передает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

    Порядок уборки будет определяться органами местного самоуправления. Помимо этого, законопроект вводит запрет на посещение магазинов, кафе и ресторанов, медицинских, образовательных и культурных организаций с собаками, кроме собак-проводников.

    В проекте закреплены также требования к перевозке животных в общественном транспорте. Домашних питомцев предлагается перевозить на коротком поводке, в наморднике или в специальной переноске.

    Если законопроект будет принят, новые требования начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ветеринар Галкина предупредила владельцев собак о начале сезона вольерного кашля. Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак.

    Комментарии (10)
    24 октября 2025, 00:02 • Новости дня
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я раз, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    Комментарии (2)
    23 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    Politico узнала, как главы стран ЕС переругались из-за дележа активов России

    Tекст: Ирма Каплан

    Напряженность между представителями стран ЕС во время встречи в Брюсселе в четверг, на которой премьер-министры и президенты намерены поручить Еврокомиссии выдвинуть юридическое предложение с изложением условий предоставления так называемого репарационного кредита Украине.

    «Хотя многие ключевые вопросы, связанные с операцией, еще предстоит согласовать, уже нарастают разногласия по поводу того, следует ли выдвигать условия к кредиту, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Средства от кредита пойдут как на оборонные нужды, так и на обычную бюджетную поддержку, но точная сумма пока не обсуждается», – пишет Politico.

    Ради поддержки оборонной промышленности и помощи Украине, Франция и, в меньшей степени, Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева. Впервые эта идея была предложена канцлером Германии Фридрихом Мерцем в статье Financial Times в сентябре.

    «Однако конкурирующий лагерь, в который входят Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, утверждает, что Украина должна иметь свободу действий, чтобы тратить деньги в соответствии со своими потребностями, включая покупку оружия, произведенного американскими компаниями», – отмечает издание.

    Как отметил в интервью Politico премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, было бы неплохо, если бы Украина могла закупать в Европе больше оружия.

    «Но у нас в Европе нет всех тех возможностей и вооружений, которые им нужны. Так что это реальность, что им также должно быть разрешено покупать оружие у США, если это необходимо», – напомнил он.

    При этом Еврокомиссия рассчитывает добиться от лидеров стран ЕС на саммите  одобрения присвоения замороженных в Бельгии суверенных активов России, чтобы ЕК получила мандат на разработку механизма так называемого репарационного кредита Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости осторожного подхода к вопросу использования замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Число жертв ЧП на предприятии в Копейске выросло до 12

    Текслер: Число жертв ЧП на предприятии в Копейске выросло до 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате взрыва на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области выросло до 12 человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.

    В настоящее время сотрудники МЧС продолжают поисковые работы, чтобы установить местонахождение остальных работников, написал Текслер в своем Telegram-канале.

    «Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия», – говорится в сообщении губернатора.

    Ранее в четверг сообщалось, что число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло 10 человек.

    СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности после инцидента в Копейске.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 05:35 • Новости дня
    Эксперт Хачатурян рассказал о новых лимитах снятия наличных в банкоматах

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские банки с начала сентября изменили правила снятия наличных в банкоматах, установив разные лимиты и дополнительные ограничения для клиентов, сообщил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.

    «Лимиты варьируются достаточно широко и в зависимости от типа карты составляют от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Месячные лимиты также колеблются от одного до трех миллионов рублей. Они могут быть и выше, если это премиальная карта», – рассказал он агентству «Прайм».

    Кроме того, банки устанавливают лимиты на одну операцию или на снятие по QR-коду, которые отличаются в зависимости от организации и условий обслуживания клиента.

    Основная задача введения лимитов – борьба с мошенничеством и отмыванием денег. Новые меры с 1 сентября стали дополнением к уже существующим правилам.

    В частности, при подозрении на мошеннические действия может временно вводиться ограничение – 50 тыс. рублей в сутки на срок до 48 часов. Также возможно постоянное ограничение – 100 тыс. рублей в сутки для клиентов, чьи данные попали в базу Центробанка по подозрительным операциям.

    Если требуется снять сумму, превышающую лимит, можно оформить подписку или пакет услуг с увеличенными лимитами, либо перевести деньги на счет и получить наличные через кассу банка.

    Крупные суммы рекомендуется заранее согласовывать по телефону или через личный кабинет. Иногда можно перевести средства на карту другого банка с более высоким лимитом, однако стоит учитывать лимит на переводы между своими счетами через Систему быстрых платежей – 30 млн рублей в месяц, резюмировал эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД предупредили о том, что мошенники начали принуждать россиян снимать самозапрет на кредиты.

    Депутат Никитин объяснил, как избежать ошибочной блокировки снятия наличных. Кроме того, депутат Говырин сообщал, что мошенники всегда пытаются подтолкнуть жертву к поспешным решениям, создавая ощущение неотложности, например через сообщения об угрозе блокировки счета или необходимости срочной оплаты.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 00:30 • Новости дня
    Суд в США постановил депортировать россиянина Постового

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский суд определил, что Денис Постовой, которого в 2024 году обвинили в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения в Россию, обязан покинуть США до декабря, сообщил его адвокат Уильям Коффилд.

    Американский иммиграционный суд обязал россиянина Дениса Постового покинуть Соединенные Штаты до декабря. Защита уточнила, что у Постового есть 45 дней для самостоятельного отъезда, иначе его принудительно депортируют в Россию, передает ТАСС.

    По словам адвоката Уильяма Коффилда, Денис Постовой по-прежнему находится под контролем Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Если родственники россиянина приобретут билет, сотрудники ведомства сопроводят его до аэропорта и обеспечат посадку на рейс в Москву.

    Коффилд добавил, что после возвращения в Россию защита планирует обратиться с ходатайством о прекращении уголовного разбирательства по обвинениям, выдвинутым ранее в США.

    В сентябре 2024 года минюст США сообщил об аресте 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники, а позже суд во Флориде распорядился взять его под стражу.

    После задержания Постовой был изначально переведен под домашний арест, но до освобождения его снова арестовали и отправили в изолятор в Вирджинии по причине отсутствия легального статуса в США, пояснял адвокат. В августе он сообщал о прогрессирующей катаракте у арестованного в США Постового.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 14:37 • Новости дня
    Оценен ущерб Германии от возможного использования замороженных активов России

    Ущерб Германии от использования замороженных активов России оценили в 100 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное использование замороженных российских активов на территории Европы для финансирования поставок вооружения Украине может привести к крупным убыткам для Германии, считают в германо-российской внешнеторговой палате.

    «Такой шаг дорого бы обошелся именно для Германии», – заявил председатель правления палаты Маттиас Шепп, его цитирует агентство DPA, передает ТАСС.

    По его словам, Германия как никакая другая страна инвестировала в Россию, поэтому она понесет наибольшие потери, если средства Центробанка России будут направлены на закупку оружия для Украины.

    Шепп оценил возможный ущерб для ФРГ в сумму свыше 100 млрд евро. Он напомнил, что на счетах в России размещены значительные средства германских заводов, торговых сетей, а также компаний, работающих в энергетике, фармацевтике и производстве бытовой техники. Эксперт подчеркнул, что Германия рискует больше других европейских стран, учитывая масштаб инвестиций в российскую экономику.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ на использование активов России Евросоюзом.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России.

    Комментарии (0)
