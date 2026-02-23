23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.2 комментария
Путин призвал офицеров помнить об ответственности за подчиненных
Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле выразил благодарность военным за их службу и подчеркнул важность ответственности командиров перед своими подчиненными.
Глава государства поздравил военнослужащих с государственными наградами и призвал их помнить о долге перед теми, чьи судьбы в значительной степени зависят от их решений, передает ТАСС.
Путин особо выделил, что для офицера ключевым является именно ответственность за подчиненных, а не только забота о себе или своей семье. «Я вас прошу вот об этом самом главном никогда не забывать. Спасибо вам за службу Отечеству», – отметил он.
Ранее Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.