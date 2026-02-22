Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

Tекст: Ольга Иванова

Силы противовоздушной обороны Минобороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Москве. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем канале на платформе Max.

По его словам, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте, где упали обломки БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников, которые направлялись к столице.