«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.13 комментариев
Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве
Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО вблизи Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.
Силы противовоздушной обороны Минобороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Москве. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем канале на платформе Max.
По его словам, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте, где упали обломки БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников, которые направлялись к столице.