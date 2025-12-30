Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.28 комментариев
Повреждение имущества в результате попадания петарды требует фиксации происшествия и грамотного сбора доказательств, чтобы взыскать ущерб, сообщил юрист Вячеслав Печников.
Согласно статье 1064 ГК России, вред подлежит возмещению лицом, его причинившим, но чтобы получить компенсацию, необходимо собрать доказательства противоправности, установить виновного, зафиксировать ущерб и доказать его размер, сообщил «Газете.Ru» юрист.
Печников советует первым делом обратиться в полицию, чтобы зафиксировать происшествие и попытаться определить лицо, выпустившее петарду. Без виновного процесс взыскания невозможен. Параллельно следует провести оценку стоимости причиненного вреда, чтобы определить возможную сумму претензии.
Когда виновный установлен, пишется официальная претензия с требованием компенсации и приложением документов, доказывающих ущерб. Важно максимально подробно указать требуемую сумму, основываясь на подтвержденных оценках.
Если виновник отказывается возмещать ущерб или не реагирует, пострадавший вправе подать иск в суд.
«В таких делах решающую роль обычно играет то, насколько четко собраны доказательства по всем элементам, от факта ущерба до подтверждения суммы», – заключил эксперт.
