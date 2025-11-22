В России с начала года ограничили въезд более 160 тыс. мигрантов

Число ограничений въезда в Россию для иностранцев превысило 160 тыс

Tекст: Тимур Шайдуллин

С начала года сотрудники МВД ограничили въезд в Россию для более чем 160 тыс. иностранцев, сообщил в эфире радио «Милицейская волна» начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней трудовой миграции МВД России Алексей Гасак , передает

ТАСС. По его словам, число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, уклонившихся от выезда, выросло в два с половиной раза.

Также Гасак отметил, что на 17% увеличилось количество аннулированных разрешений на временное проживание и видов на жительство по разным основаниям. Количество внеплановых проверок юридических лиц возросло на 14%, при этом их результативность составила более 85%.

В этом году проведено свыше 200 тыс. проверок по фактам нарушений миграционного законодательства. Примерно 90% рейдов пришлись на стройки, рынки, торговые центры, объекты сферы услуг, жилой сектор, включая хостелы и мини-гостиницы. По словам Гасака, на 30% увеличилось количество задокументированных случаев нарушения режима въезда и пребывания.

Кроме того, представитель МВД подчеркнул, что правоохранители тщательно проверяют все поступающие от граждан обращения о противоправных действиях иностранцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Петербурга задержала двух человек, подозреваемых в организации фиктивной регистрации около 3 тыс. мигрантов в хостелах Невского района.

В Иркутске арестовали шесть человек по обвинению в незаконной легализации более 1,5 тыс. мигрантов и возбудили уголовное дело.

В ноябре в ходе операции «Нелегал-2025» выдворили более 19 тыс. иностранцев и инициировали тысячи уголовных дел.