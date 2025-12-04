Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
В Башкирии вертолет совершил жесткую посадку
В пригороде Уфы частный вертолет совершил жесткую посадку, пострадал пилот
Транспортная прокуратура Башкирии выясняет обстоятельства аварии частного вертолета в Кировском районе Уфы, где серьезно пострадал пилот.
Частный вертолет Eurocopter AS-350 (RA-04057) совершил жесткую посадку днем четверга вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы, передает Центральное межрегиональное СУ на транспорте СКР.
В сообщении ведомства говорится, что на частной вертолетной площадке произошла жесткая посадка вертолета. Пилот получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь. Следователями проводится проверка.
Пострадавший пилот был госпитализирован. На место происшествия выехали Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Приволжская транспортная прокуратура приступила к проверке соблюдения законодательства о безопасности полетов. Ведомство предупредило, что примет соответствующие меры реагирования при выявлении нарушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2022 года в Башкирии также произошла жесткая посадка частного вертолета той же марки - Eurocopter AS350.
В той авиакатастрофе погибли два человека и еще двое получили ранения. По факту крушения и гибели двух человек возбудили уголовное дело.