  • Новость часаДепутатов уличили в самозахвате земли у Старооскольского водохранилища
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    Долина не отдала ключи от квартиры и уехала на отдых в Абу-Даби
    Власти ДНР рассказали о боях к западу от Красноармейска
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    Командир ЗРК С-300 рассказал об уничтожении украинского F-16
    Цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Когда закончится эра ремейков

    Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    6 комментариев
    12 января 2026, 13:30 • В мире

    Северная Корея показала подводную аномалию

    Северная Корея показала подводную аномалию
    @ Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александр Тимохин

    Колоссальное достижение под конец 2025 года показала Северная Корея – почти готовую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами. Перед нами не просто очередной военный корабль КНДР, а настоящий технологический прорыв. И кроме того – большая военно-политическая загадка. О чем идет речь?

    Под конец 2025 года КНДР показала строящуюся атомную подводную лодку с баллистическими ракетами – на нее совершил визит северокорейский лидер Ким Чен Ын. Лодка имеет оценочный (по фото, в качестве эталона размера брался рост Ким Чен Ына) диаметр 11 метров, длина более 100 метров. Пропорции корпуса отличаются от тех, которые обычно применяются при строительстве атомных подлодок. Корпус у подлодки собран и загрунтован, смонтированы выдвижные устройства и однозначно установлен реактор.

    В кормовой части корпуса видны патрубки для забора морской воды, нужной для охлаждения реактора. По бортам подлодки имеется нечто, внешне напоминающее бортовые гидроакустические антенны. В носу установлено шесть торпедных аппаратов, судя по размерам люков – под торпеды калибра 53 см, стандартные для большинства флотов в мире. Над торпедными аппаратами видно маленькое отверстие неясного назначения – возможно, это забортное пусковое устройство.

    Ни на одном фото нет ничего похожего на устройство выпуска гибкой протяженной буксируемой антенны (ГПБА). Это не значит, что ее там нет, фотографий слишком мало, чтобы такое утверждать, но если она там есть, то выпускается она через расположенный ниже гребного винта руль направления. Это важная деталь, и далее мы поясним, почему.

    Главным оружием подлодки являются баллистические (точно) и, возможно, крылатые ракеты. Ракетное оружие установлено необычно – в рубке, за выдвижными устройствами (перископы и антенны различного назначения, убирающиеся внутрь, когда лодка в подводном положении). Судя по числу крышек пусковых шахт, их там от пяти до десяти (в зависимости от того, в два ряда они стоят или в один).

    Ракеты имеют большую высоту – больше, чем диаметр корпуса, поэтому конструкторам пришлось пойти на такое решение. Наиболее вероятно, что это 13-метровые баллистические ракеты «Пугкусон-6», впервые показанные на военном параде в 2022 году – твердотопливные и, предположительно, способные нести до четырех боевых блоков с ядерной боевой частью.

    Оценки дальности данных ракет сильно разнятся. Никто не знает уровень развития химической промышленности КНДР, производящей составы топлива для твердотопливных реактивных двигателей. Открытые источники указывают на диапазон от 4 до 12 тысяч километров, но пока не было испытаний (ракеты еще не летали), все это не более чем спекуляции.

    Водоизмещение подлодки составляет 8700 тонн (правда, ни один из источников не указывает, надводное оно или подводное). Это сравнимо с советскими стратегическими подлодками проекта 667А, а размещение ракетного оружия выполнено так же, как у проекта 658, только ракет больше.

    В любом случае перед нами воистину нетривиальное достижение. Военное судостроение КНДР в последнее время прогрессирует, и все же атомная подлодка – это показатель совсем другого уровня кораблестроения, как и уровня развития страны в целом.

    То, что удалось сделать северным корейцам – аномалия куда большая, чем ядерное оружие Израиля, например. Это как если бы Турция высадила людей на Луне – выдающееся достижение, которое никак не коррелирует с общим развитием страны.

    За атомным подплавом должна стоять огромная индустрия – в частности, по производству атомного топлива, реакторных сборок, самих реакторов. Нужно уметь утилизировать отработавшие свое реакторные отсеки. Нужно уметь производить паровые турбины и турбозубчатые агрегаты, в состав которых они входят. Нужно в целом иметь производственные возможности, кратно превосходящие способность построить большой корпус подлодки.

    Реакторы для подлодок – особый случай. Их, конечно, можно научиться делать, но это долго, да и это нельзя сделать скрытно. Нужны учебные центры, где будут учить специалистов-атомщиков, специальные суда для перевозки радиоактивных материалов и отходов для флота, специальная инфраструктура в месте базирования.

    Иначе говоря, мало просто построить подлодку с реактором, это лишь вершина айсберга. У КНДР же, кроме индустрии обогащения урана и нескольких реакторов военного и научного назначения, до последнего времени никаких подобных возможностей в принципе не наблюдалось. Первый реактор для отработки гражданских технологий КНДР вообще начала испытывать только в 2024 году.

    Само решение построить подлодку с атомным реактором в КНДР озвучили в 2021 году, на VIII съезде Трудовой партии КНДР. И там же было озвучено решение создать баллистическую ракету для подводных лодок с дальностью, близкой к межконтинентальной.

    Явным образом какие-то работы по ракете уже велись, потому что «Пугкусон-6» показали на параде уже через год, в 2022-м. А незагрунтованный стальной борт чего-то большого (куда больше, чем все известные подлодки КНДР) показали только в марте 2025-го. И вот спустя менее чем через год – состыкованный и загрунтованный корпус. Перед нами почти готовый подводный ракетоносец, которому, как кажется, осталось только приклеить звукопоглощающее покрытие корпуса.

    Опыт с подводными пусками баллистических ракет у КНДР есть – в строю с 2019 года дизель-электрическая подлодка типа «Герой Ким Кун Ок», вооруженная в том числе баллистическими ракетами и созданная с использованием советских технических решений. До этого КНДР использовала две экспериментальных дизель-электрических подлодки, относимых к общему типу «Синпхо», построенных на базе советского проекта 633. Но эти подлодки на фоне новой атомной – как котята в сравнении с тигром. Так не бывает. Что-то не возникает из ничего. Тем более так быстро.

    Западные исследователи утверждают, что Россия помогла КНДР с постройкой. Помощь с нашей стороны гипотетически возможна, а в свете политической обстановки даже вполне уместна. Но есть странности, которые помощью России не объяснить.

    Дело в том, что баллистические ракеты, показанные КНДР, куда больше напоминают западную школу ракетостроения, чем советскую (российскую). Даже название «Пугкусон» – это фактически перевод английского «Поларис», так назывались американские баллистические ракеты с подводным стартом. Совпадение?

    И если открыть рядом два фото – подлодки КНДР и большой неатомной подлодки типа «Донсан Ан Чхан Хо» Республики Корея, то налицо общность инженерной школы. Как будто их проектировала одна и та же команда. И выдвижные устройства на подлодке КНДР вполне современные.

    И вот тут стоит вспомнить про характерное расположение (возможное) устройства выпуска ГПБА. Именно так сделано на южнокорейских подлодках типа «Донсан Ан Чхан Хо», строящихся для ВМС Республики Корея.

    Выводы сделать поостережемся. Но в любом случае перед нами большая технологическая и политическая загадка. Некая неизвестная сторона активнейшим образом помогает Северной Корее в строительстве подводного атомного потенциала. Потому что таких темпов прогресса в нескольких отдельных областях военно-морского строительства и ракетной техники в мире нет ни у кого: ни у России, ни у США, ни у Китая.

    На гонку вооружений в регионе эта подлодка повлияет самым серьезным образом. Во-первых, теперь у Республики Корея резко прибавляется аргументов в торге с США за помощь в создании своей атомной подводной лодки. Во-вторых, такие же аргументы появляются у Японии.

    У КНДР резко появляются причины для появления кораблей с противолодочными возможностями. Без них эта подлодка бесполезна, ее найдут и утопят. Те же американцы могут просто потопить ее, никому ничего не говоря – поди разберись, что там произошло под водой. А наличие противолодочных сил позволит создавать в море то, что в СССР называлось «Защищенные районы боевых действий», и укрывать подлодку там. Ракетные корабли для борьбы с надводной угрозой они уже строят, пришло время для борьбы с угрозой подводной, и это подстегнет военное строительство и у соседей тоже.

    Гонка морских вооружений в регионе получает просто-таки атомное ускорение. Эффект от появления этого атомного ракетоносца у ВМС КНДР будет очень значительным.

    Главное
    ФСБ предотвратила теракт на ж/д мосту в Пермском крае
    Венгрия предоставила убежище бывшему министру юстиции Польши
    Bloomberg: Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР бросает вызов Трампу
    Стало известно о расколе в грузинской оппозиционной партии
    Латынина признала правоту Путина и заявила, что ее «наёживали»
    Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Северная Корея показала подводную аномалию

    Колоссальное достижение под конец 2025 года показала Северная Корея – почти готовую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами. Перед нами не просто очередной военный корабль КНДР, а настоящий технологический прорыв. И кроме того – большая военно-политическая загадка. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации