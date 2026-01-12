Северная Корея показала подводную аномалию

Tекст: Александр Тимохин

Под конец 2025 года КНДР показала строящуюся атомную подводную лодку с баллистическими ракетами – на нее совершил визит северокорейский лидер Ким Чен Ын. Лодка имеет оценочный (по фото, в качестве эталона размера брался рост Ким Чен Ына) диаметр 11 метров, длина более 100 метров. Пропорции корпуса отличаются от тех, которые обычно применяются при строительстве атомных подлодок. Корпус у подлодки собран и загрунтован, смонтированы выдвижные устройства и однозначно установлен реактор.

В кормовой части корпуса видны патрубки для забора морской воды, нужной для охлаждения реактора. По бортам подлодки имеется нечто, внешне напоминающее бортовые гидроакустические антенны. В носу установлено шесть торпедных аппаратов, судя по размерам люков – под торпеды калибра 53 см, стандартные для большинства флотов в мире. Над торпедными аппаратами видно маленькое отверстие неясного назначения – возможно, это забортное пусковое устройство.

Ни на одном фото нет ничего похожего на устройство выпуска гибкой протяженной буксируемой антенны (ГПБА). Это не значит, что ее там нет, фотографий слишком мало, чтобы такое утверждать, но если она там есть, то выпускается она через расположенный ниже гребного винта руль направления. Это важная деталь, и далее мы поясним, почему.

Главным оружием подлодки являются баллистические (точно) и, возможно, крылатые ракеты. Ракетное оружие установлено необычно – в рубке, за выдвижными устройствами (перископы и антенны различного назначения, убирающиеся внутрь, когда лодка в подводном положении). Судя по числу крышек пусковых шахт, их там от пяти до десяти (в зависимости от того, в два ряда они стоят или в один).

Ракеты имеют большую высоту – больше, чем диаметр корпуса, поэтому конструкторам пришлось пойти на такое решение. Наиболее вероятно, что это 13-метровые баллистические ракеты «Пугкусон-6», впервые показанные на военном параде в 2022 году – твердотопливные и, предположительно, способные нести до четырех боевых блоков с ядерной боевой частью.

Оценки дальности данных ракет сильно разнятся. Никто не знает уровень развития химической промышленности КНДР, производящей составы топлива для твердотопливных реактивных двигателей. Открытые источники указывают на диапазон от 4 до 12 тысяч километров, но пока не было испытаний (ракеты еще не летали), все это не более чем спекуляции.

Водоизмещение подлодки составляет 8700 тонн (правда, ни один из источников не указывает, надводное оно или подводное). Это сравнимо с советскими стратегическими подлодками проекта 667А, а размещение ракетного оружия выполнено так же, как у проекта 658, только ракет больше.

В любом случае перед нами воистину нетривиальное достижение. Военное судостроение КНДР в последнее время прогрессирует, и все же атомная подлодка – это показатель совсем другого уровня кораблестроения, как и уровня развития страны в целом.

То, что удалось сделать северным корейцам – аномалия куда большая, чем ядерное оружие Израиля, например. Это как если бы Турция высадила людей на Луне – выдающееся достижение, которое никак не коррелирует с общим развитием страны.

За атомным подплавом должна стоять огромная индустрия – в частности, по производству атомного топлива, реакторных сборок, самих реакторов. Нужно уметь утилизировать отработавшие свое реакторные отсеки. Нужно уметь производить паровые турбины и турбозубчатые агрегаты, в состав которых они входят. Нужно в целом иметь производственные возможности, кратно превосходящие способность построить большой корпус подлодки.

Реакторы для подлодок – особый случай. Их, конечно, можно научиться делать, но это долго, да и это нельзя сделать скрытно. Нужны учебные центры, где будут учить специалистов-атомщиков, специальные суда для перевозки радиоактивных материалов и отходов для флота, специальная инфраструктура в месте базирования.

Иначе говоря, мало просто построить подлодку с реактором, это лишь вершина айсберга. У КНДР же, кроме индустрии обогащения урана и нескольких реакторов военного и научного назначения, до последнего времени никаких подобных возможностей в принципе не наблюдалось. Первый реактор для отработки гражданских технологий КНДР вообще начала испытывать только в 2024 году.

Само решение построить подлодку с атомным реактором в КНДР озвучили в 2021 году, на VIII съезде Трудовой партии КНДР. И там же было озвучено решение создать баллистическую ракету для подводных лодок с дальностью, близкой к межконтинентальной.

Явным образом какие-то работы по ракете уже велись, потому что «Пугкусон-6» показали на параде уже через год, в 2022-м. А незагрунтованный стальной борт чего-то большого (куда больше, чем все известные подлодки КНДР) показали только в марте 2025-го. И вот спустя менее чем через год – состыкованный и загрунтованный корпус. Перед нами почти готовый подводный ракетоносец, которому, как кажется, осталось только приклеить звукопоглощающее покрытие корпуса.

Опыт с подводными пусками баллистических ракет у КНДР есть – в строю с 2019 года дизель-электрическая подлодка типа «Герой Ким Кун Ок», вооруженная в том числе баллистическими ракетами и созданная с использованием советских технических решений. До этого КНДР использовала две экспериментальных дизель-электрических подлодки, относимых к общему типу «Синпхо», построенных на базе советского проекта 633. Но эти подлодки на фоне новой атомной – как котята в сравнении с тигром. Так не бывает. Что-то не возникает из ничего. Тем более так быстро.

Западные исследователи утверждают, что Россия помогла КНДР с постройкой. Помощь с нашей стороны гипотетически возможна, а в свете политической обстановки даже вполне уместна. Но есть странности, которые помощью России не объяснить.

Дело в том, что баллистические ракеты, показанные КНДР, куда больше напоминают западную школу ракетостроения, чем советскую (российскую). Даже название «Пугкусон» – это фактически перевод английского «Поларис», так назывались американские баллистические ракеты с подводным стартом. Совпадение?

И если открыть рядом два фото – подлодки КНДР и большой неатомной подлодки типа «Донсан Ан Чхан Хо» Республики Корея, то налицо общность инженерной школы. Как будто их проектировала одна и та же команда. И выдвижные устройства на подлодке КНДР вполне современные.

И вот тут стоит вспомнить про характерное расположение (возможное) устройства выпуска ГПБА. Именно так сделано на южнокорейских подлодках типа «Донсан Ан Чхан Хо», строящихся для ВМС Республики Корея.

Выводы сделать поостережемся. Но в любом случае перед нами большая технологическая и политическая загадка. Некая неизвестная сторона активнейшим образом помогает Северной Корее в строительстве подводного атомного потенциала. Потому что таких темпов прогресса в нескольких отдельных областях военно-морского строительства и ракетной техники в мире нет ни у кого: ни у России, ни у США, ни у Китая.

На гонку вооружений в регионе эта подлодка повлияет самым серьезным образом. Во-первых, теперь у Республики Корея резко прибавляется аргументов в торге с США за помощь в создании своей атомной подводной лодки. Во-вторых, такие же аргументы появляются у Японии.

У КНДР резко появляются причины для появления кораблей с противолодочными возможностями. Без них эта подлодка бесполезна, ее найдут и утопят. Те же американцы могут просто потопить ее, никому ничего не говоря – поди разберись, что там произошло под водой. А наличие противолодочных сил позволит создавать в море то, что в СССР называлось «Защищенные районы боевых действий», и укрывать подлодку там. Ракетные корабли для борьбы с надводной угрозой они уже строят, пришло время для борьбы с угрозой подводной, и это подстегнет военное строительство и у соседей тоже.

Гонка морских вооружений в регионе получает просто-таки атомное ускорение. Эффект от появления этого атомного ракетоносца у ВМС КНДР будет очень значительным.