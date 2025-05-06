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    6 мая 2025, 11:24 • В мире

    Загадочный корабль ВМС КНДР заставит понервничать даже США

    Загадочный корабль ВМС КНДР заставит понервничать даже США
    @ KCNA/REUTERS

    Tекст: Александр Тимохин

    Поистине удивительный боевой корабль спущен на воду в КНДР несколько дней назад. С одной стороны, он очень похож на один из российских проектов, с другой, в нем есть и явно американские элементы. Корабль представляет собой настоящую загадку с точки зрения размещенных на его борту систем вооружений. Но этим его особенности не ограничиваются.

    Согласно распространенной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) информации, новый корабль имеет водоизмещение 4 тыс. тонн и классифицируется в КНДР как «эсминец». Он назван «Чхве Хен» в честь северокорейского генерала, известного проведением партизанских операций против японских оккупантов корейского полуострова. Портрет этого генерала закреплен на надстройке у кормы и к нему при первой демонстрации корабля возлагал цветы Ким Чен Ын, встав на одно колено перед изображением героя. В России и основной массе стран мира корабль был бы классифицирован как «фрегат».

    Это – самый большой надводный корабль, когда-либо построенный в КНДР, ранее эта страна строила максимум корветы с водоизмещением 1,5 тыс. тонн. В КНДР на его постройку ушло всего 400 дней, это значительно быстрее, чем такие же корабли строятся у нас. Правда, корабль еще будет достраиваться на плаву, его назначенный срок сдачи в 2026 году.

    Обводы, силуэт, основные размерения и размещение некоторых образцов оружия у корабля напоминает проработки дальнейшего развития российских фрегатов проекта 11356, сделанных в свое время в Северном проектно-конструкторском бюро. Корабль явно создан с помощью России. Но он не является ни копией какого-либо из наших кораблей, ни реализацией полностью нашего проекта – корейцы все серьезно перепроектировали.

    Корабль строился в городе Нампо, в крытом эллинге, и еще тогда СМИ КНДР публиковали его фото со стороны носа. Было видно, что в носовой части у корабля выполнен фланец под крепление бульбовой гидроакустической станции (ГАС). Однако фото с кормы показывает, что северокорейский корабль не имеет буксируемой ГАС, что делает его противолодочные возможности крайне ограниченными.

    К 1 апреля корабль был выведен из эллинга в плавучем доке, закрытый сверху маскировочными сетями, тогда-то французы и сфотографировали его из космоса. По опубликованным фото энтузиасты измерили длину корпуса – 144 м, и ширину – 22 м. Опубликованные в сети 3-D модели указывают на двухвальную главную энергетическую установку (ГЭУ), работающую на два гребных винта.

    По опубликованным фото можно судить о составе радиоэлектронного вооружения (РЭВ), комплексах ракетного оружия и артиллерии корабля, а также о его архитектуре. Основой РЭВ является радиолокационный комплекс (РЛК) имеющий большие антенные полотна, 4 единицы, которые похожи на антенны с фазированной антенной решеткой (АФАР). Россия их в таком размере не выпускает, КНДР своего производства таких антенн не имеет. Также на надстройке есть прямоугольные участки, ниже окон мостика, которые могут быть посадочными местами под какие-то еще антенны.

    Не наблюдается обзорная РЛС. Это странно, так как полотна АФАР обычно не используются вместо «обзорника». Возможно, они, работая в сантиметровом диапазоне, способны его заменить, возможно, они работают в других диапазонах, и корейцы каким-то образом использовали в качестве обзорной РЛС навигационную. В целом состав РЛК выглядит неполным.

    Зато очевидно, что применяемые зенитные ракеты нуждаются в радиолокационной подсветке цели – и для этого на надстройке установлены две РЛС подсветки, похожие на маленькие прямоугольные прожекторы. Две РЛС косвенно дают понять, что именно на такое число воздушных целей корабль может одновременно наводить выпущенные зенитные ракеты.

    Установки РЭБ есть. Имеется и что-то похожее на антенны станции радиотехнической разведки, а также на РЛС наведения зенитно-артиллерийских комплексов АК-630 или 630М, установленных побортно.

    Оружие представлено носовой артиллерийской установкой. Причем орудийная башня явно напоминает не советскую или российскую артустановку, а американскую Mk.45 Mod 4 калибра 127-мм (5 дюймов). Через несколько дней после публичного показа корабля он вышел в море и провел первые стрельбы. ЦТАК прямо говорит, что была проведена «испытательная стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки».

    То есть КНДР ушла на американский стандарт морской артиллерии, к пятидюймовым орудиям. Зачем и как это было сделано – загадка.

    Другой загадкой является состав ракетного вооружения. У нового корабля два блока установок вертикального пуска (УВП) ракет – между носовой артустановкой и надстройкой, и там, где в российском проекте был ангар для вертолета. Последнее логично – своих противолодочных вертолетов у КНДР нет, развертывать на борту корабля нечего.

    Что удивительно, так это перечень типов ракетного оружия, которое несет корабль – он беспримерен. На носу в УВП видны крышки двух типов ракет, назовем их условно «малые», 32 ракеты и «средние», 12 ракет. Ближе к корме, вместо ангара, опять находим «средние», в количестве 8 единиц, и какие-то промежуточные по размерам между «малыми» и «средними», в количестве 12 ракет. Далее, в сторону кормы идет еще одна УВП с очень большими крышками ракетных ячеек, в количестве 10 единиц. Их размеры заставляют некоторых экспертов считать, что корабль несет баллистические ракеты.

    Еще одна пусковая установка «ангарного» типа находится между надстройкой и газоходами ГЭУ, там, где любые кораблестроители любой страны в мире разместили бы компактные противокорабельные крылатые ракеты. Но у корейцев там просто крылатые ракеты «Хвасал-2», установленные под наклоном к палубе с пуском в сторону борта, предназначенные для поражения наземных целей, судя по габаритам люков – 8 единиц.

    Всего же, если «Хвасалов-2» действительно 8 единиц, корабль несет 82 ракеты пяти типов – беспримерное разнообразие. Часть из них однозначно зенитные, часть, как явно видно на фото учебных пусков – крылатые, чем-то похожие на наши «Калибры».

    Для сравнения, больший по размерам и водоизмещению фрегат проекта 22350 российского ВМФ несет 32 зенитных и 16 ударных (всех типов, от ПКР до крылатых ракет для удара по берегу) ракет в двух типах пусковых установок.

    Такое количество ракет удалось разместить в таком небольшом корабле ценой отказа от вертолетного ангара. Впрочем, два маленьких ангара у корабля есть, справа и слева по борту от самой большой УВП и с маленькими, чуть выше человеческого роста, воротами, выводящими на взлетно-посадочную палубу на корме. Единственным разумным объяснением этих ворот является размещение там беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Так что возможности корабля по воздушной разведке могут оказаться очень неплохими.

    За газоходами ГЭУ на крыше надстройки стоит зенитный-ракетно-пушечный комплекс, похожий на наш «Панцирь-М», но без системы хранения и перезарядки (СХП) ракет. Если это не макет, а реальная боевая система, то его боекомплект ракет ограничен теми ракетами, которые стоят на пусковой установке. Расположение вблизи трубы не очень удачное – дым будет мешать оптическому каналу прицеливания, который, судя по фото, там есть.

    А вот что стоило бы позаимствовать и нам, так это установку побортно пусковых установок малогабаритных управляемых ракет, похожих на противотанкеовые, с управлением по оптиковолоконному кабелю. Такие ракеты, во-первых, крайне полезны при отражении ударов катеров-камикадзе, а во-вторых, позволяют вести бой в зоне интенсивного судоходства, не поражая нейтральные суда и попадая противнику точно в антенные посты или орудийные установки.

    Тип ГЭУ не ясен – своих судовых дизелей и турбин в КНДР нет, Украина вряд ли им что-то бы поставила, Россия испытывает проблемы с поставками ГЭУ для своего флота. Остается единственный возможный поставщик ГЭУ – Китай. У Китая для таких кораблей есть только дизели. Косвенно дизельная ГЭУ подтверждается отсутствием видимых систем воздухоприема, нужных для турбин.

    Впрочем, куда большим сюрпризом, чем оборудование корабля, является тот факт, что КНДР его в принципе построила. Корабль, способный действовать в океане, это само по себе сложно. Страны, в разы более богатые чем КНДР, построить такие корабли не могут.

    И большой вопрос в том, а как корейцы это сделали в принципе. Дело здесь даже не в деньгах, и даже не том, что часть оборудования корабля может быть макетами, а сам корабль сильно несбалансирован по составу вооружения (столько типов ракет на одном корабле это скорее недостаток, чем достоинство).

    Дело в том, что КНДР – это маленькая страна с населением 26,3 млн человек, без технической школы, позволяющей производить те же АФАР или дизеля для больших кораблей. Там просто нет достаточного количества людей, чтобы производить все то, что они показывают в последние десять лет и нет традиций производства – а ведь корабль, судя по внешнему виду, сделан очень добротно. Как они в принципе смогли выйти на такой уровень производственных возможностей – серьезная загадка.

    Для чего им такой корабль, тоже интересно. Держать в страхе и Японию, и Южную Корею можно ракетами со своей территории, без флота. А вот рассредоточив корабли – носители крылатых ракет с ядерной боевой частью в тысяче-полутора тысячах километров от берегов США, можно заставить американцев серьезно напрячься.

    Конечно, «Чхве Хен» не выдержит бой ни с американской атомной подлодкой, ни с надводной боевой группой из нескольких эсминцев, ни с палубной штурмовой эскадрильей F/A-18, ни с бомбардировщиками ВВС, вооруженными противокорабельными ракетами. Но чтобы эти силы справились с северокорейским кораблем, их придется откуда-то снять, направить в океан, потратить массу времени и топлива, возможно, понести потери, возможно упустить цель… а ведь КНДР может и еще что-нибудь построить.

    С другой стороны, возможно, планы наших союзников иные и они собираются использовать свой флот против каких-то других стран, ведя, например, активную политику где-нибудь в Африке. Сплошные загадки. Так или иначе, выведя этот корабль в море КНДР еще раз всех озадачила, а своих врагов заставила серьезно насторожиться. И, судя по всему, это только начало.

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