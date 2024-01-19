Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия

КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»

Tекст: Денис Тельманов

«Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Корейского Восточного моря важное испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая находится в разработке», – приводит ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.



Отмечается, что 15 января, за три дня до северокорейских испытаний, американский атомный авианосец «Карл Винсон», крейсер «Принстон», оснащенный многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС отрядов самообороны Японии и ВМС Республики Корея «опять провели объединенные военно-морские учения на море вокруг острова Чеджу».

Ранее Ким Чен Ын поручил указать в конституции КНДР враждебность Южной Кореи и необходимость завоевания ее в случае войны.

Он подчеркнул, что необходимо усилить «воспитательную и образовательную работу, нацеленную на укрепление образа Республики Корея в качестве постоянного враждебного государства номер один, неизменного главного противника».