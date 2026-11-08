Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Внешний госдолг Украины увеличился более чем в пять раз за пять лет
Внешний госдолг Украины вырос в 5,29 раза с 2021 года
Внешняя задолженность Украины с конца сентября 2021 года увеличилась в 5,29 раза и достигла 78,4% от общего объема государственного долга.
Внешняя задолженность Украины с конца сентября 2021 года увеличилась в 5,29 раза и достигла 78,4% от общего объема государственного долга. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов страны, передает РИА «Новости».
«По состоянию на 30 сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9538,35 млрд гривен, или 212,6 млрд долларов США (187,3 млрд евро), а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг – 7481,9 млрд гривен», – говорится в информационной справке министерства.
Пять лет назад, на конец сентября 2021 года, внешний долг находился на уровне 1413,43 млрд гривен и составлял 57,8% от общей задолженности.
В следующем году дефицит бюджета страны ожидается на уровне 37 млрд долларов, а государственный долг может увеличиться до 276 млрд долларов. На военные расходы планируется выделить 108,3 млрд долларов, хотя в сентябре заместитель министра финансов Роман Ермолычев заявлял о потребности оборонного ведомства в 175 млрд долларов.
Отмечается, что западные партнеры все чаще призывают Киев активизировать поиск внутренних источников финансирования на фоне длительных обсуждений новых пакетов помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно о получении Киевом почти 212 млрд долларов внешнего финансирования с февраля 2022 года.
В субботу украинский Минфин сообщил о государственных заимствованиях на сумму 16,8 млрд долларов за первые девять месяцев 2026 года.
В тот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита на 70 млрд евро.