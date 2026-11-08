Внешний госдолг Украины увеличился более чем в пять раз за пять лет

Внешний госдолг Украины вырос в 5,29 раза с 2021 года

Tекст: Денис Тельманов

Внешняя задолженность Украины с конца сентября 2021 года увеличилась в 5,29 раза и достигла 78,4% от общего объема государственного долга. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов страны, передает РИА «Новости».

«По состоянию на 30 сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9538,35 млрд гривен, или 212,6 млрд долларов США (187,3 млрд евро), а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг – 7481,9 млрд гривен», – говорится в информационной справке министерства.

Пять лет назад, на конец сентября 2021 года, внешний долг находился на уровне 1413,43 млрд гривен и составлял 57,8% от общей задолженности.

В следующем году дефицит бюджета страны ожидается на уровне 37 млрд долларов, а государственный долг может увеличиться до 276 млрд долларов. На военные расходы планируется выделить 108,3 млрд долларов, хотя в сентябре заместитель министра финансов Роман Ермолычев заявлял о потребности оборонного ведомства в 175 млрд долларов.

Отмечается, что западные партнеры все чаще призывают Киев активизировать поиск внутренних источников финансирования на фоне длительных обсуждений новых пакетов помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно о получении Киевом почти 212 млрд долларов внешнего финансирования с февраля 2022 года.

В субботу украинский Минфин сообщил о государственных заимствованиях на сумму 16,8 млрд долларов за первые девять месяцев 2026 года.

В тот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита на 70 млрд евро.