Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Захарова заявила об ограничениях для делегации России на саммите G20
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва активно готовится к саммиту глав внешнеполитических ведомств G20 в США, однако сталкивается с искусственными ограничениями.
Как указала Захарова, Москва фиксирует тревожные тенденции в преддверии саммита глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».
«Мы готовимся, наши эксперты делают это активно. Мероприятие важное… Мы наблюдаем, мягко говоря, тревожные тенденции, которые могут помешать», – заявила Захарова.
По ее словам, российская сторона вынуждена констатировать заявление в последний момент некоторых искусственных ограничений для отечественной делегации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Минфина США ушел от ответа на вопрос о визите президента Владимира Путина на саммит G20.
В воскресенье Кремль сообщил об отсутствии решения о поездке главы государства на саммит в Майами.
Летом российский генконсул в Хьюстоне пожаловался на ограничения передвижения дипломатов.