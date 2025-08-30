  • Новость часаПутин отметил совместную борьбу России и Китая против санкций
    Россия готова занять место США в авиаиндустрии Китая
    Белоусов назвал десять приоритетных направлений деятельности Минобороны
    Сотрудница МИД Армении изменила родине с любовником из Азербайджана
    Раскрыта схема хищения средств из Театра сатиры
    Путин провел ряд структурных изменений в администрации президента
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая»
    Министр обороны наградил Безрукова медалью
    Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигрантов члену «Русской общины» в Югре
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    30 августа 2025, 02:32 • Новости дня

    Путин счел возможную реформу ООН способом восстановить авторитет организации

    Путин: Реформа ООН позволит восстановить авторитет организации

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    «Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации», – заявил он. Президент пояснил, что реформа позволит ООН восстановить свой авторитет, организация должна «соответствовать современным реалиям».

    Путин указал на необходимость сделать СБ ООН более демократическим, для этого предлагается включить «в число его членов государства Азии, Африки и Латинской Америки».

    Глава российского государства подчеркнул, что реформа «должна быть тщательно выверенной».

    Напомним, год назад США, Индия, Япония и Австралия призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии и Латинской Америки. Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформирование Совета Безопасности ООН должно начаться с предоставления Африке места постоянного члена.

    29 августа 2025, 10:47 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80%, при этом 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным исследования фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80%, передает ТАСС.

    Большинство респондентов (81%) считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства.

    В сообщении отмечается, что 55% опрошенных положительно оценили работу правительства, что на три процентных пункта меньше по сравнению с предыдущей неделей. О работе премьер-министра Михаила Мишустина положительно отозвались 57% участников опроса, что также на три процентных пункта ниже прежнего показателя.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» по результатам исследования составил 43%, что на один процентный пункт выше, чем неделей ранее. Поддержка КПРФ и ЛДПР не изменилась, составив соответственно 7% и 9%. За партию «Справедливая Россия – За правду» выступили 4% опрошенных, за «Новых людей» – 3%.

    Опрос проводился с 22 по 24 августа среди 1,5 тыс. граждан страны.

    29 августа 2025, 03:40 • Новости дня
    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю

    Sohu: Россия предложила Китаю спасение авиастроительной отрасли

    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю
    @ Ye Pingfan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин в сентябре посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине, но перед этим российская сторона сделала китайским товарищам неожиданный и дорогой подарок, пишет портал Sohu.

    «Генеральный директор Российской государственной технологической корпорации «Ростех» Сергей Чемезов 21 августа публично заявил о готовности компании поставлять российские авиадвигатели в Китай при наличии спроса, что демонстрирует решимость Китая и России углублять сотрудничество в сфере высокотехнологичного производства», – отметили в статье на портале Sohu.

    Это сотрудничество не просто отношения покупателя и продавца, а глубокое взаимодействие, основанное на общих стратегических интересах, подчеркнули в материале.

    Такую значимость в Пекине придали этому событию оттого, что незадолго до заявления Чемезова стало известно о намерениях США остановить поставки силовых двигателей для китайского авиалайнера COMAC C919. Предложение России становится спасением отрасли, так как в наличии у Москвы есть двигатели, которые могут сочетаться с китайским лайнером.

    В КНР своего роде жест доброй воли со стороны России ценят и понимают, что он имеет собственные мотивы. Однако в целом он поразил и удивил китайских журналистов, которые назвали предложение Москвы накануне визита российского президента Путина в Пекин настоящим подарком.

    «Не менее интригующим моментом стал факт того, что непосредственно перед отъездом Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», – приводит портал АБН24 выдержку из статьи китайского издания.

    Там отметили, что предложение Россией сотрудничества в области авиационных двигателей в качестве дипломатического приветственного подарка подчеркивает близость китайско-российских отношений.

    «Сотрудничество Китая и России в авиационной промышленности придаст новый импульс глобальному научно-техническому развитию и откроет другим развивающимся странам новый путь к преодолению технологических барьеров», – надеются в Китае.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» за первое полугодие 2025 года выполнила 65% гособоронзаказа, а доходы компании достигли 1,5 трлн рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. Он также сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 заинтересовал иностранных заказчиков благодаря участию в реальных боевых действиях и своим характеристикам.

    29 августа 2025, 20:50 • Видео
    Битва титанов: Трамп против Сороса

    «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    29 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику с 31 августа по 3 сентября по приглашению Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал Кремля.

    В Тяньцзине российский лидер примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества ШОС и вопросы международной повестки.

    1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс», куда пригласили руководителей стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также представителей международных организаций.

    В Пекине 2 сентября пройдет трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии. Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым вопросам сотрудничества стран.

    Также в этот день Путин проведет официальные переговоры с Си Цзиньпином, где будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также вопросы глобальной и региональной повестки.

    3 сентября президент России станет главным гостем на праздничных мероприятиях к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также  даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    Сообщалось, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине в сентябре на фоне празднования 80-летия Победы в войне с милитаристской Японией.

    29 августа 2025, 10:15 • Новости дня
    Bloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки

    Bloomberg: Путин, Моди и Си Цзиньпин обсудят экспорт нефти и газа в Индию и Китай

    Bloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    В ходе саммита ШОС в Тяньцзине Владимир Путин встретится с лидерами Индии и Китая для обсуждения стратегических вопросов энергетического сотрудничества.

    Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС, сообщает Bloomberg. Главной темой встреч станет сохранение объемов поставок российской нефти в Индию на фоне давления со стороны США и обсуждение перспектив расширения экспорта газа в Китай. В частности, Путин поставил перед собой задачу убедить Моди продолжить закупки российской нефти, несмотря на 50-процентный тариф, введенный Вашингтоном на индийские товары из-за закупок у России.

    Другим ключевым вопросом стало продвижение проекта газопровода «Сила Сибири – 2», который может направлять до 50 млрд кубометров газа в год в Китай с Ямала. Несмотря на долгие переговоры, Пекин пока не дал окончательного согласия на реализацию этого проекта, опасаясь чрезмерной зависимости от одного поставщика и с учетом развития собственного производства газа.

    Также в повестке переговоров возможность увеличения закупок Китаем сжиженного природного газа с российского завода Arctic LNG 2. Недавно первый танкер с этим топливом уже прибыл в Китай, что может стать началом расширения сотрудничества в этой области. Эксперты отмечают, что энергетический треугольник Москва – Пекин – Дели становится все более важным для России на фоне западных санкций.

    В то же время Индия уже начала сокращать закупки российской нефти, чтобы снизить внешнее давление, хотя полностью отказываться от выгодных поставок не планирует. Китай же, несмотря на стабильные объемы импорта нефти и газа из России, не спешит заключать новые долгосрочные соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США выразили недоумение решением Индии продолжать закупать российскую нефть, несмотря на угрозу пошлин. Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против Индии из-за ее сотрудничества с Россией в нефтяной сфере. Эксперты отметили, что такие шаги могут негативно сказаться на самих США и привести к потере Индии как союзника.

    29 августа 2025, 20:43 • Новости дня
    Путин провел ряд структурных изменений в администрации президента

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Путин создал в составе администрации президента новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

    В документе отмечается, что указ подписан «в целях совершенствования деятельности администрации президента РФ». Новое управление будет заниматься вопросами стратегического партнерства и сотрудничества на высоком уровне, передает ТАСС.

    Одновременно с этим прекращена деятельность двух других управлений – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Руководителю администрации президента поручено в течение трех месяцев провести все необходимые организационно-штатные изменения.

    Указ о мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента вступает в силу с сегодняшнего дня.

    Ранее Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    29 августа 2025, 14:46 • Новости дня
    Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Китая и Индии

    Euractiv сообщил о планах ЕС обсудить новые санкции против Индии и Китая

    Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Китая и Индии
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против компаний из Индии и Китая на фоне почти полного исчерпания ограничительных мер против России.

    Евросоюз практически исчерпал возможности дальнейших санкций против России, сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ и неназванных чиновников. В связи с этим министры ЕС намерены обсудить расширение санкционных мер, включив в них структуры из Китая и Индии.

    По данным портала, это связано с давлением со стороны США, а также с тем, что предыдущие пакеты ограничений уже затрагивали индийские и китайские компании. В частности, под санкции попали индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка. Теперь список компаний и организаций из этих стран может быть значительно расширен.

    В сообщении отмечается: «Чиновники ЕС в частном порядке признают, что приближаются к пределу мер, которые затрагивают только Москву». При этом Евросоюз продолжает работать над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины, несмотря на резкую критику такого подхода со стороны России.

    МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством и подчеркивал, что меры ЕС касаются не только частных, но и государственных российских средств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия оставляет за собой право не возвращать средства западных стран, находящиеся на территории РФ, если последует конфискация российских активов на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США повысили пошлины на импорт из Индии до 50%. Кая Каллас предложила расширить европейские санкции на энергетический сектор России по аналогии с американскими мерами. Китайское министерство иностранных дел заявило о заинтересованности в улучшении отношений с Индией и отсутствии скрытой дипломатии между странами.

    29 августа 2025, 18:46 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая», сообщил помощник по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

    К российскому президенту присоединятся министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин Ушаков. После этого Си Цзиньпин устроит официальный завтрак с расширенным составом участников – более 10-12 человек, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что встреча за чаем пройдет в формате «один плюс четыре». Он сообщил: «Важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе – один плюс четыре. От нас – Лавров, Белоусов, Ушаков, Орешкин. Потом уже будет официальный завтрак, который дает Си Цзиньпин».

    По словам Ушакова, у Путина и Си Цзиньпина запланировано множество контактов как в ходе саммита ШОС, так и на переговорах 2 сентября и торжествах 3 сентября по случаю 80-летия победы над Японией. Лидеры уделят значительное время личному общению, обсудят международные проблемы и развитие сотрудничества между Россией и Китаем в разных областях.

    В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    29 августа 2025, 17:59 • Новости дня
    Кремль сообщил о графике визита Путина на Дальний Восток

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 4-5 сентября посетит Дальневосточный федеральный округ, где примет участие в юбилейном Восточном экономическом форуме и проведет ряд рабочих встреч.

    О планах Владимира Путина совершить рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ 4–5 сентября говорится в Telegram-канале Кремля. В рамках визита президент посетит Владивосток, где примет участие в десятом Восточном экономическом форуме под девизом «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Ключевым событием форума станет пленарное заседание 5 сентября с участием премьер-министров Лаоса и Монголии, а также представителя Китая, накануне которого у Путина состоятся отдельные беседы с иностранными гостями. Главе государства будет представлена интерактивная презентация о развитии региона, а в формате видеоконференции он даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры.

    В ходе поездки президент также проведет совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. В графике предусмотрена отдельная встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль обнародовал программу визита Владимира Путина в Китай. Путин планирует находиться в Китае с 31 августа по 3 сентября. Поездка проходит по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    29 августа 2025, 14:48 • Новости дня
    Китаист Котков: В новости о поставке двигателей в КНР нет ничего особенного

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новости о якобы ажиотаже из-за поставок российских двигателей в Китай рассчитаны скорее на российскую аудиторию, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока и китаист Сергей Котков.

    За последние три года Китай продемонстрировал способность импортозаместить практически все необходимые товары, включая военные технологии, а собственное производство в этой сфере развито на высоком уровне, сказал Котков «Газете.Ru».

    По его словам, новость о поставках авиадвигателей не содержит никаких сенсаций и отражает обычную практику обмена технологиями между странами.

    Эксперт напомнил, что в девяностые и начале 2000-х годов Китай действительно импортировал значительные объемы российских военных технологий и двигателей, однако с тех пор китайская промышленность серьезно укрепила свои позиции и теперь способна самостоятельно обеспечивать нужды армии.

    Путин в сентябре посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине. Китайские СМИ отмечали, что перед этим Россия сделала Китаю подарок – готовность поставлять российские авиадвигатели в КНР при наличии спроса.

    Ранее в Кремле заявили о подготовке двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС.

    30 августа 2025, 00:49 • Новости дня
    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита

    Полянский: Встреча на высшем уровне могла бы оформить соглашение Москвы и Киева

    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что такая встреча могла бы «оформить взаимные договоренности», которые должны строиться на понятных шагах, сформулированных после саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

    «Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров», – сказал Полянский.

    Он подчеркнул, что Россия наблюдает многочисленные попытки исказить идею проведения российско-украинского саммита. Как подчеркнул дипломат, Москва может рассмотреть «сценарий соответствующей встречи» только при тщательной предварительной подготовке и наполнении содержанием, иначе она «попросту лишается смысла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин допускает возможность переговоров с Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    29 августа 2025, 19:25 • Новости дня
    Ушаков допустил встречу Путина и Алиева в Пекине

    Ушаков допустил проведение встречи Путина и Алиева в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальной договоренности о проведении двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине на данный момент нет, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

    При этом Ушаков подчеркнул, что оба лидера будут находиться на совместных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Он отметил: «Специально этой встречи нет, мы о ней не договаривались. Но опять-таки, лидеры будут за одним столом на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому, если есть желание», передает ТАСС.

    В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    29 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    В Россию в 2024 году завезли 1,1 млн машин из Китая

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В прошлом году объем ввоза китайских автомобилей в Россию достиг максимального показателя, превысив отметку в 1 млн транспортных средств, сообщил российский посол в КНР Игорь Моргулов.

    В 2024 году в страну завезли 1,1 млн китайских транспортных средств на сумму около 21 млрд долларов, заявил Моргулов РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что ассортимент китайских автомобилей на российском рынке будет увеличиваться по мере изменения предпочтений покупателей.

    Ранее сообщалось, что российский авторынок в июле оказался на 11-м месте в мире, обогнав Францию и Италию.

    В августе стало известно, что в первые семь месяцев 2025 года товарооборот между Китаем и Россией снизился на 8,1%, составив 125,8 млрд долларов. В этой статистике товарооборота также учитываются автомобили.

    29 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом приоритеты отношений со странами СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом обозначил приоритетные задачи России в отношениях с отдельными странами СНГ, подчеркнув важность этого направления для внешней политики.

    Президент России Владимир Путин обсудил вопросы, связанные с дальнейшей работой на пространстве Содружества Независимых Государств, передает ТАСС.

    На открытии традиционного оперативного совещания с Советом безопасности он обозначил тематику встречи, подчеркнув важность политики России в рамках СНГ.

    «Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ», – заявил глава государства. Он уточнил, что речь идет о приоритетных направлениях, целях и ближайших шагах в отношениях с отдельными странами Содружества.

    В качестве профильного докладчика Путин пригласил выступить министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также, по словам президента, остальные участники совещания, проводимого по видеосвязи, смогут представить свои мнения и предложения по обозначенной теме.

    8 августа Путин также провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. На встрече глава МВД и директор ФСБ выступили с докладами.

    29 августа 2025, 08:44 • Новости дня
    Лидеры стран ШОС подтвердили участие в саммите в Китае

    Все главы стран ШОС подтвердили участие в саммите в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены лично принять участие во встрече, которая состоится в китайском Тяньцзине, сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

    Все руководители государств-участников подтвердили личное присутствие на саммите, передает РИА «Новости».

    Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев сообщил, что подготовка мероприятия проходит в тесном взаимодействии с Китаем и остальными странами-участниками организации.

    «По состоянию на сегодня все лидеры государств-членов ШОС подтвердили личное участие в саммите в Тяньцзине», – заявил Ермекбаев. Он подчеркнул, что встреча пройдет в традиционном очном формате.

    Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

    Организация объединяет Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участвуют Афганистан и Монголия, а в качестве партнеров – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

    Ранее стало известно, что глава КНДР Ким Чен Ын впервые с 2011 года примет участие в многостороннем дипломатическом форуме.

    В Китай на юбилей победы во Второй мировой и над японскими захватчиками пригласили 26 мировых лидеров.

    В Кремле заявили о подготовке двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС.

    29 августа 2025, 13:34 • Новости дня
    Песков не стал исключать возможность встречи Путина и Зеленского

    Песков: Встреча Путина и Зеленского не исключена при должной подготовке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин допускает переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, если стороны предварительно согласуют повестку и подготовят необходимые договоренности на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Российский президент Владимир Путин не исключает будущую встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил о позиции Кремля на этот счет.

    «Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне», – заявил Песков.

    Он подчеркнул, что в Кремле считают необходимым серьезную предварительную работу перед переговорами лидеров. По его словам, только после того, как эксперты проработают основные вопросы, возможен переход к встрече на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится.

    Мерц допустил ужесточение санкций против России, если переговоры между лидерами не пройдут в ближайшие две недели.

    Президент США Дональд Трамп считал главной преградой для этой встречи взаимную антипатию между Путиным и Зеленским. Американский лидер также допускал, что переговоры между российским и украинским президентами могут не состояться, отмечая самостоятельность сторон.

