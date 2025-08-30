Путин счел возможную реформу ООН способом восстановить авторитет организации

Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?4 комментария
Путин: Реформа ООН позволит восстановить авторитет организации
Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.
«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации», – заявил он. Президент пояснил, что реформа позволит ООН восстановить свой авторитет, организация должна «соответствовать современным реалиям».
Путин указал на необходимость сделать СБ ООН более демократическим, для этого предлагается включить «в число его членов государства Азии, Африки и Латинской Америки».
Глава российского государства подчеркнул, что реформа «должна быть тщательно выверенной».
Напомним, год назад США, Индия, Япония и Австралия призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии и Латинской Америки. Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформирование Совета Безопасности ООН должно начаться с предоставления Африке места постоянного члена.