Путин счел возможную реформу ООН способом восстановить авторитет организации

Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю

Sohu: Россия предложила Китаю спасение авиастроительной отрасли

Tекст: Ирма Каплан

«Генеральный директор Российской государственной технологической корпорации «Ростех» Сергей Чемезов 21 августа публично заявил о готовности компании поставлять российские авиадвигатели в Китай при наличии спроса, что демонстрирует решимость Китая и России углублять сотрудничество в сфере высокотехнологичного производства», – отметили в статье на портале Sohu.

Это сотрудничество не просто отношения покупателя и продавца, а глубокое взаимодействие, основанное на общих стратегических интересах, подчеркнули в материале.

Такую значимость в Пекине придали этому событию оттого, что незадолго до заявления Чемезова стало известно о намерениях США остановить поставки силовых двигателей для китайского авиалайнера COMAC C919. Предложение России становится спасением отрасли, так как в наличии у Москвы есть двигатели, которые могут сочетаться с китайским лайнером.

В КНР своего роде жест доброй воли со стороны России ценят и понимают, что он имеет собственные мотивы. Однако в целом он поразил и удивил китайских журналистов, которые назвали предложение Москвы накануне визита российского президента Путина в Пекин настоящим подарком.

«Не менее интригующим моментом стал факт того, что непосредственно перед отъездом Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», – приводит портал АБН24 выдержку из статьи китайского издания.

Там отметили, что предложение Россией сотрудничества в области авиационных двигателей в качестве дипломатического приветственного подарка подчеркивает близость китайско-российских отношений.

«Сотрудничество Китая и России в авиационной промышленности придаст новый импульс глобальному научно-техническому развитию и откроет другим развивающимся странам новый путь к преодолению технологических барьеров», – надеются в Китае.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» за первое полугодие 2025 года выполнила 65% гособоронзаказа, а доходы компании достигли 1,5 трлн рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. Он также сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 заинтересовал иностранных заказчиков благодаря участию в реальных боевых действиях и своим характеристикам.