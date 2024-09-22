Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.20 комментариев
Лидеры четырех стран призвали включить в СБ ООН новые государства
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к реформе СБ ООН
Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии и Латинской Америки, следует из совместного заявления по итогам встречи в формате QUAD.
В заявлении указано, что лидеры четырех стран собираются реформировать Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его более «прозрачным, эффективным, демократичным». При этом расширение Совбеза ООН предполагается за счет представительств стран Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, передает РИА «Новости».
Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Ранее Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН.