Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.4 комментария
Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию против героизации нацизма, ее поддержали представители 114 государств, сообщают информационные агентства.
Итоговый документ, предложенный Россией, поддержали 114 государств, 52 страны высказались против, 12 делегаций решили воздержаться, передает ТАСС.
В числе противников резолюции оказались Венгрия, Канада, Словакия, США, Украина и Япония. Приверженность российской инициативе продемонстрировали такие страны, как Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Бразилия, Израиль, Китай, Куба и Сербия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предлагает резолюцию с 2005 года, и она традиционно поддерживается большинством стран.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев отметил, что бывшие страны «оси» в течение последних лет голосуют против резолюции ООН, которая осуждает героизацию нацизма.
Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.