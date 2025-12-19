Япония задумалась о получении ядерного оружия

Bloomberg: В Японии заговорили о возможности получить ядерное оружие

Tекст: Алексей Дегтярёв

Чиновник подчеркнул, что внутри правительства такая возможность не обсуждается, и признал, что реализовать этот сценарий было бы крайне сложно, пишет Bloomberg со ссылкой на Kyodo News, NHK и Asahi.

Его слова прозвучали на фоне обостряющейся ситуации в Восточной Азии, где Япония сталкивается с «растущими ядерными возможностями» Китая, «угрозами» со стороны России и развитием ядерной программы КНДР, полагают японские СМИ.

В качестве аргумента советник отметил, что в нынешних условиях Япония должна рассчитывать на собственную оборону. В то же время он сообщил, что пересмотр «трех неядерных принципов» будет сопряжен с большими политическими издержками и маловероятен.

На регулярном брифинге глава кабинета министров Минору Кихара заявил, что Япония продолжает строго соблюдать принцип не производства, не обладания и не ввоза ядерного оружия.

«Мы не комментируем отдельные сообщения, правительство по-прежнему придерживается Трех неядерных принципов», – указал он.

Премьер Санэ Такаити также заявила о приверженности принципам, но не озвучила, останутся ли они неизменными в процессе подготовки новой оборонной стратегии.

Согласно последним опросам, большинство граждан Японии выступают против пересмотра ядерной политики. В исследовании газеты Asahi около 70% респондентов поддержали сохранение текущих принципов. Другая анкета от Nikkei показала, что 46% настаивают на их неизменности, тогда как 39% выступают за их пересмотр.

До этого Такаити допускала возможность пересмотра безъядерного статуса Японии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала возможный пересмотр безъядерного статуса Японии, указав на опасность подобных инициатив для стратегической стабильности.