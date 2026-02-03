  • Новость часаПутин сообщил о сокращении инфляции до 5,6% в конце 2025 года
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    7 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    16 комментариев
    3 февраля 2026, 21:46 • Новости дня

    В Башкирии в ДТП с «Камазом» погибли четыре человека

    В Башкирии столкновение с «Камазом» привело к четырем жертвам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На трассе Белебей – Аксаково – Аксеново в Башкирии произошла авария, в результате которой четыре человека погибли на месте столкновения.

    В Башкирии на трассе Белебей – Аксаково – Аксеново произошло смертельное ДТП. На 27-м километре автодороги столкнулись грузовой «Камаз» и легковой автомобиль Lada Granta, сообщили в Госавтоинспекции республики

    В ведомстве уточнили: «Предварительно известно, что на 27-м км автодороги Белебей – Аксаково – Аксеново столкнулись »Камаз« и Lada Granta. От сильного удара четыре человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия».

    В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии и личности погибших. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также четыре человека погибли и еще двое получили травмы в Татышлинском районе Башкирии в результате столкновения «Гранты» и «Газели».

    Еще четыре человека погибли на трассе в Башкирии при столкновении двух отечественных легковых автомобилей 17 декабря.


    3 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины

    Эксперт Джерелиевский: Первый после паузы удар по энергетике Украины стал наиболее эффективным

    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины дала военному руководству России время, чтобы провести техническую и агентурную разведку. Это позволило сделать новую атаку более адресной и выверенной, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.

    «Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

    По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    Комментарии (29)
    3 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Политолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт

    Политолог Шеслер: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт

    Политолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    По итогам прекращения паузы в ударах по энергетическим объектам можно сделать несколько выводов. Во-первых, на восстановление украинской инфраструктуры требуется много времени. Во-вторых, разборки между центральными украинскими властями и региональными руководителями обостряется. Наконец, в украинцах усилилось желание завершить конфликт, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут. Причиной стала авария на линии электропередачи, которая находится между Молдавией и Румынией», – напомнила политолог Лариса Шеслер.  

    По ее мнению, это в очередной раз подтвердило, что украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, и исправить это полумерами абсолютно невозможно». Поэтому Владимир Зеленский отчаянно стремится добиться продолжительной передышки.

    «Он надеялся, что Дональд Трамп поможет продлить паузу в ударах до наступления тепла, до весны. В то же время, провокации и обстрелы со стороны Украины не прекращались, а риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам. Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, приостановка ударов подсветила не только проблемы с ЖКХ на Украине, но и разборки между политиками в стране. «Конфликт связан с тем, что центральные украинские власти и региональные руководители пытаются переложить друг на друга ответственность за то, что население не может воспользоваться в собственных квартирах светом, теплом и водой», – пояснила Шеслер.

    По ее словам, многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Жители украинских городов находятся в очень депрессивном состоянии: никто не хочет воевать, все панически смотрят в будущее, понимая, что продолжение боевых действий не сулит им ничего хорошего», – рассказала политолог.

    Она уточнила, что в этой связи население Украины питало «неустойчивые надежды» на то, что киевские власти, понимая безвыходность положения, все же пойдут на какое-то решение конфликта. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – отметила собеседница.

    «Другое дело, что на Украине нет политического субъекта, который бы мог повлиять на власть в Киеве. Под бурные аплодисменты Запада ликвидированы все политические структуры: партии, общественные организации, независимые СМИ, вокруг которых могли бы объединиться люди для защиты своих интересов», – заключила Шеслер.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    Комментарии (11)
    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»

    Умерла советский диктор Жильцова

    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    @ Виталий Созинов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова скончалась на 90-м году жизни.

    «Не стало Светланы Жильцовой – легендарного советского диктора. КВН, «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши». Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы», – говорится в сообщении «Первого канала».

    Как отмечает телеканал, Жильцова ушла из профессии на пике популярности и посвятила себя семье.

    Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Ее телевизионная карьера началась еще во время учебы на четвертом курсе университета, когда она победила в конкурсе и стала диктором-переводчиком в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады.

    Ранее диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни.

    Комментарии (4)
    3 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями

    Колесник: ВСУ стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями

    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские вооруженные силы продолжают попытки прорыва на российские приграничные территории и концентрируют подразделения у границы с Курской и Белгородской областями, заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Пока Москва соблюдала то самое энергетическое перемирие, Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям. Все эти подразделения будут уничтожены, прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», – заявил депутат, передает «Газета.Ru».

    Колесник считает, что российские военные эффективно отвлекают силы ВСУ от попыток продвижения вглубь российских регионов, одновременно нанося удары по энергетической инфраструктуре на Украине.

    Он добавил, что пока украинские военные заняты защитой и восстановлением своей энергетики после российских ударов, российские подразделения могут проводить зачистки в приграничных районах.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как они могут выглядеть и где вероятно их проведение.

    Комментарии (5)
    3 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы
    Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский Минздрав выдал регистрационное удостоверение первому отечественному биоаналогичному препарату цетуксимаб для лечения рака головы и шеи.

    Минздрав России зарегистрировал первый отечественный биоаналог препарата цетуксимаб. Разработку осуществила группа компаний «Р-Фарм», препарат получил торговое название «Арцетукс». В компании отметили, что это первый в России биоаналог оригинального средства, сообщает ТАСС.

    Цетуксимаб применяется для терапии местнораспространенного метастатического рака головы и шеи, а также метастатического колоректального рака. Препарат представляет собой моноклональное антитело, блокирующее рецептор эпидермального фактора роста EGFR, что замедляет развитие опухоли и предотвращает ее метастазирование.

    Биоаналогичность «Арцетукса» оригинальному препарату была доказана в клиническом исследовании третьей фазы, в котором приняли участие более 250 пациентов с рецидивирующим или метастатическим раком головы и шеи. В пресс-службе компании подчеркнули, что исследование подтвердило не меньшую эффективность и аналогичный профиль безопасности для российского биоаналога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская биотехнологическая компания Biocad начала клиническое исследование биоаналога инновационного препарата для лечения лимфомы Ходжкина.

    А Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) отметило высокую терапевтическую результативность отечественного препарата «Ракурс (223Ra)» для лечения рака.

    Сейчас российские ученые разрабатывают препараты против аутоиммунных заболеваний и методы лечения онкологических заболеваний без применения химиотерапии, заявил во вторник президент Российской академии наук Геннадий Красников..

    Комментарии (6)
    3 февраля 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Провайдеры способны выявлять поиск детской порнографии в интернете

    Эксперт Геллер: Фиксация поиска детской порнографии в Сети уже возможна

    Эксперт: Провайдеры способны выявлять поиск детской порнографии в интернете
    @ Сергей Коньков/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Интернет-провайдеры не ведут тотальной слежки за пользователями, однако при обнаружении обращений к ресурсам с детской порнографией могут фиксировать такие факты, сказал газете ВЗГЛЯД главный разработчик сайта президента России Артем Геллер. Ранее в Общественной палате предложили наказывать за поиск детской порнографии в интернете, чтобы выявлять педофилов до того, как они совершат преступление против ребенка.

    «Провайдеры, если обнаруживают подобные вещи, то уже сейчас обязаны сообщать в правоохранительные органы. Конечно, они не шпионят активно за всеми без каких-либо оснований, потому что это дорого, сложно, ресурсозатратно. Поэтому провайдеры создают списки сайтов, которые могут фиксироваться как ресурсы, распространяющие подобные материалы», – говорит Геллер.

    Он подчеркивает, что если человек заходит на подобный ресурс, то это провайдеры фиксировать умеют. Однако возникает вопрос: нужно ли данную информацию сразу же направлять в правоохранительные органы?  Ведь человек мог попасть на данный ресурс совершенно случайно, например, кликнув на какой-то баннер.

    Ранее в Ленинградской области в водоеме обнаружили тело девятилетнего мальчика, который пропал в прошлую пятницу. По делу задержан мужчина, который сознался, что утопил тело ребенка. По его словам, со школьником они были знакомы, он мыл ему машину, а в конце прошлой недели у них якобы возник конфликт. Отмечается, что в ходе обыска на электронных устройствах подозреваемого обнаружена детская порнография.

    Глава комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил наказывать за поиск детской порнографии в интернете. Это, по его мнению, может помочь выявлять педофилов еще до того, как они совершат преступление против ребенка.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    В РПЦ заявили о росте сквернословия среди дошкольников

    Священник Клюев сообщил о росте сквернословия среди дошкольников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Явление сквернословия стало настолько массовым, что его активно перенимают даже дети младшего возраста, включая дошкольников, отметили в РПЦ.

    Глава межрегионального общественного движения «Православный родительский комитет» и настоятель храма Александра Невского в Глазове Вячеслав Клюев назвал мат «инфернальной лексикой телесного низа» и «песьим языком», передает РИА «Новости».

    Священник заявил, что ситуация с распространением сквернословия среди детей стала исторически уникальной, поскольку матерные выражения стали использовать даже младенцы – дети до семи лет.

    Клюев отметил, что в детских садах дети активно осваивают грубую лексику, а придя в первый класс, умеют составлять так называемые «трехэтажные конструкции», что шокирует учителей. Он подчеркнул, что с каждым годом эта проблема только усиливается, затрагивая все большее число несовершеннолетних.

    По словам священника, подобная тенденция вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ранее подобное поведение среди столь маленьких детей не наблюдалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 февраля отмечают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

    Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о законодательном запрете мата в общественных местах. А уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести штрафы для подростков за нецензурную брань.

    Комментарии (14)
    3 февраля 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

    Пресс-служба Кремля сообщила, что ключевой темой разговора стала стабильность глобального энергетического рынка и взаимодействие в рамках формата «ОПЕК+», передает ТАСС.

    По информации российской стороны, собеседники уделили внимание ходу совместной работы в механизме «ОПЕК плюс», который направлен на поддержание баланса мирового рынка энергоресурсов. «Обсуждены также ход совместной работы в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка», – сообщили в Кремле.

    В ходе беседы также были затронуты актуальные международные и региональные вопросы. Кремль подчеркнул, что личные контакты между лидерами двух стран будут продолжены.

    В прошлом году Путин поздравил наследного принца Саудовской Аравии с Днем основания страны и отметил важность продолжения сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года

    Путин: Инфляция в начале 2026 года ненадолго ускорилась из-за налоговых изменений

    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рассказал, что инфляция в начале 2026 года немного ускорилась из-за перенастройки налоговой системы.

    По его словам, на 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении, что, по мнению главы государства, связано с изменениями налоговой политики, включая повышение налога на добавленную стоимость, передает ТАСС.

    «В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась: на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в том числе повышением НДС», – сказал он.

    Глава государства выразил уверенность, что влияние внесенных изменений на уровень цен будет краткосрочным.

    В конце декабря в Центробанке спрогнозировали уменьшение инфляции до 4–5% к концу 2026 года при плавном снижении ключевой ставки и росте экономики.

    Комментарии (5)
    3 февраля 2026, 20:04 • Новости дня
    Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России

    Путин: Замедление роста ВВП было не просто ожидаемым, оно было рукотворным

    Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ожидала замедления темпов роста экономики, и этот процесс был во многом спланирован во имя борьбы с инфляцией, заявил президент РФ Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам.

    «В 2023–2024 годах [было] 4,1–4,3% роста. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым, оно, можно сказать, было даже рукотворным. Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что итоги 2025 года показали более скромный рост – всего 1% по сравнению с предыдущими периодами. «Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это», – заявил Путин.

    Ранее Путин сообщил, что рост экономики России за три года составил 9,7%.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Названа дата начала производства автомобилей бренда Jeland в России

    Начало производства автомобилей Jeland запланировали на начало 2026 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «АГР холдинг» совместно с Defetoo приступила к подготовке вывода на российский рынок нового автомобильного бренда Jeland.

    Запуск производства автомобилей под этим брендом намечен на первую половину 2026 года, передает ТАСС.

    В «АГР холдинг» подчеркнули, что проект Jeland станет уже вторым реализуемым в рамках партнерства с Defetoo. Ранее компании уже создали бренд Tenet, выпускающий автомобили для российского рынка.

    В официальном сообщении отмечается, что «создание бренда Jeland является частью долгосрочной стратегии «АГР холдинг» и Defetoo по формированию современной российской автомобильной экосистемы, основанной на международной технологической кооперации, локализации ключевых компетенций и устойчивом развитии производства».

    Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил успехи российского автопрома за последнее время.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии предостерегла от телефонных разговоров с Путиным

    Валтонен: Телефонный разговор лидеров ЕС с Путиным пошлет неправильный сигнал

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что телефонный разговор между европейскими лидерами и президентом России Владимиром Путиным сейчас был бы ошибочным знаком, пишет Die Welt.

    По словам Валтонен, которую цитирует Die Welt, «телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал», передает RT.

    Валтонен подчеркнула, что прежде чем обсуждать какие-либо вопросы с российским лидером, европейским странам необходимо совместно согласовать повестку возможного диалога.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости иметь у европейцев прямой канал связи с Россией без посредников.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков положительно оценил инициативу французских властей по налаживанию каналов диалога между Москвой и Европой.

    В декабре президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 17:15 • Новости дня
    СК сообщил об отсутствии охраны в школе Кодинска

    Tекст: Денис Тельманов

    В школе города Кодинска Красноярского края при инциденте с нападением ученицы на сверстницу безопасность обеспечивала только вахтер.

    Как передает ТАСС, Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что в школе Кодинска не было охраны, а только вахтер.

    Представитель ведомства уточнил: «[В школе] рамка есть, охраны нет. Только бабушка-вахтер».

    Инцидент произошел, когда четырнадцатилетняя ученица напала на свою сверстницу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и проверяют соблюдение требований безопасности в образовательном учреждении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учащаяся одного из учебных заведений Красноярского края атаковала школьницу с ножом, в результате чего пострадавшую госпитализировали.

    Ученик девятого класса школы в Уфе напал на учителя и сверстников со страйкбольным оружием, но никто не пострадал.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Суд Екатеринбурга изъял у экс-депутата Госдумы земли в доход государства

    Суд изъял у экс-депутата Госдумы Гайсина земли на 1 млрд в доход государства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 300 земельных участков на сумму свыше 1 млрд рублей, принадлежавших бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину, были изъяты по решению суда.

    Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры Свердловской области об изъятии в доход государства долей в уставных капиталах организаций, владеющих более чем 300 земельными участками. Активы оценены более чем в 1 млрд рублей, отмечает ТАСС.

    В ходе проверки выяснилось, что Малик Гайсин, занимая в 1996-2000 годах пост депутата Госдумы России, управлял компаниями напрямую и через доверенных лиц. Он скрытно владел активами, пользовался финансовыми инструментами, получал прибыль и наращивал бизнес.

    В прокуратуре уточнили, что изъятые активы принадлежали структурам «Корона Тэхет» и «Индра-М». Эти компании формировали свои активы за счет имущества ранее обращенных в доход государства предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы наложили арест на компании детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко.

    Ранее Генеральная прокуратура направила в суд иск о конфискации имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц.

    А 22 января суд обратил имущество экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, признанной виновной в коррупции, в доход государства на сумму более 17 млн рублей.


    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Ульянов назвал призыв Киева исключить Россию из МАГАТЭ абсурдным

    Ульянов: Призыв Киева исключить Россию из МАГАТЭ противоречит уставу организации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Призыв министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля о приостановке членства России в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) противоречит Уставу организации, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Он отметил, что Киев регулярно выступает с экзотическими требованиями, которые вызывают недоумение даже у западных партнеров Украины, передает РБК.

    По словам Ульянова, одна из таких идей – исключение России из состава Совета управляющих МАГАТЭ.

    Шмыгаль выступил с этим заявлением 30 января. Согласно статье VI.А Устава МАГАТЭ, Совет управляющих формируется из десяти государств, наиболее развитых в сфере атомной энергетики, и Россия входит в их число как одна из ведущих стран в этой области. Россия с момента основания агентства фактически является его постоянным членом.

    Дипломат подчеркнул, что Украина сейчас не входит в Совет управляющих, но во время своего участия в 2023–2025 годах пыталась препятствовать переназначению России. По его словам, однако, Украина не решилась официально выдвинуть это требование из-за отсутствия поддержки даже среди западных стран.

    В пресс-службе МАГАТЭ подтвердили изданию, что решения по вопросам членства принимаются исключительно государствами–членами агентства, в полном соответствии с Уставом организации.

    Ранее Совет МАГАТЭ не поддержал идею давления на Россию.

    Комментарии (0)
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
    Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawk
    Рютте выступил перед полупустым залом украинской Рады
    Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы
    США сбили иранский дрон возле авианосца в Аравийском море
    Долина отменила два концерта
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    После долгого роста цены на золото пережили в пятницу самое резкое однодневное падение. Серебро просело еще сильнее. Биткоин и вовсе катастрофически улетел вниз. Зато американский доллар вновь почувствовал свою силу и крепость. Однако эксперты не верят, что это надолго: металлы сдаваться не собираются. Что за ценовые качели происходят на рынках? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

