Патриарх Кирилл предложил законодательно запретить мат в общественных местах

Tекст: Вера Басилая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой законодательно запретить использование нецензурной лексики в общественных местах, передает РИА «Новости».

На пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации он обратился к законодателям с просьбой обратить внимание на эту проблему.

«Брякнул что-нибудь такое – штраф. Еще брякнул, хорошо было в советское время – 15 суток. Я не призываю вас к тому, чтобы сажать на 15 суток, но призываю к тому, чтобы законодатели озаботились этой очень важной и, я бы сказал, в каком-то смысле судьбоносной темой», – заявил патриарх Кирилл.

Он отметил, что эпидемия сквернословия распространилась по всему обществу: мат используют как взрослые, так и дети, а нецензурная лексика присутствует в СМИ и интернете. По словам патриарха, задача избавления общественного пространства от сквернословия стоит сегодня остро, поскольку использование такой брани разрушает не только нормы литературного языка, но и нравственные устои общества.

Патриарх подчеркнул, что законодательная защита чистоты русского языка – это проявление уважения к национальной культуре и истории.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести в России штрафы для подростков за нецензурную брань. Она также выступила за введение ответственности для родителей детей, использующих ненормативную лексику.

До этого в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз.

Президент России Владимир Путин заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для борьбы с матом.