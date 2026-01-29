Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Патриарх Кирилл предложил законодательно запретить мат в общественных местах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой законодательно запретить использование нецензурной лексики в общественных местах, передает РИА «Новости».
На пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации он обратился к законодателям с просьбой обратить внимание на эту проблему.
«Брякнул что-нибудь такое – штраф. Еще брякнул, хорошо было в советское время – 15 суток. Я не призываю вас к тому, чтобы сажать на 15 суток, но призываю к тому, чтобы законодатели озаботились этой очень важной и, я бы сказал, в каком-то смысле судьбоносной темой», – заявил патриарх Кирилл.
Он отметил, что эпидемия сквернословия распространилась по всему обществу: мат используют как взрослые, так и дети, а нецензурная лексика присутствует в СМИ и интернете. По словам патриарха, задача избавления общественного пространства от сквернословия стоит сегодня остро, поскольку использование такой брани разрушает не только нормы литературного языка, но и нравственные устои общества.
Патриарх подчеркнул, что законодательная защита чистоты русского языка – это проявление уважения к национальной культуре и истории.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести в России штрафы для подростков за нецензурную брань. Она также выступила за введение ответственности для родителей детей, использующих ненормативную лексику.
До этого в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз.
Президент России Владимир Путин заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для борьбы с матом.