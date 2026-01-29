Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Лавров повторил шутку о встрече с журналистами в Кремле
Глава МИД России Сергей Лавров вновь пошутил на встрече с журналистами перед переговорами президентов России и ОАЭ в Кремле.
Министр вышел к представителям прессы и задал вопрос: «А куда делись-то все?». После того, как ему ответили, что все спрятались, Лавров в шутку парировал: «А чего я сюда к вам пришел тогда?». На это представители СМИ заметили, что министр пришел «беседовать с журналистами», передает ТАСС.
Видеозапись этой ситуации опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.
Похожий эпизод произошел и в прошлом году, когда Лавров так же эмоционально отреагировал на отсутствие журналистской активности перед переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко. Тогда глава МИД в шутку произнес: «Нафиг я сюда пришел?».
Ранее Лавров пошутил о разрешении CNN посетить его пресс-конференцию.