Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
France 24: Французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров
Французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала на Украину несколько ударных дронов с дальностью полета до 500 километров, сообщили СМИ.
Как пишет France 24 со ссылкой на Франс Пресс, речь идет о беспилотниках модели Rodeur, которые могут находиться в воздухе до пяти часов и преодолевать значительные расстояния. По словам главы EOS Technologie Жана-Марка Зюлиани, эти аппараты способны выполнять как разведывательные операции, так и наносить удары в режиме дронов-камикадзе, передает РИА «Новости».
Количество поставленных Украине дронов не раскрывается. СМИ также отмечают, что французские БПЛА, поставленные EOS Technologie, могут стать новым инструментом для ВСУ благодаря своей универсальности и большой дальности действия.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику», которым недавно был нанесен удар по целям на Украине.
Напомним, Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину.