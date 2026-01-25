France 24: Французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет France 24 со ссылкой на Франс Пресс, речь идет о беспилотниках модели Rodeur, которые могут находиться в воздухе до пяти часов и преодолевать значительные расстояния. По словам главы EOS Technologie Жана-Марка Зюлиани, эти аппараты способны выполнять как разведывательные операции, так и наносить удары в режиме дронов-камикадзе, передает РИА «Новости».

Количество поставленных Украине дронов не раскрывается. СМИ также отмечают, что французские БПЛА, поставленные EOS Technologie, могут стать новым инструментом для ВСУ благодаря своей универсальности и большой дальности действия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику», которым недавно был нанесен удар по целям на Украине.

Напомним, Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину.