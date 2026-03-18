Российские производители бытовой химии объявили о выходе на международные рынки

Tекст: Вера Басилая

Международный экспофорум «Ресурсы роста: государство и бизнес» стартовал в столичном МВЦ «Крокус Экспо». В рамках форума прошло пленарное заседание, посвященное стратегии технологического суверенитета на рынке бытовой химии России.

В приветственном обращении президента России Владимира Путина, зачитанном депутатом Госдумы Марией Васильковой, была отмечена необходимость консолидации усилий государства, бизнеса, науки и образования для выхода на новый уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли.

«Уверен, чтобы вывести отечественную химическую отрасль на качественно новый уровень, повысить ее конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность – необходимо и дальше объединять на этом направлении усилия государства, бизнеса, научной и образовательной сфер. От этого во многом зависит технологическое лидерство России, ее экономический, промышленный суверенитет», – отметил Владимир Путин.

Депутат Госдумы Мария Василькова отметила, что российские производители бытовой химии и косметики не только замещают ушедшие бренды, но и создают новую рыночную реальность, а качество отечественной продукции за последние два года заметно выросло. Отдельно был выделен вопрос дефицита компонентов, таких как поверхностно-активные вещества и консерванты, и важность создания собственной сырьевой базы.

Национальный проект «Новые материалы и химия» ориентирован на формирование технологической базы в долгосрочной перспективе, а бизнес уже реализует соответствующие инвестиционные проекты. Особое внимание уделялось внедрению цифровых решений: по оценкам участников, предприятия, внедрившие такие технологии два–три года назад, добились рентабельности на 20–25% выше среднерыночной.

Компании делились практическими примерами перехода к полному производственному циклу, включая разработку собственных формул, компонентов и эко-продукции.

«Экоповестка перестала быть элементом маркетинга и стала инженерной задачей. Российские компании уже патентуют собственные формулы «зеленой» химии. Это и есть технологический суверенитет – способность не догонять глобальные тренды, а формировать их, опираясь на внутренний спрос», – заявила Мария Василькова.

По итогам сессии было отмечено, что государственная поддержка и инструменты национального проекта создают устойчивую основу для дальнейшего роста отрасли, а российская бытовая химия готова к следующему этапу развития.