Победитель «Евровидения-2024» отказался от трофея из-за участия Израиля

Победитель «Евровидения-2024» Nemo отказался от трофея из-за Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

«В прошлом году я выиграл «Евровидение» и получил за это трофей... Но сегодня я больше не чувствую, что этому трофею место на моей полке», – говорится в заявлении артиста в соцсетях, передает РИА «Новости».

Nemo подчеркнул, что ценности единства, инклюзивности и достоинства всегда были для него важными, и именно ими конкурс был значим. Он отметил, что, по мнению Независимой международной комиссии ООН, действия Израиля были признаны геноцидом, и это ставит под сомнение соответствие решений Европейского вещательного союза декларируемым принципам конкурса.

Певец добавил, что когда целые страны выходят из состязания из-за подобных противоречий, «должно быть ясно, что что-то глубоко не так». По итогам артист принял решение вернуть трофей, отправив его в штаб-квартиру Европейского вещательного союза в Женеве.

В октябре Европейский вещательный союз отменил запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году.

Ранее Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения объявили об отказе участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за допуска Израиля.

Напомним, «Евровидение-2026» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая.