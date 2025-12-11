Рютте подчеркнул значительную военную мощь России как угрозу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военная мощь России в настоящее время является значительной, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС. Он отметил, что «колоссальные вложения в оборонный бюджет позволили Москве перейти к военной экономике и ускорить процесс принятия решений, поскольку в России отсутствует та бюрократия, что существует в странах НАТО».

«Именно поэтому они представляют непосредственную угрозу», – сказал Рютте журналистам в Берлине. По его словам, создание системы гарантий безопасности для Украины должно стать сигналом Москве, что она не сможет повторить подобные действия, зная о готовности разрушительного ответа со стороны альянса.

Рютте подчеркнул, что этот вопрос находится среди главных приоритетов НАТО на сегодняшний день.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Марк Рютте призвал европейские страны увеличить свои оборонные бюджеты для защиты от возможного конфликта с Россией.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова к потенциальному военному столкновению с НАТО и сможет ответить немедленно.

До этого президент Владимир Путин также подчеркнул, что Россия не собирается начинать военный конфликт с европейскими государствами, но готова к любому развитию событий.