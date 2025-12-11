Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
Генсек НАТО Рютте признал военную мощь России
Рютте подчеркнул значительную военную мощь России как угрозу
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают непосредственную угрозу альянсу.
Военная мощь России в настоящее время является значительной, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС. Он отметил, что «колоссальные вложения в оборонный бюджет позволили Москве перейти к военной экономике и ускорить процесс принятия решений, поскольку в России отсутствует та бюрократия, что существует в странах НАТО».
«Именно поэтому они представляют непосредственную угрозу», – сказал Рютте журналистам в Берлине. По его словам, создание системы гарантий безопасности для Украины должно стать сигналом Москве, что она не сможет повторить подобные действия, зная о готовности разрушительного ответа со стороны альянса.
Рютте подчеркнул, что этот вопрос находится среди главных приоритетов НАТО на сегодняшний день.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Марк Рютте призвал европейские страны увеличить свои оборонные бюджеты для защиты от возможного конфликта с Россией.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова к потенциальному военному столкновению с НАТО и сможет ответить немедленно.
До этого президент Владимир Путин также подчеркнул, что Россия не собирается начинать военный конфликт с европейскими государствами, но готова к любому развитию событий.