Пленный заявил о массовом бегстве солдат с позиций ВСУ
Некоторые украинские командиры отпускают подчиненных домой, поскольку и сами не хотят продолжения боевых действий, рассказал пленный солдат ВСУ Ярослав Доля.
Доля поделился подробностями ситуации на передовой, передает ТАСС. По его словам, некоторые командиры ВСУ официально разрешают своим подчиненным покидать позиции и возвращаться домой. Доля отметил: «Есть такое понятие, как СОЧ (самовольное оставление части), и командиры дают добро на СОЧ. Дают добро за два дня добраться домой. Потом ты отзваниваешься командиру, говоришь, что ты дома, и он тебя подает в СОЧ. Воевать никто не хочет».
Он добавил, что среди своих сослуживцев на передовой не встречал никого, кроме обычных рядовых, поскольку вышестоящие по званию офицеры и сержанты избегают прямого участия в боях. Доля рассказал, что во время одного из обстрелов ВС РФ он ощутил сильную одышку и не смог идти, после чего остальные бойцы приняли решение оставить его и отойти. «У меня просто была одышка, я не мог идти. Меня бросили, оставили. Семь человек ушло, я остался. Подлетели «мавики», я нашел где-то белый пакет и сдался в плен добровольно», – уточнил он.
Он пояснил, что был мобилизован сотрудниками ТЦК, определен в 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ и направлен на передовые позиции у населенного пункта Ямполь, где впоследствии попал в плен к бойцам 25-й армии группировки войск «Запад».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров в рядах ВСУ. Другой пленный офицер подтвердил случаи злоупотребления алкоголем в украинской армии. Пленный также заявил о пытках, применяемых командиром бригады к украинским осужденным.