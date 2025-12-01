  • Новость часаОпределен возможный срок запуска безвизового режима с Саудовской Аравией
    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»
    Юрист рассказал о всплеске «бабушкиных схем» на авторынке России
    В Нижегородской области чиновникам решили доплачивать полоклада за неподкупность
    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
    WikiLeaks решили перезапустить в новом формате под юрисдикцией России
    Ганчев сообщил о зачистке районов Волчанска российской армией
    Названы получившие предупреждение Рособрнадзора российские вузы
    МИД отреагировал на заявление адмирала НАТО об ударах по России
    Теплый ноябрь назвали угрозой урожаю в 2026 году
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    1 декабря 2025, 16:59 • Новости дня

    Депутат Рады: Ермаку запретили покидать Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские пограничники получили официальное письмо с указанием не выпускать уволенного главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака за границу, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    По словам Гончаренко, соответствующее распоряжение уже поступило на пункты пропуска, передает ТАСС.

    «На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете на выезд с Украины Андрея Ермака», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее Ермак подал в отставку после обысков, проведенных НАБУ и САП. Он заявил, что не держит зла на Зеленского.

    1 декабря 2025, 13:10 • Новости дня
    Кремль дал оценку атаке на танкеры у берегов Турции в Черном море

    Кремль: Атака на танкеры в Черном море показывает суть киевского режима

    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Атака на коммерческие танкеры в Черном море, произошедшая в территориальных водах Турции, стала грубым нарушением безопасности и прав судовладельцев и показала суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Заявление Дмитрия Пескова прозвучало в ответ на вопрос о последствиях атак на танкеры и КТК для мирного процесса, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что нападение на коммерческие суда, особенно в территориальных водах Турции, является вопиющим случаем.

    Он отметил: «Нападение на коммерческие суда, на танкеры, тем более в территориальных водах Турции, – это случай вопиющий. Это посягательство на суверенитет Турецкой Республики. Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов. Это лишний раз показывает суть киевского режима».

    Танкеры Kairos и Virat отправлялись порожними в Россию и подали сигнал бедствия в Черном море в пятницу, находясь в 28 и 38 морских милях от побережья Турции. На Kairos загорелось машинное отделение, а Virat получил повреждения корпуса, однако крупного пожара не возникло. Все 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы, россиян среди них не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы признали атаку катерами на танкеры в Черном море.

    Два танкера Kairos и Virat получили серьезные повреждения в результате нападения.

    Атаки на эти танкеры создали серьезные риски для безопасности судоходства в регионе по данным турецкой стороны.

    1 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко оценил «флоридский междусобойчик» Рубио и Умерова

    Политолог Скачко: Репутация украинских чиновников снижает доверие к переговорам

    Скачко оценил «флоридский междусобойчик» Рубио и Умерова
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Делегацию Украины на переговорах с США возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров – фигурант антикоррупционных расследований. Это говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу и снижает доверие к самому процессу мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее во Флориде прошла встреча американской и украинской сторон.

    «Судя по всему, в ходе переговоров американской и украинской делегаций во Флориде пока не закладывается четкой конструкции будущего мирного соглашения. При этом в некотором смысле стороны действуют в логике российской парадигмы. Москва была первым и в какие-то периоды единственным участником конфликта, настаивающим на запуске дипломатического трека», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Россия постоянно указывает, что спецоперация стала крайним, но необходимым инструментом для ликвидации угроз. При этом, как мы видим, для Киева и его евроатлантических партнеров боевые действия являются самоцелью. Сейчас же Белый дом и Банковая позиционируют встречу во Флориде как условно обнадеживающую, поскольку она показывает номинальное стремление сторон к дипломатии», – пояснил он.

    «Можно сказать, что сам факт проведения встречи во Флориде на данном этапе важнее, чем ее результаты. Координация переговоров с Россией, в том числе анонсированный визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, нужны еще и для того, чтобы убедить западных игроков в стремлении российской стороны к миру и отсутствии агрессивных геополитических планов», – продолжил аналитик.

    «При этом фигура главы украинской делегации во Флориде пока говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу. Секретарь СНБО Рустем Умеров является фигурантом антикоррупционных расследований НАБУ. Ранее украинскую сторону представлял экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ушедший в отставку после обысков, проводимых в рамках уголовного дела», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же украинский Центр по борьбе с коррупцией выяснил, что родственники Умерова владеют тремя квартирами и четырьмя особняками в пригородах Майами. Это превращает нынешние переговоры США и Украины в своего рода «флоридский междусобойчик» (Марко Рубио, уроженец Майами, с 2011 года являлся сенатором США от штата Флорида – прим. ВЗГЛЯД) и снижает доверие к самому процессу. С таким же, если не с большим успехом украинскую делегацию могла бы возглавить Эшли Муди – сенатор от Флориды», – сыронизировал эксперт.

    «Вместе с тем коррупция на Украине на данном этапе выгодна Вашингтону – как средство давления на украинскую власть. Так что соответствующие сетования Трампа – не более, чем дополнительный инструмент для склонения Киева в нужную американцам сторону. Глава Белого дома рассматривает европейских и украинских партнеров как подчиненных, которых надо держать в заведомо ущербном положении. Исходя из этой доктрины и будет строиться вся переговорная тактика США», – спрогнозировал Скачко.

    Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к киевской делегации, сообщило, что переговоры между делегациями США и Украины во Флориде прошли «нелегко». «Это непростой процесс, поскольку поиск формулировок и решений продолжается», – сказал источник, добавив, что обмен мнениями, тем не менее, был «конструктивным».

    CNN со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров, сообщил, что встреча стала «шагом вперед» и была «основана на прогрессе, достигнутом в Женеве», где на прошлой неделе состоялся первый раунд обсуждений предложений США по урегулированию украинского кризиса.

    Одним из наиболее «проблемных аспектов» первоначального мирного предложения США из 28 пунктов было условие, согласно которому Украина должна была официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО. Это одно из ключевых требований России.

    Переговорщики обсудили возможный сценарий, в котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к военному альянсу посредством соглашений, которые придется согласовать напрямую между членами НАТО и Москвой. Другой проблемный трек – территориальные вопросы. Вашингтон и Киев продолжают обсуждение обеих тем. Характер потенциальных гарантий безопасности для Украины от Запада также пока неясен.

    Встреча во Флориде была «успешной и продуктивной», считает Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, стороны обсудили все ключевые вопросы, важные для Киева. Со своей стороны президент США Дональд Трамп указал, что ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам. Он также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом глава Белого дома указал, что украинское урегулирование не особо касается США.

    Трамп рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, который, по словам главы Белого дома, планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Американский лидер выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в завершении конфликта на Украине, и сообщил, что не намерен устанавливать для российской стороны крайний срок урегулирования.

    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    1 декабря 2025, 05:36 • Новости дня
    Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции

    Guardian: Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции

    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Источник в украинских спецслужбах подтвердил, что ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции несет Украина, пишет Guardian.

    По заявлению Guardian, «Киев ответственен» за удары морских дронов по танкерам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции заявили об обеспокоенности в связи с нападениями на танкеры в Черном море. В пятницу был атакован танкер Kairos, затем дважды подвергся атаке танкер Virat. МИД осудил атаки Киева на танкеры, назвав их террористическими действиями.


    30 ноября 2025, 18:15 • Новости дня
    Axios: США хотят на переговорах с Украиной достичь согласия по территориям
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская сторона намерена в ходе переговоров во Флориде добиться итоговых договоренностей с украинской делегацией по вопросам территорий и гарантий безопасности, сообщил портал Axios.

    США рассчитывают на предстоящих консультациях с украинской делегацией во Флориде обсудить и согласовать спорные вопросы по территориям и гарантиям безопасности для Киева, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. По данным издания, во время встречи в Женеве на прошлой неделе участники смогли предварительно договориться по всем основным пунктам нового американского плана урегулирования конфликта на Украине, за исключением именно территориального вопроса и гарантий безопасности.

    Источник из числа американских официальных лиц сообщил, что теперь Белый дом намерен сосредоточиться на устранении этих последних разногласий во время консультаций во Флориде. Он уточнил: «Украинцы знают, чего мы от них ожидаем». Подробностей новой инициативы стороны пока не раскрывают.

    На данный момент нет информации о том, как именно Соединенные Штаты предлагают решить территориальные споры и какие именно гарантии безопасности обсуждаются. Однако стороны заявляют о намерении выйти на конкретные договоренности уже в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.


    30 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    WSJ: Переговоры США и Украины затрагивают вопрос даты выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    Среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

    Делегации США и Украины во время переговоров во Флориде обсуждают вопрос графика выборов на Украине, а также возможность обмена территориями между Россией и Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Wall Street Journal. Издание ссылается на источник в Белом доме.

    «По словам высокопоставленного представителя администрации США, переговоры будут охватывать график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие вопросы, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом», – цитирует Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    1 декабря 2025, 08:10 • Новости дня
    США и Украина провели сложные переговоры о территориях

    Axios: Переговоры США и Украины были трудными из-за территориальных вопросов

    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Вера Басилая

    Консультации между представителями США и Украины, которые прошли во Флориде, были непростыми и были сфокусированы на вопросах территориальных границ, сообщает портал Axios.

    По данным портала Axios, консультации между представителями США и Украины, прошедшие в воскресенье во Флориде, носили напряженный и сложный характер, основной акцент был сделан на территориальных разногласиях, передает ТАСС.

    По словам украинских чиновников, переговоры были сложными, но при этом продуктивными. Обсуждался вопрос о том, где может пройти фактическая граница между Украиной и Россией в случае урегулирования.

    Axios отмечает, что американская сторона настаивает на уступках со стороны Украины по территории ради заключения мирных соглашений. Источники подчеркивают, что обсуждение в основном было сосредоточено на контроле над территориями.

    Во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, являющийся зятем Трампа. Украинскую делегацию возглавляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица.

    Дональд Трамп прокомментировал итоги консультаций, заявив, что существуют «хорошие шансы» достичь договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Президент США Дональд Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговорный процесс.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

    1 декабря 2025, 02:20 • Новости дня
    Расширен список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин России расширил перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в недружественные страны, чтобы не допустить их использования в интересах ВСУ, следует из соответствующего документа.

    В перечень попали химические соединения и материалы, востребованные для военной и электронно-оптической аппаратуры: ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид галлия, фосфид галлия, а также обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура – передает ТАСС.

    В пояснительной записке отмечено, что эти материалы крайне востребованы при создании, в частности, средств наведения и приборов ночного видения, которые применяются в том числе украинскими военными в зоне спецоперации.

    Власти указывают, что недружественные страны пытаются скрывать истинные цели покупки подобных компонентов у российских поставщиков, чтобы обеспечить собственные производства военной аппаратуры, «в которой остро нуждается киевский режим».

    Принятие решения, как следует из сопроводительных материалов к постановлению, направлено на защиту национальных интересов России и ее безопасности, в том числе в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России в марте 2022 года утвердило перечень товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны. Список этих товаров с того времени расширяли несколько раз.

    Газета ВЗГЛЯД составила «Рейтинг недружественных правительств».

    1 декабря 2025, 09:20 • Новости дня
    США и Украина обсудили отказ Киева от членства в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Флориде прошли переговоры между представителями США и Украины, на которых обсуждалась возможность отказа Киева от членства в НАТО по согласованию с Москвой, однако окончательных решений стороны не приняли, сообщает канал CNN со ссылкой на источник.

    Представители США и Украины провели переговоры во Флориде, где, по информации CNN, обсуждался сценарий, при котором Украине фактически будет отказано в возможности вступления в НАТО. Как отмечает телеканал, план подразумевает выработку договоренностей, которые должны обсуждаться непосредственно между странами НАТО и Москвой, передает РИА «Новости».

    В ходе переговоров, по словам источника телеканала, стороны обсудили самые сложные и спорные элементы потенциального плана по урегулированию. Однако к каким-либо окончательным решениям стороны не пришли.

    Источник подчеркнул, что говорить о достигнутых итогах пока преждевременно: «Было бы преждевременно говорить о том, что мы добились окончательного решения..., поскольку многое еще предстоит сделать». Переговоры между Киевом и Вашингтоном будут продолжены, чтобы согласовать позиции по ряду ключевых вопросов.

    Ранее во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Президент США Дональд Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговорный процесс.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

    1 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры

    Трамп: Ситуация с коррупцией на Украине не помогает переговорам по урегулированию

    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ситуация с коррупцией... она не помогает», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде смогли «поладить» и продвигаются вперед. Трамп добавил, что целью переговоров является прекращение гибели людей, а также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом он сказал, что украинское урегулирование не особо касается США.

    Он рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Трамп подтвердил, что Уиткофф планирует встретится с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Трамп уверен, что Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине. Трамп сообщил, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Агентство Agence France-Presse сообщило о планах Уиткоффа отправиться в Москву 1 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф совершит визит в Россию в ближайшие дни.

    1 декабря 2025, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Северска, Краматорска, Славянска, Закотного, Степановки, Резниковки и Константиновки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker и два бронетранспортера М113. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Кондратовки, Рыжевки, Бариловки, Хотени и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

    ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Моначиновки, Благодатовки и Осиново в Харьковской области, Дробышево и Яровой в ДНР.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены 17 станций РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Артемовки, Родинского, Белицкого, Марьевки, Грузского, Белозерского, Красноармейска и Димитрова в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ под Добропольем, Варваровкой и Гуляйполем в Запорожской области.

    При этом противник потерял свыше 210 военнослужащих, две бронемашины и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Орехова, Лукьяновского в Запорожской области и Казацкого в Херсонской области. Были уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ и склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, в частности, они освободили Васюковку и Иванополье в ДНР.

    Российские военные в зоне СВО освободили 275 населенных пунктов с начала 2025 года.

    30 ноября 2025, 22:36 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадала 15-летняя девочка
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки вооруженных сил Украины на Севастополь пострадала 15-летняя девочка, ее в тяжелом состоянии везут в больницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что девочка была ранена «осколками от сбитой воздушной цели» в парке Победы. «Нахожусь с главным врачом на связи», – сообщил Развожаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Развожаев сообщал, что в российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, работает система ПВО.

    30 ноября 2025, 17:53 • Новости дня
    Умеров удалил сообщение о начале встречи делегаций Украины и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров удалил из своего Telegram-канала новость о начале переговоров украинской делегации с представителями администрации Дональда Трампа в США.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров удалил из своего Telegram-канала сообщение о начале встречи украинской делегации с представителями администрации президента Дональда Трампа в США по вопросу урегулирования украинского кризиса, передает ТАСС.

    Никаких официальных пояснений по поводу исчезновения публикации Умеров не дал ни в Telegram, ни на других своих страницах. Кроме того, новых сообщений, объясняющих удаление, также не появилось.

    В данный момент последняя публикация в Telegram-канале главы СНБО датирована субботой – в ней сказано, что украинская делегация находится на пути в США, других подробностей о переговорах пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Зеленский сообщил, что украинская делегация прибудет в Соединенные Штаты вечером 29 ноября по американскому времени (утро или ночь по московскому времени).


    30 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ и работе ПВО в Севастополе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Севастополе в результате атаки с Украины силы ПВО задействованы для отражения угрозы, гражданские объекты города на данный момент не повреждены,сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, работает система ПВО, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, все экстренные службы города приведены в состояние полной боевой готовности.

    Губернатор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или в других безопасных местах до получения официальных сообщений.

    По последним данным, гражданские объекты города на данный момент не пострадали.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.


    30 ноября 2025, 23:57 • Новости дня
    ПВО уничтожила десять БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вечером средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.30 мск силами ПВО сбиты девять дронов над Белгородской областью. Еще один беспилотник был сбит над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. В ночь на воскресенье силы ПВО за перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.

    30 ноября 2025, 22:57 • Новости дня
    CNN и AFP оценили ход переговоров США и Украины во Флориде

    CNN: Переговоры США и Украины во Флориде проходят жестко

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США и Украины во Флориде об урегулировании украинского конфликта проходят «жестко» и «нелегко», сообщают CNN и Agence France-Presse.

    Как сообщает CNN, переговоры проходят «жестко, но очень конструктивно». По данным телеканала, обсуждаются «наиболее чувствительные вопросы», связанные с урегулированием конфликта, и дискуссия, несмотря на сложности, имеет положительную динамику, передает ТАСС.

    Источник Agence France-Presse в украинской делегации сообщает, что «процесс нелегок, поскольку продолжается изыскание формулировок и решений». При этом он заявил о конструктивности переговоров и стремлении зафиксировать конкретные договоренности для последующего диалога с Россией, передает РИА «Новости».

    Другой источник уточнил, что США добиваются согласования финальных позиций по ряду пунктов до того, как представить их в Москве. Он также заявил, что американская сторона оказывает давление на украинскую делегацию с целью убедить ее принять сделку. Источник сказал, что США «видят себя исключительно как посредники, а не как сторона», поддерживающая Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Киева проводят во Флориде переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме сообщала, что среди ключевых тем переговоров обсуждаются сроки проведения выборов.

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»

    «Переговоры были жесткими, но очень конструктивными» – так СМИ охарактеризовали прошедшую в воскресенье встречу американской и украинской делегаций в Майами, которые возглавляли Марко Рубио и Рустем Умеров. Стороны обсудили среди прочего фактический отказ Киева от вступления в НАТО. Однако в экспертной среде переговоры уже охарактеризовали как «флоридский междусобойчик». Что стало причиной таких оценок? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

