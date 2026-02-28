Орбан заявил о намерении Венгрии добиться транзита нефти по «Дружбе»

Tекст: Вера Басилая

Венгрия не намерена уступать давлению Владимира Зеленского и продолжит требовать возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА «Новости». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Орбан также отметил, что рассматривает возможность перекрытия подачи электроэнергии на Украину, если ситуация не изменится. По мнению венгерского премьера, Будапешт не поддастся шантажу со стороны Киева.

Ранее Виктор Орбан заявил, что слова Владимира Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба» не соответствуют действительности.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал Орбану и Фицо в проведении инспекции на нефтепроводе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.