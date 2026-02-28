35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Орбан заявил о намерении Венгрии добиться транзита нефти по «Дружбе»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Владимира Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».
Венгрия не намерена уступать давлению Владимира Зеленского и продолжит требовать возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА «Новости». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Орбан также отметил, что рассматривает возможность перекрытия подачи электроэнергии на Украину, если ситуация не изменится. По мнению венгерского премьера, Будапешт не поддастся шантажу со стороны Киева.
Ранее Виктор Орбан заявил, что слова Владимира Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба» не соответствуют действительности.
Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал Орбану и Фицо в проведении инспекции на нефтепроводе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.