Песков назвал действия Киева по «Дружбе» саботажем

Песков: Действия Киева по нефтепроводу «Дружба» являются саботажем

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что Будапешт и Братислава последовательно и понятно отстаивают свои экономические интересы в сложившейся ситуации, передает РИА «Новости».

«Мы видим совершенно понятную и последовательную позицию Будапешта и Братиславы, которые отстаивают свои экономические интересы. И видим саботаж со стороны киевского режима. Это можно просто констатировать, тут нечего комментировать», – подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, позиция Венгрии и Словакии по вопросу транзита нефти через «Дружбу» соответствует их национальным интересам.

Ранее Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.