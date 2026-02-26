Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Песков назвал действия Киева по «Дружбе» саботажем
Действия киевского режима в отношении трубопровода «Дружба» являются саботажем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Будапешт и Братислава последовательно и понятно отстаивают свои экономические интересы в сложившейся ситуации, передает РИА «Новости».
«Мы видим совершенно понятную и последовательную позицию Будапешта и Братиславы, которые отстаивают свои экономические интересы. И видим саботаж со стороны киевского режима. Это можно просто констатировать, тут нечего комментировать», – подчеркнул Песков.
По словам представителя Кремля, позиция Венгрии и Словакии по вопросу транзита нефти через «Дружбу» соответствует их национальным интересам.
Ранее Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.