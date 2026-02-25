Tекст: Елизавета Шишкова

Венгрия и Словакия объявили о начале использования своих кризисных запасов нефти из-за перерыва поставок по трубопроводу «Дружба», передает РИА «Новости».

Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила: «И Венгрия, и Словакия подтвердили, что они начали отпускать свою запасную нефть. Такие запасы хранятся всеми государствами-членами именно для того, чтобы справляться с подобными ситуациями».

На брифинге в Брюсселе она подчеркнула, что решение о задействовании резервов принято после того, как поставки нефти по «Дружбе» прекратились по инициативе Украины. Итконен добавила, что подобные запасы имеются у всех стран ЕС для подобных экстренных случаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода для повышения стабильности поставок энергоресурсов.

Как заявил глава Венгрии Венгрии Петер Сийярто, прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя.

Правительство Словакии попросило Еврокомиссию провести инспекцию трубопровода «Дружба» на Украине для проверки его пригодности к транспортировке нефти.