Fктер и режиссер Владимир Довжик умер на 58-м году жизни

Tекст: Катерина Туманова

«Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего Театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика. В 1998 г. он пополнил труппу театра «Человек», выступив как актер и режиссер спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнив одну из главных ролей в спектакле «Искусство», – сообщили коллеги Довжика во «ВКонтакте».

Они запомнили его разноплановым, умным, тонким актером и талантливым режиссером.

Владимир Довжик родился 28 мая 1968 года, в 1993 году окончил ВТУ им. Б. В. Щукина (курс А. Бурова), а с 1998 года служил в московском Театре-студии «Человек».