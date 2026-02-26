У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».18 комментариев
Fктер и режиссер Владимир Довжик умер на 58-м году жизни
Известный по ролям в сериалах «Бригада», «Интерны», «Склифосовский» Владимир Довжик скончался 24 февраля в возрасте 57 лет, о чем сообщили в театре «Человек», где он служил с 1998 года.
«Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего Театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика. В 1998 г. он пополнил труппу театра «Человек», выступив как актер и режиссер спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнив одну из главных ролей в спектакле «Искусство», – сообщили коллеги Довжика во «ВКонтакте».
Они запомнили его разноплановым, умным, тонким актером и талантливым режиссером.
Владимир Довжик родился 28 мая 1968 года, в 1993 году окончил ВТУ им. Б. В. Щукина (курс А. Бурова), а с 1998 года служил в московском Театре-студии «Человек».